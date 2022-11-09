https://ria.ru/20221109/kongress-1830204604.html

В Госдуме готовы рассмотреть предложения из конгресса США по диалогу

В Госдуме готовы рассмотреть предложения из конгресса США по диалогу - РИА Новости, 09.11.2022

В Госдуме готовы рассмотреть предложения из конгресса США по диалогу

Если конструктивные предложения от избранных конгрессменов США поступят, депутаты ГД их внимательно рассмотрят, сообщил РИА Новости член депутатской группы... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:31

2022-11-09T13:31

2022-11-09T13:55

политика

сша

госдума рф

конгресс сша

евгений попов

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Если конструктивные предложения от избранных конгрессменов США поступят, депутаты ГД их внимательно рассмотрят, сообщил РИА Новости член депутатской группы Госдумы по связям с парламентом США Евгений Попов."Мы открыты к контактам. Как по двусторонней повестке, так и по другим вопросам, включая украинский кризис. Однако американская сторона до сих пор не выказывала намерений разбить русофобскую скорлупу и перейти от бессмысленных обвинений к диалогу. Едва ли ситуация изменится и сейчас. Однако если конструктивные предложения поступят, депутаты их внимательно рассмотрят. Принуждать к диалогу не станем", - сообщил Попов.В США прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Мак-Карти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов. По прогнозу телеканала NBC, у представителей республиканской партии будет 220 мест в палате представителей, у демократов - 215 мест. Впрочем, в итоге результаты могут оказаться не сильно удачными.

https://ria.ru/20221108/vybory-1829767054.html

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Кирилл Волков

политика, сша, госдума рф, конгресс сша, евгений попов, итоги промежуточных выборов в сша - 2022