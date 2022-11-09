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Советник Путина ответил на утверждения о гибели человечества из-за климата - РИА Новости, 09.11.2022
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Советник Путина ответил на утверждения о гибели человечества из-за климата
Советник Путина ответил на утверждения о гибели человечества из-за климата - РИА Новости, 09.11.2022
Советник Путина ответил на утверждения о гибели человечества из-за климата
Утверждения о якобы возможной гибели человечества к 2050 году из-за изменения климата не более чем страшилки в СМИ, человечество не бездействует, заявил в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:42
2022-11-09T12:42
в мире
руслан эдельгериев
самех шукри
пекин
китай
россия
оон
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Утверждения о якобы возможной гибели человечества к 2050 году из-за изменения климата не более чем страшилки в СМИ, человечество не бездействует, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27), советник президента РФ Руслан Эдельгериев.Издание британской желтой прессы Daily Star в среду сообщило, что суперкомпьютер World One якобы предсказал гибель человечества к 2050 году из-за климатических изменений.По мнению главы делегации, подобные сообщения являются "страшилками" и запугиванием.По его словам, в частности, в России есть значительные сдвиги в органах власти и их понимании проблемы климатических изменений.Он привел пример КНР, одного из лидеров по выбросам парниковых газов, в то же время Пекин получает значительную прибыль за счет новых технологий, в частности, по производству солнечных батарей.По его словам, Россия движется в траектории действий КНР в плане климата."Дело борьбы с изменением климата - это задача государства, нельзя ее перекладывать на граждан", - отметил советник.COP27 открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября, глава МИД Египта Самех Шукри был избран президентом конференции. Министр заявил, что африканские страны нуждаются в финансировании для борьбы с последствиями климатических изменений ввиду того, что население страдает от них, не внося особого вклада в изменения климата. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.Главными темами саммита на данный момент стали недостаточные меры по реализации Парижского соглашения и усилия по сбору финансирования для беднейших стран, понесших наибольший ущерб от климатических изменений.
https://ria.ru/20221109/apokalipsis-1830115779.html
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в мире, руслан эдельгериев, самех шукри, пекин, китай, россия, оон
В мире, Руслан Эдельгериев, Самех Шукри, Пекин, Китай, Россия, ООН
12:42 09.11.2022
 
Советник Путина ответил на утверждения о гибели человечества из-за климата

Советник Путина Эдельгериев назвал слова о гибели человечества из-за климата страшилками

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСоветник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев
Советник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев . Архивное фото
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Утверждения о якобы возможной гибели человечества к 2050 году из-за изменения климата не более чем страшилки в СМИ, человечество не бездействует, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27), советник президента РФ Руслан Эдельгериев.
Издание британской желтой прессы Daily Star в среду сообщило, что суперкомпьютер World One якобы предсказал гибель человечества к 2050 году из-за климатических изменений.
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По мнению главы делегации, подобные сообщения являются "страшилками" и запугиванием.
"Конечно, если мы не будем принимать меры, ничего хорошего нас не ожидает, но не так драматично, как заявляют. Мы не бездействуем, работаем", - сказал Эдельгериев.
По его словам, в частности, в России есть значительные сдвиги в органах власти и их понимании проблемы климатических изменений.
"Всегда было проблемой найти понимание среди бизнеса… То, что мы предлагаем бизнесу, - "декарбонизируясь - зарабатывать" - эти установки и предложения не работают", - отметил Эдельгериев.
Он привел пример КНР, одного из лидеров по выбросам парниковых газов, в то же время Пекин получает значительную прибыль за счет новых технологий, в частности, по производству солнечных батарей.
По его словам, Россия движется в траектории действий КНР в плане климата.
"Дело борьбы с изменением климата - это задача государства, нельзя ее перекладывать на граждан", - отметил советник.
COP27 открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября, глава МИД Египта Самех Шукри был избран президентом конференции. Министр заявил, что африканские страны нуждаются в финансировании для борьбы с последствиями климатических изменений ввиду того, что население страдает от них, не внося особого вклада в изменения климата. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.
Главными темами саммита на данный момент стали недостаточные меры по реализации Парижского соглашения и усилия по сбору финансирования для беднейших стран, понесших наибольший ущерб от климатических изменений.
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В миреРуслан ЭдельгериевСамех ШукриПекинКитайРоссияООН
 
 
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