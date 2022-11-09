https://ria.ru/20221109/konkurentsiya-1830234014.html

Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции

Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции - РИА Новости, 09.11.2022

Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции

Белоруссия подписала с Россией межправсоглашение о единых правилах конкуренции, оно направлено на сближение антимонопольного законодательства двух стран,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:40

2022-11-09T14:40

2022-11-09T14:47

белоруссия

россия

в мире

экономика

михаил мишустин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

алексей богданов

союзное государство

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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Белоруссия подписала с Россией межправсоглашение о единых правилах конкуренции, оно направлено на сближение антимонопольного законодательства двух стран, сообщило в среду белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).Отмечается, что соглашение разработано в рамках реализации Союзной программы о единых правилах конкуренции в Союзном государстве и направлено на сближение антимонопольного законодательства."Оно позволит для субъектов создать единые правила игры на рынках Союзного государства, а для антимонопольных органов - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению", - подчеркивается в сообщении.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах.

https://ria.ru/20221102/belorussiya-1828609092.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, в мире, экономика, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), алексей богданов, союзное государство