https://ria.ru/20221109/kongress-1830190318.html

Критики военной помощи Украине проходят в конгресс США

Критики военной помощи Украине проходят в конгресс США - РИА Новости, 09.11.2022

Критики военной помощи Украине проходят в конгресс США

Сразу несколько кандидатов, подвергших критике многомиллиардную военную помощь Украине от администрации президента США Джо Байдена, проходят в сенат и палату... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:38

2022-11-09T12:38

2022-11-09T12:38

в мире

кевин маккарти

джо байден

сша

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Сразу несколько кандидатов, подвергших критике многомиллиардную военную помощь Украине от администрации президента США Джо Байдена, проходят в сенат и палату представителей конгресс США на промежуточных выборах. По мнению экспертов, это может повлиять на объемы помощи Киеву и меры контроля, но полностью она не прекратится.Лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, чье заявление об ограничении помощи Украине вызвало в октябре широкий резонанс, переизбрался в конгресс от штата Калифорния, свидетельствует прогноз телеканала CNN.Маккарти в преддверии промежуточных выборов предупредил, что республиканцы в случае победы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь. Он высказался против "открытых чеков" для Киева и призвал соотносить эти траты с экономической ситуацией в США.В случае ожидаемой победы республиканцев в противостоянии за палату представителей Маккарти сможет стать ее спикером, то есть третьим по степени влияния человеком в государстве. Спикер контролирует законодательный процесс, определяя, когда и по каким законопроектам конгрессмены проводят дебаты и голосуют. Это позволяет ему обеспечивать принятие законов, которые поддерживает его партия.Республиканец Рэнд Пол, блокировавший выделение Украине помощи в 40 миллиардов долларов, переизбрался в сенат от штата Кентукки, а его однопартиец Джей Ди Вэнс выиграл выборы в сенат в штате Огайо. Вэнс выиграл, несмотря на недовольство местной украинской общины его призывами к ограничению американской помощи их исторической родине.Переизбрания в палату представителей добилась республиканка Марджори Тейлор Грин, автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену. Грин заявила в преддверии выборов, что "при республиканцах Украине не достанется ни копейки".Оценки экспертовНа данный момент, по прогнозам ведущих СМИ, республиканцы берут под контроль палату представителей, а исход в сенате определят результаты голосования в последних, ключевых штатах.Эксперты считают, что несмотря на критику республиканцев военная помощь Украине будет продолжена."Что касается военной помощи, то ясно, что при республиканцах в Конгрессе она будет более жидкой и более контролируемой. Это совершенно очевидно. Но она не прекратится, это исключено. Идеалы "свободы и демократии", как их понимают в Америке, остаются. Защищая Украину, по их мнению, они защищают "свободу, независимость, суверенность", - сказал РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия - США" Сергей Ознобищев.Он напомнил также, что военная помощь Украине – это "помощь ВПК и просто экономике Америки".Профессор-исследователь Высшей школы экономики ведущий научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Тренин считает преувеличенными ожидания сокращения американской помощи Украине в результате выборов."Во-первых, отношение политического класса США к действиям России на Украине остается резко отрицательным, никаких признаков смягчения этой позиции в обозримом будущем нет. Во-вторых, пафос критики республиканцами нынешней помощи Киеву заключается в необходимости более ответственного и подотчетного использования выделяемых средств, а не в пересмотре самого подхода. В-третьих, очень большие суммы помощи уже выделены или будут выделены ещё нынешним составом конгресса", - сказал Тренин РИА Новости.По его словам, "милостей" от американского политического процесса ждать не стоит.

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html

https://ria.ru/20221109/ukraina-1830136043.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кевин маккарти, джо байден, сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022