https://ria.ru/20221109/kndr-1830143871.html
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 09.11.2022
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР в среду пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:56
2022-11-09T09:56
2022-11-09T09:56
в мире
японское море
южная корея
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СЕУЛ, 9 ноя – РИА Новости. КНДР в среду пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - заявил комитет.Это уже 34 пуск КНДР баллистических ракет в этом году.
https://ria.ru/20221108/kndr-1829828011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море, южная корея
В мире, Японское море, Южная Корея
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря