https://ria.ru/20221109/kherson-1830138385.html

Украинские войска стягивают силы к Херсонской области

Украинские войска стягивают силы к Херсонской области - РИА Новости, 09.11.2022

Украинские войска стягивают силы к Херсонской области

Украинские войска продолжают стягивать силы к Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:30

2022-11-09T09:30

2022-11-09T09:30

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска продолжают стягивать силы к Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что украинские войска во вторник попытались атаковать позиции российских войск в Херсонской области с нескольких направлений, в частности в районе Снигиревки, но отступили с большими потерями."Укровермахт подтягивает новые силы в надежде выполнить указания коллективного Запада… В наступлении укронацистов задействованы иностранные наемники. На данном этапе ситуация находится под полным контролем российских военных", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221108/kherson-1829902725.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область