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На продюсера сериала "Клиника" подали в суд за сексуальное насилие
На продюсера сериала "Клиника" подали в суд за сексуальное насилие - РИА Новости, 09.11.2022
На продюсера сериала "Клиника" подали в суд за сексуальное насилие
Две женщины подали в суд на продюсера Эрика Вайнберга за сексуальное насилие, пишет Los Angeles Times. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:07
2022-11-09T17:07
2022-11-09T17:07
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Две женщины подали в суд на продюсера Эрика Вайнберга за сексуальное насилие, пишет Los Angeles Times. По их словам, оба инцидента произошли в 2019 году. Вайнберг якобы заманивал девушек к себе домой и там совершал преступные действия. Это не первое подобное обвинение в адрес продюсера. В июле его арестовали за "несколько нападений сексуального характера".В октябре его задержали вновь и предъявили обвинения по 18 уголовным статьям. В том числе за изнасилование.Один из самых известных проектов в фильмографии Вейнберга — ситком "Клиника" с Заком Браффом. Сериал стартовал в 2001 году. В нем рассказывалось об интерне Джоне Дориане и его друзьях и коллегах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
На продюсера сериала "Клиника" подали в суд за сексуальное насилие
На продюсера сериала "Клиника" Эрика Вайнберга подали в суд за сексуальное насилие
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Две женщины подали в суд на продюсера Эрика Вайнберга за сексуальное насилие, пишет
Los Angeles Times.
По их словам, оба инцидента произошли в 2019 году. Вайнберг якобы заманивал девушек к себе домой и там совершал преступные действия.
Это не первое подобное обвинение в адрес продюсера. В июле его арестовали за "несколько нападений сексуального характера".
В октябре его задержали вновь и предъявили обвинения по 18 уголовным статьям. В том числе за изнасилование.
Один из самых известных проектов в фильмографии Вейнберга — ситком "Клиника" с Заком Браффом. Сериал стартовал в 2001 году. В нем рассказывалось об интерне Джоне Дориане и его друзьях и коллегах.