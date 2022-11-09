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КНДР запустила ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 09.11.2022
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КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 09.11.2022
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР в среду пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:56
2022-11-09T09:56
в мире
японское море
южная корея
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СЕУЛ, 9 ноя – РИА Новости. КНДР в среду пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - заявил комитет.Это уже 34 пуск КНДР баллистических ракет в этом году.
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в мире, японское море, южная корея
В мире, Японское море, Южная Корея
09:56 09.11.2022
 
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие корейской народной армии
Военнослужащие корейской народной армии - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие корейской народной армии. Архивное фото
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СЕУЛ, 9 ноя – РИА Новости. КНДР в среду пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - заявил комитет.
Это уже 34 пуск КНДР баллистических ракет в этом году.
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 00:31
СМИ: КНДР отвергла слухи о продаже оружия России
 
В миреЯпонское мореЮжная Корея
 
 
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