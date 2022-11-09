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Источник рассказал, почему против журналиста Колезева завели уголовное дело - РИА Новости, 09.11.2022
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Источник рассказал, почему против журналиста Колезева завели уголовное дело
Источник рассказал, почему против журналиста Колезева завели уголовное дело - РИА Новости, 09.11.2022
Источник рассказал, почему против журналиста Колезева завели уголовное дело
Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев стал фигурантом уголовного дела о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:46
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происшествия
россия
медиа - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев стал фигурантом уголовного дела о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в среду из базы МВД РФ стало известно, что Колезев объявлен в розыск, но по какой статье Уголовного кодекса – не раскрывалось."Дело возбуждено по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ лицом с использованием своего служебного положения)", - уточнил источник.По его словам, причиной возбуждения дела послужил один из постов Колезева в социальной сети. Максимальное наказание за указанное преступление – десять лет заключения.Сам журналист в своем Telegram-канале отмечал, что узнал о розыске и деле из СМИ и не в курсе, по какой статье его разыскивают.Дмитрий Колезев в прошлом году стал главным редактором московского издания Republic*, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов, также он является учредителем и совладельцем издания It's My City, посвященного новостям Екатеринбурга.Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала специальной военной операции на Украине Колезев объявил, что уехал за границу.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20221027/feyki-1827242649.html
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происшествия, россия, медиа - общество
Происшествия, Россия, Медиа - Общество
12:46 09.11.2022
 
Источник рассказал, почему против журналиста Колезева завели уголовное дело

Уголовное дело против главреда Republic Колезева касается фейков о российской армии

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Kolezev / Журналист Дмитрий Колезев
Журналист Дмитрий Колезев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Kolezev /
Журналист Дмитрий Колезев. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев стал фигурантом уголовного дела о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в среду из базы МВД РФ стало известно, что Колезев объявлен в розыск, но по какой статье Уголовного кодекса – не раскрывалось.
"Дело возбуждено по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ лицом с использованием своего служебного положения)", - уточнил источник.
По его словам, причиной возбуждения дела послужил один из постов Колезева в социальной сети. Максимальное наказание за указанное преступление – десять лет заключения.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:31Специальная военная операция на Украине
В России впервые прекратили дело о фейках о действиях армии
Сам журналист в своем Telegram-канале отмечал, что узнал о розыске и деле из СМИ и не в курсе, по какой статье его разыскивают.
Дмитрий Колезев в прошлом году стал главным редактором московского издания Republic*, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов, также он является учредителем и совладельцем издания It's My City, посвященного новостям Екатеринбурга.
Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала специальной военной операции на Украине Колезев объявил, что уехал за границу.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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