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Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции - РИА Новости, 09.11.2022
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Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции
Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции - РИА Новости, 09.11.2022
Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции
Белоруссия подписала с Россией межправсоглашение о единых правилах конкуренции, оно направлено на сближение антимонопольного законодательства двух стран,... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:40
2022-11-09T14:47
белоруссия
россия
в мире
экономика
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
алексей богданов
союзное государство
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Белоруссия подписала с Россией межправсоглашение о единых правилах конкуренции, оно направлено на сближение антимонопольного законодательства двух стран, сообщило в среду белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).Отмечается, что соглашение разработано в рамках реализации Союзной программы о единых правилах конкуренции в Союзном государстве и направлено на сближение антимонопольного законодательства."Оно позволит для субъектов создать единые правила игры на рынках Союзного государства, а для антимонопольных органов - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению", - подчеркивается в сообщении.В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах.
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белоруссия, россия, в мире, экономика, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), алексей богданов, союзное государство
Белоруссия, Россия, В мире, Экономика, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Алексей Богданов, Союзное государство
14:40 09.11.2022 (обновлено: 14:47 09.11.2022)
 
Белоруссия и Россия подписали соглашение о единых правилах конкуренции

Белоруссия и Россия подписали межправсоглашение о единых правилах конкуренции

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Белоруссия подписала с Россией межправсоглашение о единых правилах конкуренции, оно направлено на сближение антимонопольного законодательства двух стран, сообщило в среду белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
"Межправительственное соглашение о единых правилах конкуренции подписали сегодня руководители антимонопольных ведомств Беларуси и России Алексей Богданов (глава МАРТ - ред.) и Максим Шаскольский (глава ФАС РФ - ред.)", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Отмечается, что соглашение разработано в рамках реализации Союзной программы о единых правилах конкуренции в Союзном государстве и направлено на сближение антимонопольного законодательства.
"Оно позволит для субъектов создать единые правила игры на рынках Союзного государства, а для антимонопольных органов - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению", - подчеркивается в сообщении.
В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах.
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