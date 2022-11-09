https://ria.ru/20221109/klaster-1830295751.html
В Конаковском районе Тверской области создадут образовательный кластер
В Конаковском районе Тверской области создадут образовательный кластер - РИА Новости, 09.11.2022
В Конаковском районе Тверской области создадут образовательный кластер
Власти Тверской области рассматривают возможность создания в Конаковском районе Тверской области на территории рядом с Конаковской ГРЭС образовательного... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:15
2022-11-09T17:15
2022-11-09T17:15
тверская область
конаковский район
игорь руденя
экономика
жкх
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ТВЕРЬ, 9 ноя – РИА Новости. Власти Тверской области рассматривают возможность создания в Конаковском районе Тверской области на территории рядом с Конаковской ГРЭС образовательного кластера, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор региона Игорь Руденя в четверг посетил Конаковскую ГРЭС, где обсудил с представителями собственника предприятия ПАО "ЛУКОЙЛ" перспективы развития предприятия и прилегающей к нему территории.Одно из направлений взаимодействия с компанией "ЛУКОЙЛ" касается образовательного блока. В Конаковском районе планируется создать образовательный кластер – на базе Конаковского энергетического колледжа. В кластере будут готовить квалифицированных кадров как для самой электростанции, так и в целом для промышленного комплекса региона.Также на совещании рассмотрен вопрос о создании на территории рядом с Конаковской ГРЭС инновационно-промышленного парка для размещения энергоемких предприятий, в первую очередь в сфере обработки данных. Тверской губернатор подчеркнул готовность региона обеспечить максимальное содействие потенциальным резидентам в реализации инвестиционных проектов.Конаковская ГРЭС – одна из крупнейших электростанций Центральной России, седьмая по мощности тепловая электростанция страны. Ее основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии.На электростанции проведена модернизация четырех котлов, реализована программа технического развития: работы по повышению мощности, снижению удельного расхода условного топлива и сокращению расхода электроэнергии на собственные нужды, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221010/blagoustroystvo-1822899207.html
https://ria.ru/20221101/blagoustroystvo-1828498613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конаковский район, игорь руденя, экономика, жкх
Тверская область, Конаковский район, Игорь Руденя, Экономика, ЖКХ
ТВЕРЬ, 9 ноя – РИА Новости. Власти Тверской области рассматривают возможность создания в Конаковском районе Тверской области на территории рядом с Конаковской ГРЭС образовательного кластера, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор региона Игорь Руденя
в четверг посетил Конаковскую ГРЭС, где обсудил с представителями собственника предприятия ПАО "ЛУКОЙЛ
" перспективы развития предприятия и прилегающей к нему территории.
"Новый этап развития ГРЭС – это и новый этап развития Конаковской агломерации, входящей в пятерку крупнейших территорий Верхневолжья. Здесь обеспечена предпринимательская активность, создана курортная зона. Важно, что Конаковская ГРЭС соблюдает все стандарты в экологии", – отметил Руденя.
Одно из направлений взаимодействия с компанией "ЛУКОЙЛ" касается образовательного блока. В Конаковском районе планируется создать образовательный кластер – на базе Конаковского энергетического колледжа. В кластере будут готовить квалифицированных кадров как для самой электростанции, так и в целом для промышленного комплекса региона.
Также на совещании рассмотрен вопрос о создании на территории рядом с Конаковской ГРЭС инновационно-промышленного парка для размещения энергоемких предприятий, в первую очередь в сфере обработки данных. Тверской губернатор подчеркнул готовность региона обеспечить максимальное содействие потенциальным резидентам в реализации инвестиционных проектов.
Конаковская ГРЭС – одна из крупнейших электростанций Центральной России, седьмая по мощности тепловая электростанция страны. Ее основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии.
На электростанции проведена модернизация четырех котлов, реализована программа технического развития: работы по повышению мощности, снижению удельного расхода условного топлива и сокращению расхода электроэнергии на собственные нужды, отметили в пресс-службе.