https://ria.ru/20221109/kndr-1830143871.html

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 09.11.2022

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР в среду пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:56

2022-11-09T09:56

2022-11-09T09:56

в мире

японское море

южная корея

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СЕУЛ, 9 ноя – РИА Новости. КНДР в среду пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - заявил комитет.Это уже 34 пуск КНДР баллистических ракет в этом году.

https://ria.ru/20221108/kndr-1829828011.html

японское море

южная корея

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, японское море, южная корея