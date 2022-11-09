https://ria.ru/20221109/kaptur-1830182237.html

В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с рекордным стажем

В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с рекордным стажем - РИА Новости, 09.11.2022

В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с рекордным стажем

Обладательница рекордного стажа парламентской работы и фигурантка российских санкционных списков Марси Каптур в очередной раз переизбралась в палату... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:10

2022-11-09T12:10

2022-11-09T12:10

в мире

огайо

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830048698_361:304:3149:1872_1920x0_80_0_0_75314d9dfbfff808eff07418d47d63ae.jpg

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Обладательница рекордного стажа парламентской работы и фигурантка российских санкционных списков Марси Каптур в очередной раз переизбралась в палату представителей, свидетельствуют результаты промежуточных выборов.Представительница правящей Демократической партии набрала 56,5% голосов в штате Огайо.Каптур, которой 76 лет, заседает в палате представителей с 1983 года – рекордная продолжительность работы для конгрессвумен.Имеющая польские корни Каптур ставит себе в заслугу "лидерство" в поддержке Украины в конгрессе. В мае она назвала "честью" свое попадание под российские санкции и заявила, что ждет дня, когда окончится власть президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830153021.html

огайо

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, огайо, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, сша