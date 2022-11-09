https://ria.ru/20221109/kongress-1830190318.html
Критики военной помощи Украине проходят в конгресс США
Критики военной помощи Украине проходят в конгресс США - РИА Новости, 09.11.2022
Критики военной помощи Украине проходят в конгресс США
Сразу несколько кандидатов, подвергших критике многомиллиардную военную помощь Украине от администрации президента США Джо Байдена, проходят в сенат и палату... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:38
2022-11-09T12:38
2022-11-09T12:38
в мире
кевин маккарти
джо байден
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830048672_0:274:3053:1991_1920x0_80_0_0_99bd49ac49351c1882de92bacc156669.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Сразу несколько кандидатов, подвергших критике многомиллиардную военную помощь Украине от администрации президента США Джо Байдена, проходят в сенат и палату представителей конгресс США на промежуточных выборах. По мнению экспертов, это может повлиять на объемы помощи Киеву и меры контроля, но полностью она не прекратится.Лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, чье заявление об ограничении помощи Украине вызвало в октябре широкий резонанс, переизбрался в конгресс от штата Калифорния, свидетельствует прогноз телеканала CNN.Маккарти в преддверии промежуточных выборов предупредил, что республиканцы в случае победы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь. Он высказался против "открытых чеков" для Киева и призвал соотносить эти траты с экономической ситуацией в США.В случае ожидаемой победы республиканцев в противостоянии за палату представителей Маккарти сможет стать ее спикером, то есть третьим по степени влияния человеком в государстве. Спикер контролирует законодательный процесс, определяя, когда и по каким законопроектам конгрессмены проводят дебаты и голосуют. Это позволяет ему обеспечивать принятие законов, которые поддерживает его партия.Республиканец Рэнд Пол, блокировавший выделение Украине помощи в 40 миллиардов долларов, переизбрался в сенат от штата Кентукки, а его однопартиец Джей Ди Вэнс выиграл выборы в сенат в штате Огайо. Вэнс выиграл, несмотря на недовольство местной украинской общины его призывами к ограничению американской помощи их исторической родине.Переизбрания в палату представителей добилась республиканка Марджори Тейлор Грин, автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену. Грин заявила в преддверии выборов, что "при республиканцах Украине не достанется ни копейки".Оценки экспертовНа данный момент, по прогнозам ведущих СМИ, республиканцы берут под контроль палату представителей, а исход в сенате определят результаты голосования в последних, ключевых штатах.Эксперты считают, что несмотря на критику республиканцев военная помощь Украине будет продолжена."Что касается военной помощи, то ясно, что при республиканцах в Конгрессе она будет более жидкой и более контролируемой. Это совершенно очевидно. Но она не прекратится, это исключено. Идеалы "свободы и демократии", как их понимают в Америке, остаются. Защищая Украину, по их мнению, они защищают "свободу, независимость, суверенность", - сказал РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия - США" Сергей Ознобищев.Он напомнил также, что военная помощь Украине – это "помощь ВПК и просто экономике Америки".Профессор-исследователь Высшей школы экономики ведущий научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Тренин считает преувеличенными ожидания сокращения американской помощи Украине в результате выборов."Во-первых, отношение политического класса США к действиям России на Украине остается резко отрицательным, никаких признаков смягчения этой позиции в обозримом будущем нет. Во-вторых, пафос критики республиканцами нынешней помощи Киеву заключается в необходимости более ответственного и подотчетного использования выделяемых средств, а не в пересмотре самого подхода. В-третьих, очень большие суммы помощи уже выделены или будут выделены ещё нынешним составом конгресса", - сказал Тренин РИА Новости.По его словам, "милостей" от американского политического процесса ждать не стоит.
https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html
https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html
https://ria.ru/20221109/ukraina-1830136043.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830048672_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_7e2008aa13c36987ccec9c62642e1ad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кевин маккарти, джо байден, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022
В мире, Кевин Маккарти, Джо Байден, США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022
Критики военной помощи Украине проходят в конгресс США
Несколько критиков многомиллиардной помощи США Киеву проходят в конгресс США
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Сразу несколько кандидатов, подвергших критике многомиллиардную военную помощь Украине от администрации президента США Джо Байдена, проходят в сенат и палату представителей конгресс США на промежуточных выборах. По мнению экспертов, это может повлиять на объемы помощи Киеву и меры контроля, но полностью она не прекратится.
Лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти
, чье заявление об ограничении помощи Украине вызвало в октябре широкий резонанс, переизбрался в конгресс от штата Калифорния, свидетельствует прогноз телеканала CNN.
Маккарти в преддверии промежуточных выборов предупредил, что республиканцы в случае победы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь. Он высказался против "открытых чеков" для Киева и призвал соотносить эти траты с экономической ситуацией в США.
В случае ожидаемой победы республиканцев в противостоянии за палату представителей Маккарти сможет стать ее спикером, то есть третьим по степени влияния человеком в государстве. Спикер контролирует законодательный процесс, определяя, когда и по каким законопроектам конгрессмены проводят дебаты и голосуют. Это позволяет ему обеспечивать принятие законов, которые поддерживает его партия.
Республиканец Рэнд Пол
, блокировавший выделение Украине помощи в 40 миллиардов долларов, переизбрался в сенат от штата Кентукки, а его однопартиец Джей Ди Вэнс выиграл выборы в сенат в штате Огайо. Вэнс выиграл, несмотря на недовольство местной украинской общины его призывами к ограничению американской помощи их исторической родине.
Переизбрания в палату представителей добилась республиканка Марджори Тейлор Грин
, автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену. Грин заявила в преддверии выборов, что "при республиканцах Украине не достанется ни копейки".
На данный момент, по прогнозам ведущих СМИ, республиканцы берут под контроль палату представителей, а исход в сенате определят результаты голосования в последних, ключевых штатах.
Эксперты считают, что несмотря на критику республиканцев военная помощь Украине будет продолжена.
"Что касается военной помощи, то ясно, что при республиканцах в Конгрессе она будет более жидкой и более контролируемой. Это совершенно очевидно. Но она не прекратится, это исключено. Идеалы "свободы и демократии", как их понимают в Америке, остаются. Защищая Украину, по их мнению, они защищают "свободу, независимость, суверенность", - сказал РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия - США" Сергей Ознобищев
.
Он напомнил также, что военная помощь Украине – это "помощь ВПК и просто экономике Америки".
Профессор-исследователь Высшей школы экономики ведущий научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Тренин
считает преувеличенными ожидания сокращения американской помощи Украине в результате выборов.
"Во-первых, отношение политического класса США к действиям России на Украине остается резко отрицательным, никаких признаков смягчения этой позиции в обозримом будущем нет. Во-вторых, пафос критики республиканцами нынешней помощи Киеву заключается в необходимости более ответственного и подотчетного использования выделяемых средств, а не в пересмотре самого подхода. В-третьих, очень большие суммы помощи уже выделены или будут выделены ещё нынешним составом конгресса", - сказал Тренин РИА Новости.
По его словам, "милостей" от американского политического процесса ждать не стоит.