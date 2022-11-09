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До конца года в стране создадут 80 виртуальных концертных залов - РИА Новости, 09.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221109/kontserty-1830218743.html
До конца года в стране создадут 80 виртуальных концертных залов
До конца года в стране создадут 80 виртуальных концертных залов - РИА Новости, 09.11.2022
До конца года в стране создадут 80 виртуальных концертных залов
Восемьдесят виртуальных концертных залов появятся в России до конца 2022 года, заявила министр культуры Ольга Любимова на правительственном часе в Госдуме. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:09
2022-11-09T15:09
культура
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Восемьдесят виртуальных концертных залов появятся в России до конца 2022 года, заявила министр культуры Ольга Любимова на правительственном часе в Госдуме."На площадках учреждений культуры в 2022 году планируется создать 80 виртуальных концертных залов, благодаря которым жители отдаленных уголков страны получат доступ к лучшим спектаклям и концертам", — рассказала министр.По ее словам, ежегодно создаются 75 мультимедиа-гидов, преимущественно для региональных и муниципальных музеев.
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новости культуры, ольга любимова, госдума рф, национальная электронная библиотека
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Госдума РФ, Национальная электронная библиотека
15:09 09.11.2022
 
До конца года в стране создадут 80 виртуальных концертных залов

Любимова: до конца 2022 года в стране создадут 80 виртуальных концертных залов

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Восемьдесят виртуальных концертных залов появятся в России до конца 2022 года, заявила министр культуры Ольга Любимова на правительственном часе в Госдуме.
"На площадках учреждений культуры в 2022 году планируется создать 80 виртуальных концертных залов, благодаря которым жители отдаленных уголков страны получат доступ к лучшим спектаклям и концертам", — рассказала министр.
По ее словам, ежегодно создаются 75 мультимедиа-гидов, преимущественно для региональных и муниципальных музеев.
Министерство культуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 12:57Культура
Минкульт создаст реестр объектов нематериального этнокультурного наследия
 
КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваГосдума РФНациональная электронная библиотека
 
 
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