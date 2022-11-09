https://ria.ru/20221109/klimat-1830191690.html

Советник Путина ответил на утверждения о гибели человечества из-за климата

Советник Путина ответил на утверждения о гибели человечества из-за климата - РИА Новости, 09.11.2022

Советник Путина ответил на утверждения о гибели человечества из-за климата

Утверждения о якобы возможной гибели человечества к 2050 году из-за изменения климата не более чем страшилки в СМИ, человечество не бездействует, заявил в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:42

2022-11-09T12:42

2022-11-09T12:42

в мире

руслан эдельгериев

самех шукри

пекин

китай

россия

оон

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Утверждения о якобы возможной гибели человечества к 2050 году из-за изменения климата не более чем страшилки в СМИ, человечество не бездействует, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27), советник президента РФ Руслан Эдельгериев.Издание британской желтой прессы Daily Star в среду сообщило, что суперкомпьютер World One якобы предсказал гибель человечества к 2050 году из-за климатических изменений.По мнению главы делегации, подобные сообщения являются "страшилками" и запугиванием.По его словам, в частности, в России есть значительные сдвиги в органах власти и их понимании проблемы климатических изменений.Он привел пример КНР, одного из лидеров по выбросам парниковых газов, в то же время Пекин получает значительную прибыль за счет новых технологий, в частности, по производству солнечных батарей.По его словам, Россия движется в траектории действий КНР в плане климата."Дело борьбы с изменением климата - это задача государства, нельзя ее перекладывать на граждан", - отметил советник.COP27 открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября, глава МИД Египта Самех Шукри был избран президентом конференции. Министр заявил, что африканские страны нуждаются в финансировании для борьбы с последствиями климатических изменений ввиду того, что население страдает от них, не внося особого вклада в изменения климата. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.Главными темами саммита на данный момент стали недостаточные меры по реализации Парижского соглашения и усилия по сбору финансирования для беднейших стран, понесших наибольший ущерб от климатических изменений.

https://ria.ru/20221109/apokalipsis-1830115779.html

https://ria.ru/20221105/klimat-1829306953.html

пекин

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, руслан эдельгериев, самех шукри, пекин, китай, россия, оон