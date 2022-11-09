https://ria.ru/20221109/kolonna-1830107976.html

СМИ: сирийские военные не пропустили колонну американцев

СМИ: сирийские военные не пропустили колонну американцев - РИА Новости, 09.11.2022

СМИ: сирийские военные не пропустили колонну американцев

Сирийские военные на блокпосту в провинции Эль-Хасеке не пропустили американскую военную колонну, передает агентство САНА со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T02:18

2022-11-09T02:18

2022-11-09T02:49

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

ракка (мухафаза)

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сирийские военные на блокпосту в провинции Эль-Хасеке не пропустили американскую военную колонну, передает агентство САНА со ссылкой на местные источники.Инцидент произошел на блокпосту в деревне Кубур аль-Гараджна в подокруге Телль-Тамр. Сирийские военные вынудили американскую колонну из восьми автомобилей покинуть данные район.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20221009/obstrel-1822556055.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза), вооруженные силы сша