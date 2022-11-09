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До конца года в стране создадут 80 виртуальных концертных залов
До конца года в стране создадут 80 виртуальных концертных залов - РИА Новости, 09.11.2022
До конца года в стране создадут 80 виртуальных концертных залов
Восемьдесят виртуальных концертных залов появятся в России до конца 2022 года, заявила министр культуры Ольга Любимова на правительственном часе в Госдуме. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:09
2022-11-09T15:09
2022-11-09T15:09
культура
новости культуры
ольга любимова
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Восемьдесят виртуальных концертных залов появятся в России до конца 2022 года, заявила министр культуры Ольга Любимова на правительственном часе в Госдуме."На площадках учреждений культуры в 2022 году планируется создать 80 виртуальных концертных залов, благодаря которым жители отдаленных уголков страны получат доступ к лучшим спектаклям и концертам", — рассказала министр.По ее словам, ежегодно создаются 75 мультимедиа-гидов, преимущественно для региональных и муниципальных музеев.
https://ria.ru/20221108/kultura-1829916424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, госдума рф, национальная электронная библиотека
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Госдума РФ, Национальная электронная библиотека
До конца года в стране создадут 80 виртуальных концертных залов
Любимова: до конца 2022 года в стране создадут 80 виртуальных концертных залов