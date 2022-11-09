https://ria.ru/20221109/kolezev-1830147592.html

МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева

МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева - РИА Новости, 09.11.2022

МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева

МВД России объявило в розыск уехавшего за рубеж главного редактора СМИ-иноагента Republic* Дмитрия Колезева, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:14

2022-11-09T10:14

2022-11-09T10:41

медиа - общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. МВД России объявило в розыск уехавшего за рубеж главного редактора СМИ-иноагента Republic* Дмитрия Колезева, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.Сам журналист в своем Telegram-канале написал, что не знает, из-за чего был объявлен в розыск. Он предположил, что дело связано, вероятнее всего, с фейками либо дискредитацией ВС РФ."Чтобы много раз не отвечать одно и то же: понятия не имею, по какому делу, о возбуждении и розыске узнал из СМИ… Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям", - отметил Колезев.Дмитрий Колезев – уральский журналист и медиаменеджер, ныне главный редактор издания Republic*. После начала специальной военной операции на Украине Колезев объявил, что уехал за границу.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20211015/reestr-1754827068.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)