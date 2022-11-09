Как готовить картошку в мультиварке: простые пошаговые рецепты

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Картофель – один из самых популярных гарниров и ингредиентов основных блюд. Существует множество способов его готовки, особенно просто это сделать в мультиварке. Пошаговые рецепты с фото, на каком режиме готовить картошку и сколько времени – в материале РИА Новости.

Картошка в мультиварке

Готовка с помощью мультиварки упрощает весь процесс и высвобождает много времени. При этом такой способ никак не ухудшает вкусовые качества продуктов. Напротив, при готовке с закрытой крышкой все специи раскрываются максимально ярко, а картошка и другие ингредиенты успевают полностью приготовиться и насытиться ароматом.

На каком режиме готовить и сколько времени

Чаще всего в комплекте с мультиваркой идет книга с рецептами, где приведены рекомендации для приготовления популярных продуктов и блюд. Как правило, тушеный картофель подвергается тепловой обработке на режимах "Тушение", "Выпечка" или "Крупы", а для получения корочки лучше использовать режим "Жарка". Время готовки во многом зависит от того, как крупно порезаны клубни. Оно может занимать от 25 до 60 минут.

Как приготовить картошку в мультиварке пошагово с фото

Особенности приготовления и количество ингредиентов зависят от выбранного рецепта. Для того, чтобы сделать обычную картошку в качестве гарнира, необходимо:

1 Картофель помыть, почистить, нарезать на половинки или четвертинки (в зависимости от размера клубня), главное, чтобы кусочки были примерно одинакового размера. 2 Положить картошку в чашу мультиварки, добавить воду (она должна покрывать картофель). 3 Включить режим "Суп" на 30 минут. За 10 минут до окончания картошку посолить. 4 Картофель откинуть на дуршлаг. В чашу налить немного растительного масла, вернуть в нее картошку, посыпать специями и обжарить на режиме "Жарка" или "Выпечка" в течение 10 минут.

Калорийность картошки в мультиварке

В 100 г картошки, приготовленной в качестве гарнира в мультиварке содержится:

Показатель Значение Калорийность 100,5 ккал Белки 2,2 г Жиры 2,4 г Углеводы 17,6 г

Простые рецепты картошки в мультиварке

Существует множество рецептов картошки в мультиварке. Есть варианты с мясом, вегетарианские, с бульоном и без. Многие рецепты можно варьировать по собственному вкусу изменять их в соответствии с диетой или постом.

Тушеная картошка с овощами

Сытное и питательное блюдо, в котором сохраняется вкус свежих овощей. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. 5 мин. Ингредиенты 1 кг картофель 200 г свежая белокочанная капуста 1 шт. репчатый лук 1 шт. морковь 1 шт. красный болгарский перец 2 шт. помидоры 2 шт. лавровый лист 500 мл горячая вода по вкусу соль, специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 40,2 ккал Белки 1,5 г Жиры 0,2 г Углеводы 8,7 г Приготовление 1 Лук, морковь, капусту, перец, помидоры и картофель помыть, почистить (кроме томатов) и нарезать на кубики примерно одинакового размера. Овощи между собой не смешивать. 2 В чашу мультиварки налить растительное масло и выложить лук и морковь. Включить режим "Жарка" на 20 минут и обжарить овощи, периодически помешивая. 3 Через 10 минут после начала жарки добавить в чашу капусту и болгарский перец. Перемешать и готовить до конца режима. 4 Засыпать в чашу картофель, добавить соль, специи и лавровый лист. Залить горячей водой и включить режим "Тушение" на 45 минут. Все хорошо перемешать и оставить готовиться под закрытой крышкой. 5 За 10 минут до окончания готовки добавить помидоры, перемешать, снова закрыть крышку и дождаться конца режима. Подавать готовое блюдо можно с зеленью и в качестве гарнира к мясу.

Картошка с мясом

Картофель с мясом – классическое сочетание. Такое основное блюдо легко готовить в мультиварке, при этом сохранив весь богатый вкус.

