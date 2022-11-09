https://ria.ru/20221109/kaptur-1830182237.html
В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с рекордным стажем
В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с рекордным стажем - РИА Новости, 09.11.2022
В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с рекордным стажем
Обладательница рекордного стажа парламентской работы и фигурантка российских санкционных списков Марси Каптур в очередной раз переизбралась в палату... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:10
2022-11-09T12:10
2022-11-09T12:10
в мире
огайо
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
сша
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Обладательница рекордного стажа парламентской работы и фигурантка российских санкционных списков Марси Каптур в очередной раз переизбралась в палату представителей, свидетельствуют результаты промежуточных выборов.Представительница правящей Демократической партии набрала 56,5% голосов в штате Огайо.Каптур, которой 76 лет, заседает в палате представителей с 1983 года – рекордная продолжительность работы для конгрессвумен.Имеющая польские корни Каптур ставит себе в заслугу "лидерство" в поддержке Украины в конгрессе. В мае она назвала "честью" свое попадание под российские санкции и заявила, что ждет дня, когда окончится власть президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830153021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, огайо, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, сша
В мире, Огайо, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, США
В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с рекордным стажем
В палату представителей США переизбрали конгрессвумен с 39-летним стажем Марси Каптур