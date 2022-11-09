https://ria.ru/20221109/kolezev-1830147592.html
МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева
МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева - РИА Новости, 09.11.2022
МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева
МВД России объявило в розыск уехавшего за рубеж главного редактора СМИ-иноагента Republic* Дмитрия Колезева, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:14
2022-11-09T10:14
2022-11-09T10:41
медиа - общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. МВД России объявило в розыск уехавшего за рубеж главного редактора СМИ-иноагента Republic* Дмитрия Колезева, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.Сам журналист в своем Telegram-канале написал, что не знает, из-за чего был объявлен в розыск. Он предположил, что дело связано, вероятнее всего, с фейками либо дискредитацией ВС РФ."Чтобы много раз не отвечать одно и то же: понятия не имею, по какому делу, о возбуждении и розыске узнал из СМИ… Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям", - отметил Колезев.Дмитрий Колезев – уральский журналист и медиаменеджер, ныне главный редактор издания Republic*. После начала специальной военной операции на Украине Колезев объявил, что уехал за границу.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20211015/reestr-1754827068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Медиа - Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:14 09.11.2022 (обновлено: 10:41 09.11.2022)
МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева
МВД объявило в розыск главного редактора Republic Дмитрия Колезева