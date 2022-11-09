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Украинские войска понесли большие потери на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/kherson-1830157758.html
Украинские войска понесли большие потери на Херсонском направлении
Украинские войска понесли большие потери на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.11.2022
Украинские войска понесли большие потери на Херсонском направлении
Украинские войска понесли большие потери под Херсоном — есть много погибших, в том числе наемников, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:58
2022-11-09T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери под Херсоном — есть много погибших, в том числе наемников, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Очень много погибших, в том числе наемников. Техники шло много, разбили прилично. У них большие потери в живой силе и технике", — заявил он.По его словам, на линии фронта фиксируется присутствие польских и англоязычных наемников."Сейчас они уперлись в линию обороны, поэтому тактическое положение у нас лучше, потому что мы готовились к их наступлению", — пояснил Стремоусов.Он добавил, что селфи украинских военных из сел под Херсоном сделаны в серой зоне, где не было российских подразделений, наступление ВСУ увязло.Ночью сообщалось о попытках наступления украинской армии в районе Снигиревки на севере Херсонской области, эту атаку удалось отбить.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221108/ataka-1830016887.html
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в мире, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область
10:58 09.11.2022 (обновлено: 12:59 09.11.2022)
 
Украинские войска понесли большие потери на Херсонском направлении

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери под Херсоном — есть много погибших, в том числе наемников, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Очень много погибших, в том числе наемников. Техники шло много, разбили прилично. У них большие потери в живой силе и технике", — заявил он.
По его словам, на линии фронта фиксируется присутствие польских и англоязычных наемников.
"Сейчас они уперлись в линию обороны, поэтому тактическое положение у нас лучше, потому что мы готовились к их наступлению", — пояснил Стремоусов.
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Он добавил, что селфи украинских военных из сел под Херсоном сделаны в серой зоне, где не было российских подразделений, наступление ВСУ увязло.
Ночью сообщалось о попытках наступления украинской армии в районе Снигиревки на севере Херсонской области, эту атаку удалось отбить.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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