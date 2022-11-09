14:40 09.11.2022 (обновлено: 14:47 09.11.2022)
Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции
Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение о единых правилах конкуренции
Государственные флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Белоруссия подписала с Россией межправсоглашение о единых правилах конкуренции, оно направлено на сближение антимонопольного законодательства двух стран, сообщило в среду белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
"Межправительственное соглашение о единых правилах конкуренции подписали сегодня руководители антимонопольных ведомств Беларуси и России Алексей Богданов (глава МАРТ - ред.) и Максим Шаскольский (глава ФАС РФ - ред.)", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Отмечается, что соглашение разработано в рамках реализации Союзной программы о единых правилах конкуренции в Союзном государстве и направлено на сближение антимонопольного законодательства.
"Оно позволит для субъектов создать единые правила игры на рынках Союзного государства, а для антимонопольных органов - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению", - подчеркивается в сообщении.
В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах.