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В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с рекордным стажем - РИА Новости, 09.11.2022
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В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с рекордным стажем
В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с рекордным стажем - РИА Новости, 09.11.2022
В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с рекордным стажем
Обладательница рекордного стажа парламентской работы и фигурантка российских санкционных списков Марси Каптур в очередной раз переизбралась в палату... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:10
2022-11-09T12:10
в мире
огайо
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Обладательница рекордного стажа парламентской работы и фигурантка российских санкционных списков Марси Каптур в очередной раз переизбралась в палату представителей, свидетельствуют результаты промежуточных выборов.Представительница правящей Демократической партии набрала 56,5% голосов в штате Огайо.Каптур, которой 76 лет, заседает в палате представителей с 1983 года – рекордная продолжительность работы для конгрессвумен.Имеющая польские корни Каптур ставит себе в заслугу "лидерство" в поддержке Украины в конгрессе. В мае она назвала "честью" свое попадание под российские санкции и заявила, что ждет дня, когда окончится власть президента РФ Владимира Путина.
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в мире, огайо, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, сша
В мире, Огайо, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, США
12:10 09.11.2022
 
В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с рекордным стажем

В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с 39-летним стажем Марси Каптур

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Обладательница рекордного стажа парламентской работы и фигурантка российских санкционных списков Марси Каптур в очередной раз переизбралась в палату представителей, свидетельствуют результаты промежуточных выборов.
Представительница правящей Демократической партии набрала 56,5% голосов в штате Огайо.
Каптур, которой 76 лет, заседает в палате представителей с 1983 года – рекордная продолжительность работы для конгрессвумен.
Имеющая польские корни Каптур ставит себе в заслугу "лидерство" в поддержке Украины в конгрессе. В мае она назвала "честью" свое попадание под российские санкции и заявила, что ждет дня, когда окончится власть президента РФ Владимира Путина.
Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 10:36
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