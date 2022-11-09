https://ria.ru/20221109/kherson-1830157758.html

Украинские войска понесли большие потери на Херсонском направлении

Украинские войска понесли большие потери на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.11.2022

Украинские войска понесли большие потери на Херсонском направлении

Украинские войска понесли большие потери под Херсоном — есть много погибших, в том числе наемников, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:58

2022-11-09T10:58

2022-11-09T12:59

специальная военная операция на украине

в мире

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херсонская область

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери под Херсоном — есть много погибших, в том числе наемников, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Очень много погибших, в том числе наемников. Техники шло много, разбили прилично. У них большие потери в живой силе и технике", — заявил он.По его словам, на линии фронта фиксируется присутствие польских и англоязычных наемников."Сейчас они уперлись в линию обороны, поэтому тактическое положение у нас лучше, потому что мы готовились к их наступлению", — пояснил Стремоусов.Он добавил, что селфи украинских военных из сел под Херсоном сделаны в серой зоне, где не было российских подразделений, наступление ВСУ увязло.Ночью сообщалось о попытках наступления украинской армии в районе Снигиревки на севере Херсонской области, эту атаку удалось отбить.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221108/ataka-1830016887.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, херсонская область