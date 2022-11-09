https://ria.ru/20221109/klaster-1830295751.html

В Конаковском районе Тверской области создадут образовательный кластер

В Конаковском районе Тверской области создадут образовательный кластер - РИА Новости, 09.11.2022

В Конаковском районе Тверской области создадут образовательный кластер

Власти Тверской области рассматривают возможность создания в Конаковском районе Тверской области на территории рядом с Конаковской ГРЭС образовательного... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:15

2022-11-09T17:15

2022-11-09T17:15

тверская область

конаковский район

игорь руденя

экономика

жкх

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ТВЕРЬ, 9 ноя – РИА Новости. Власти Тверской области рассматривают возможность создания в Конаковском районе Тверской области на территории рядом с Конаковской ГРЭС образовательного кластера, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор региона Игорь Руденя в четверг посетил Конаковскую ГРЭС, где обсудил с представителями собственника предприятия ПАО "ЛУКОЙЛ" перспективы развития предприятия и прилегающей к нему территории.Одно из направлений взаимодействия с компанией "ЛУКОЙЛ" касается образовательного блока. В Конаковском районе планируется создать образовательный кластер – на базе Конаковского энергетического колледжа. В кластере будут готовить квалифицированных кадров как для самой электростанции, так и в целом для промышленного комплекса региона.Также на совещании рассмотрен вопрос о создании на территории рядом с Конаковской ГРЭС инновационно-промышленного парка для размещения энергоемких предприятий, в первую очередь в сфере обработки данных. Тверской губернатор подчеркнул готовность региона обеспечить максимальное содействие потенциальным резидентам в реализации инвестиционных проектов.Конаковская ГРЭС – одна из крупнейших электростанций Центральной России, седьмая по мощности тепловая электростанция страны. Ее основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии.На электростанции проведена модернизация четырех котлов, реализована программа технического развития: работы по повышению мощности, снижению удельного расхода условного топлива и сокращению расхода электроэнергии на собственные нужды, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221010/blagoustroystvo-1822899207.html

https://ria.ru/20221101/blagoustroystvo-1828498613.html

конаковский район

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

конаковский район, игорь руденя, экономика, жкх