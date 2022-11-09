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СМИ: в Австралии экоактивисты пытались испортить картины Уорхола
СМИ: в Австралии экоактивисты пытались испортить картины Уорхола - РИА Новости, 09.11.2022
СМИ: в Австралии экоактивисты пытались испортить картины Уорхола
Экоактивисты пытались испачкать картины американского классика поп-арта Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре, передает местное агентство... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T06:32
2022-11-09T06:32
2022-11-09T06:36
энди уорхол (андрей вархола)
карл iii
винсент ван гог
австралия
канберра
лондон
bentley motors
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экоактивисты пытались испачкать картины американского классика поп-арта Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре, передает местное агентство AAP."Протестующие против изменений климата пытались испачкать один из ценных экспонатов современного искусства Национальной галереи Австралии - "Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхола", - говорится в сообщении.По информации агентства, на пяти из десяти полотен виден синий след, однако все они невредимы, так как находятся за защитным стеклом. Агентство отмечает, что один из активистов пытался приклеить себя к картинам, однако его вовремя оттащили. Агентство отмечает, что группа активистов Stop Fossil Fuel Subsidies выступает против государственной поддержки газовой, нефтяной и угольной отраслей.В Европе похожие акции протеста продолжаются непрерывно почти месяц. До этого они обливали краской фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
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энди уорхол (андрей вархола), карл iii, винсент ван гог, австралия, канберра, лондон, bentley motors
Энди Уорхол (Андрей Вархола), Карл III, Винсент Ван Гог, Австралия, Канберра, Лондон, Bentley Motors
06:32 09.11.2022 (обновлено: 06:36 09.11.2022)
СМИ: в Австралии экоактивисты пытались испортить картины Уорхола
AAP: в Канберре экоактивисты пытались испачкать картины американского классика Уорхола