С курицей

При тушении или жарке курица отдает максимум вкуса остальным составляющим блюда, в том числе и картошке. Поэтому такое блюдо не нуждается в сложных специях и быстро готовится. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. 10 мин. Ингредиенты 700 г филе курицы 1 кг картофель 1 шт. морковь 1 шт. зубчик чеснока 1 шт. лавровый лист 1 шт. вода 90 мл 1 шт. лавровый лист 90 мл вода по вкусу соль, специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 101,2 ккал Белки 5,6 г Жиры 3,9 г Углеводы 11,6 г Приготовление 1 Филе курицы промыть, просушить салфетками и нарезать средними кусочками. Морковь и картофель помыть, почистить. Первую порезать кружочками, второй – кубиками. 2 В чашу мультиварки налить немного растительного масла и положить курицу. Поставить режим выпечка или жарка на 10 минут (если мультиварка не позволяет выставить такое маленькое время – можно поставить любое и потом просто выключить режим) и обжарить курицу, чтобы она дала сок. При желании можно довести до легкой корочки. Готовое мясо осторожно достать, чтобы масло и жидкость остались в чаше. 3 Выложить в чашу картошку, морковь, лавровый лист и раздавленный зубчик чеснока. Засыпать соль и специи, хорошо перемешать. Мясо курицы выложить сверху, влить воду. 4 На мультиварке поставить режим "Плов" или "Крупы" (как правило, для таких программ время настроить нельзя, оно устанавливается автоматически), закрыть крышку и оставить готовить. Примерно через час блюдо будет готово.

Со свининой

Свинина в мультиварке получается нежной и сочной. В качестве специй к ней хорошо подходят черный перец, тмин, розмарин и кардамон. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 45 мин. Ингредиенты 500 г свиная вырезка 800 г картофель 1 шт. морковь 2 шт. репчатый лук 300 мл вода Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 142,8 ккал Белки 6,3 г Жиры 9,4 г Углеводы 9 г Приготовление 1 Свинину промыть, просушить салфетками и нарезать средними кубиками. Морковь, лук и картофель помыть, почистить, нарезать соломкой, полукольцами и дольками соответственно. 2 В чашу мультиварке налить немного растительного масла, выложить мясо и обжарить на режиме "Жарка" в течение 15 минут, чтобы появилась золотистая корочка. 3 Добавить к мясу морковь и лук, перемешать и продолжать обжаривать до мягкости овощей. Теперь можно положить картофель, залить водой и поставить режим "Тушение" на 30 минут. Готовить при закрытой крышке. 4 Когда вода закипит, добавить соль и специи. Крышку снова закрыть и дождаться окончания программы. Время готовки можно увеличить, поставив режим "Тушение" снова. Это может потребоваться, если картофель нарезан слишком крупно. Подавать блюдо лучше всего со свежей зеленью.

С говядиной

Говядина достаточно сложна в обработке. Тем не менее, в мультиварке она становится похожей на мясо, приготовленное в казане – мягкое, "тающее" и полностью пропитанное специями. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. 15 мин. Ингредиенты 700 г говядина 800 г картофель 2 шт. репчатый лук 5 шт. зубчики чеснока 50 г масло сливочное 350 мл вода по вкусу корешки сельдерея, пастернака и петрушки по вкусу соль и специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 84,5 ккал Белки 11 г Жиры 1,6 г Углеводы 6,7 г Приготовление 1 Говядину промыть, просушить салфеткой и нарезать средними кубиками. Картофель, лук и корешки помыть, почистить и нарезать дольками, полукольцами и соломкой соответственно. 2 В чашу мультиварки добавить растительное масло, выложить мясо и обжарить его в течение 20 минут на режиме "Жарка". 3 Когда на мясе появится золотистая корочка, добавить нарезанные корешки, сливочное масло, лук и специи (без соли). Все перемешать и жарить еще 10 минут, постоянно помешивая. 4 После этого к мясу и овощам добавить картофель, залить водой, поставить режим "Тушение" и готовить 30 минут под закрытой крышкой. За 15 минут до окончания режима, блюдо посолить. 5 После окончания программы оставить мультиварку в режиме "Подогрев" на 15 минут. Так специи лучше впитаются в продукты, а бульон насытится вкусом. Подавать блюдо лучше всего с рубленной кинзой.

С индейкой

Индейка немного жестче курицы, но при этом она более питательная. Само по себе мясо дает недостаточно вкуса, поэтому лучше использовать специи. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. 10 мин. Ингредиенты 300 г филе индейки 400 г картофель 100 г репчатый лук 100 г морковь 400 мл вода 2 шт. лавровый лист по вкусу соль и специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 101 ккал Белки 6 г Жиры 5 г Углеводы 9 г Приготовление 1 Мясо промыть в холодной воде, обсушить салфеткой и нарезать средними кубиками. Лук, морковь и картофель промыть, почистить и нарезать полукольцами, брусочками и кубиками соответственно. 2 В чашу мультиварки добавить немного растительного масла и положить в нее индейку, картошку, морковь и лук, залить смесь водой и перемешать. Засыпать соль, специи и лавровые листы. 3 Поставить режим "Тушение" и готовить 60 минут под закрытой крышкой. После приготовления блюдо можно оставить в режиме "Подогрев" еще на 10 минут. Блюдо готово.

С фаршем

Картофель с фаршем в мультиварке можно приготовить по принципу запеканки – для этого продукты не нужно перемешивать, просто выложить слоями (начав с картошки), промазывая их майонезом. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 400 г смешанный фарш 6 шт. картофель 1 шт. репчатый лук 3 ст. л. майонез по вкусу соль, специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 103,2 ккал Белки 5,9 г Жиры 3,3 г Углеводы 12,5 г Приготовление 1 Картофель помыть, почистить, нарезать кружочками. Лук почистить и нарезать полукольцами. 2 Чашу смазать растительным маслом, выложить в нее картофель, лук, фарш, добавить соль, специи и майонез. Все хорошо перемешать, поставить режим "Выпечка" на 60 минут и готовить под закрытой крышкой. 3 Подавать блюдо можно с зеленью и дополнить свежими овощами.

Овощное рагу с картошкой

Полезное и питательное рагу, которое можно подавать и в качестве основного блюда, и в качестве гарнира. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. 20 мин. Ингредиенты 4 шт. картофель 1 шт. кабачок 2 шт. болгарский перец 2 шт. помидоры 1 шт. морковь 2 шт. репчатый лук 4 шт. зубчики чеснока 70 г томатная паста по вкусу свежий укроп по вкусу соль, специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 90,4 ккал Белки 1,6 г Жиры 4,6 г Углеводы 11,3 г Приготовление 1 Все овощи помыть, при необходимости почистить (молодые кабачки чистить не надо, у зрелых убрать кожицу и семечки), нарезать морковь и лук мелкими брусочками, все остальное – примерно равными кубиками. 2 В чашу налить немного растительного масла, положить лук и морковь, поставить режим жарка и обжарить в течение 15 минут. 3 Добавить картофель, кабачки, перец, помидоры, поставить режим "Тушение" на 60 минут. 4 За 20 минут до конца режима добавить укроп, перетертый чеснок, томатную пасту, приправы и соль, перемешать. После окончания программы оставить блюдо на режиме "Подогрев" еще на 5 минут. После этого рагу можно подавать.

Кабачки с картошкой

Легкое блюдо, которое особенно актуально в пост. Также рецепт понравится людям, следящим за количеством потребляемых калорий. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. 15 мин. Ингредиенты 2 шт. молодые кабачки 5 шт. картофель 1 шт. морковь 1 шт. репчатый лук 1 шт. головка чеснока по вкусу соль, приправы по вкусу свежий укроп Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 77 ккал Белки 1,4 г Жиры 3,2 г Углеводы 11,1 г Приготовление 1 Овощи промыть, почистить, морковь и лук нарезать мелкой соломкой, кабачки и картофель равными брусочками. 2 В чашу мультиварки налить немного растительного масла, положить лук и морковь, обжарить в течение 10 минут на режиме "Жарка". 3 Добавить в чашу картофель, включить режим "Тушение" на 35 минут, закрыть крышку. Через пять минут к смеси добавить кабачки, посолить, засыпать специи и хорошо перемешать. 4 После окончания программы, добавить натертый чеснок и измельченный укроп, перемешать. Поставить режим "Подогрев" и оставить на 30 минут. Так картошка дойдет до идеального состояния и все овощи впитывают вкус и аромат специй.

Картошка с капустой

Простой рецепт, не требующий множества сложных продуктов и процессов. В итоге получается нежирное и питательное блюдо. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 35 мин. Ингредиенты 2 шт. картофель 300 г листья белокочанной капусты 0,5 шт. репчатый лук 1,5 ст. л. томатная паста 100 мл вода 3 г сахар по вкусу соль, специи по вкусу свежая зелень Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 67,6 ккал Белки 1,7 г Жиры 3 г Углеводы 8,8 г Приготовление 1 Картофель помыть, почистить, нарезать кубиками, лук – полукольцами, листья капусты – полосками. 2 В чашу мультиварки налить немного масла, положить лук, обжарить на режиме "Жарка" в течение 7 минут. 3 Добавить картофель, перемешивая, обжарить еще 2 минуты. Поставить режим "Тушение" или "Выпечка", добавить в чашу капусту, соль, сахар и специи. Томатную пасту смешать с горячей водой и вылить к овощам. Закрыть крышку и оставить готовиться на 25 минут. 4 При подаче украсить свежей зеленью.

Жареная картошка с луком

Классический гарнир для любого мяса или овощей. Легко готовится и не занимает много времени. Добавить вкусов можно с помощью смесей специй для картофеля. Категория Гарнир Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 35 мин. Ингредиенты 7 шт. картофель 2 шт. репчатый лук 15 г сливочное масло по вкусу соль и специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 109,6 ккал Белки 1,9 г Жиры 4,7 г Углеводы 14,9 г Приготовление 1 Картофель и лук помыть, почистить, нарезать тонкими дольками и кольцами соответственно. 2 Чашу смазать растительным маслом, положить картошку и лук. Посолить, добавить специи и сливочное масло. Выставить режим "Жарка" на 25 минут и готовить с закрытой крышкой. Иногда можно открывать крышку и перемешивать содержимое. 3 После окончания программы, оставить в режиме "Подогрев" еще на 10 минут. После этого блюдо можно подавать.

Картошка со свиными ребрышками

Приготовить идеальные свиные ребрышки достаточно сложно, но с мультиваркой эта задача становится гораздо проще. Если готовить их сразу с картошкой, то получится полноценное основное блюдо. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 500 г сырые свиные ребра 250 г репчатый лук 1 кг картофель 2 шт. лавровый лист 700 мл вода по вкусу соль и специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 99 ккал Белки 7,6 г Жиры 4,2 г Углеводы 7,3 г Приготовление 1 Ребрышки промыть, нарезать на куски. Картофель и лук помыть, почистить, нарезать брусочками и полукольцами. 2 Чашу мультиварки смазать растительным маслом, выложить ребра и лук, добавить соль и специи, лавровые листы. Сверху выложить картофель, вылить воду. Она должна полностью покрывать свиные ребрышки, а картофель только наполовину, поэтому количество воды можно корректировать. 3 Включить режим "Тушение" на 1,5 часа и закрыть крышку. Перемешивать и открывать не надо. 4 После окончания программы блюдо можно подавать.

Картошка с грибами

© Depositphotos.com / ingridhs Жареный картофель с грибами и томатами черри © Depositphotos.com / ingridhs Жареный картофель с грибами и томатами черри

Для этого рецепта лучше всего подойдут шампиньоны и вешенки, но можно использовать и лесные грибы. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. 5 мин. Ингредиенты 3 шт. картофель 250 г грибы 90 мл вода 250 мл молоко 1 ст. л. просеянная мука 2 шт. лавровые листы 2 шт. по вкусу соль и специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 69,6 ккал Белки 2,1 г Жиры 2,7 г Углеводы 9,3 г Приготовление 1 Картофель промыть, почистить, нарезать брусочками. Грибы мелко порезать. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. 2 Чашу мультиварки смазать сливочным маслом, выложить лук и на режиме "Выпечка" готовить в течение 15 минут. 3 Добавить к луку картофель, грибы, перемешать и добавить воду. В отдельной посуде смешать молоко, просеянную муку, соль и специи, добавить смесь в чашу. Положить лавровые листы, закрыть крышку, поставить режим "Тушение" на 45 минут и оставить готовить. 4 После окончания программы оставить блюдо еще на 5 минут на режиме "Подогрев", после можно подавать.

Жаркое с картошкой

Как правило, жаркое готовится именно со свининой. Но при желании можно использовать другое мясо, корректируя набор специй. Категория Основное блюдо Кухня Разное Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. 20 мин. Ингредиенты 600 г свинина 1 шт. репчатый лук 1 шт. морковь 8 шт. картофель 180 мл вода 2 ст. л. томатная паста 2 шт. лист лавровый 2 ст. л. сметана по вкусу соль и специи Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 151,4 ккал Белки 8,5 г Жиры 8,8 г Углеводы 10,4 г Приготовление 1 Свинину промыть в холодной воде, просушить, нарезать средними брусочками. Морковь, картофель и лук также промыть, почистить, нарезать кольцами, брусочками и тонкими полосками соответственно. 2 В чашу мультиварки налить немного растительного масла, включить режим "Выпечка" и дождаться пока оно нагреется. Выложить лук и морковь, обжаривать в течение 10 минут с полузакрытой крышкой. 3 Добавить к овощам мясо, обжаривать еще 10 минут, периодически помешивая. 4 В отдельной емкости смешать воду, томатную пасту и сметану. 5 Картофель выложить в чашу, залить подготовленной смесью и все тщательно перемешать. Поставить режим "Тушение" на 1 час и закрыть крышку. После окончания программы блюдо можно подавать.

Картошка в сметане

© Pixabay / Welikodub Сметана, черри, лук © Pixabay / Welikodub Сметана, черри, лук