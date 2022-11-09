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СМИ: сирийские военные не пропустили колонну американцев - РИА Новости, 09.11.2022
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СМИ: сирийские военные не пропустили колонну американцев
СМИ: сирийские военные не пропустили колонну американцев - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: сирийские военные не пропустили колонну американцев
Сирийские военные на блокпосту в провинции Эль-Хасеке не пропустили американскую военную колонну, передает агентство САНА со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T02:18
2022-11-09T02:49
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
ракка (мухафаза)
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сирийские военные на блокпосту в провинции Эль-Хасеке не пропустили американскую военную колонну, передает агентство САНА со ссылкой на местные источники.Инцидент произошел на блокпосту в деревне Кубур аль-Гараджна в подокруге Телль-Тамр. Сирийские военные вынудили американскую колонну из восьми автомобилей покинуть данные район.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза), вооруженные силы сша
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Ракка (мухафаза), Вооруженные силы США
02:18 09.11.2022 (обновлено: 02:49 09.11.2022)
 
СМИ: сирийские военные не пропустили колонну американцев

САНА: на блокпосту в Эль-Хасеке сирийские военные не пропустили американскую колонну

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США в Сирии
Солдаты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сирийские военные на блокпосту в провинции Эль-Хасеке не пропустили американскую военную колонну, передает агентство САНА со ссылкой на местные источники.
Инцидент произошел на блокпосту в деревне Кубур аль-Гараджна в подокруге Телль-Тамр. Сирийские военные вынудили американскую колонну из восьми автомобилей покинуть данные район.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.
Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 04:04
Военная база США в Сирии подверглась обстрелу
 
В миреСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)Ракка (мухафаза)Вооруженные силы США
 
 
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