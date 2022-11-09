https://ria.ru/20221109/kolezev-1830192630.html

Источник рассказал, почему против журналиста Колезева завели уголовное дело

Источник рассказал, почему против журналиста Колезева завели уголовное дело - РИА Новости, 09.11.2022

Источник рассказал, почему против журналиста Колезева завели уголовное дело

Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев стал фигурантом уголовного дела о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:46

2022-11-09T12:46

2022-11-09T12:46

происшествия

россия

медиа - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев стал фигурантом уголовного дела о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в среду из базы МВД РФ стало известно, что Колезев объявлен в розыск, но по какой статье Уголовного кодекса – не раскрывалось."Дело возбуждено по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ лицом с использованием своего служебного положения)", - уточнил источник.По его словам, причиной возбуждения дела послужил один из постов Колезева в социальной сети. Максимальное наказание за указанное преступление – десять лет заключения.Сам журналист в своем Telegram-канале отмечал, что узнал о розыске и деле из СМИ и не в курсе, по какой статье его разыскивают.Дмитрий Колезев в прошлом году стал главным редактором московского издания Republic*, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов, также он является учредителем и совладельцем издания It's My City, посвященного новостям Екатеринбурга.Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала специальной военной операции на Украине Колезев объявил, что уехал за границу.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20221027/feyki-1827242649.html

https://ria.ru/20221101/yashin-1828359094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, медиа - общество