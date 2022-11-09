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Украинские войска стягивают силы к Херсонской области - РИА Новости, 09.11.2022
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Украинские войска стягивают силы к Херсонской области
Украинские войска стягивают силы к Херсонской области - РИА Новости, 09.11.2022
Украинские войска стягивают силы к Херсонской области
Украинские войска продолжают стягивать силы к Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:30
2022-11-09T09:30
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска продолжают стягивать силы к Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что украинские войска во вторник попытались атаковать позиции российских войск в Херсонской области с нескольких направлений, в частности в районе Снигиревки, но отступили с большими потерями."Укровермахт подтягивает новые силы в надежде выполнить указания коллективного Запада… В наступлении укронацистов задействованы иностранные наемники. На данном этапе ситуация находится под полным контролем российских военных", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область
В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
09:30 09.11.2022
 
Украинские войска стягивают силы к Херсонской области

Замглавы администрации Стремоусов: украинские войска стягивают силы к Херсонской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска продолжают стягивать силы к Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее сообщалось, что украинские войска во вторник попытались атаковать позиции российских войск в Херсонской области с нескольких направлений, в частности в районе Снигиревки, но отступили с большими потерями.
"Укровермахт подтягивает новые силы в надежде выполнить указания коллективного Запада… В наступлении укронацистов задействованы иностранные наемники. На данном этапе ситуация находится под полным контролем российских военных", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Херсон - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 11:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по пригороду Херсона
 
В миреКирилл СтремоусовХерсонская область
 
 
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