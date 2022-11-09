10:58 09.11.2022 (обновлено: 12:59 09.11.2022)
Украинские войска понесли большие потери на Херсонском направлении
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери под Херсоном — есть много погибших, в том числе наемников, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Очень много погибших, в том числе наемников. Техники шло много, разбили прилично. У них большие потери в живой силе и технике", — заявил он.
По его словам, на линии фронта фиксируется присутствие польских и англоязычных наемников.
"Сейчас они уперлись в линию обороны, поэтому тактическое положение у нас лучше, потому что мы готовились к их наступлению", — пояснил Стремоусов.
Он добавил, что селфи украинских военных из сел под Херсоном сделаны в серой зоне, где не было российских подразделений, наступление ВСУ увязло.
Ночью сообщалось о попытках наступления украинской армии в районе Снигиревки на севере Херсонской области, эту атаку удалось отбить.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.