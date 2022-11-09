https://ria.ru/20221109/klinika-1830277371.html

На продюсера сериала "Клиника" подали в суд за сексуальное насилие

На продюсера сериала "Клиника" подали в суд за сексуальное насилие - РИА Новости, 09.11.2022

На продюсера сериала "Клиника" подали в суд за сексуальное насилие

Две женщины подали в суд на продюсера Эрика Вайнберга за сексуальное насилие, пишет Los Angeles Times. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:07

2022-11-09T17:07

2022-11-09T17:07

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Две женщины подали в суд на продюсера Эрика Вайнберга за сексуальное насилие, пишет Los Angeles Times. По их словам, оба инцидента произошли в 2019 году. Вайнберг якобы заманивал девушек к себе домой и там совершал преступные действия. Это не первое подобное обвинение в адрес продюсера. В июле его арестовали за "несколько нападений сексуального характера".В октябре его задержали вновь и предъявили обвинения по 18 уголовным статьям. В том числе за изнасилование.Один из самых известных проектов в фильмографии Вейнберга — ситком "Клиника" с Заком Браффом. Сериал стартовал в 2001 году. В нем рассказывалось об интерне Джоне Дориане и его друзьях и коллегах.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости