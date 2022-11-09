СМИ: французский депутат подал в суд из-за "связей" партии Ле Пен с Россией
BFMTV: депутат Нацсобрания Франции Байю подал в суд из-за "связей" партии Ле Пен с Россией
© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости. Депутат Нацсобрания Франции от партии "Европа Экология Зеленые" (EELV) Жюльен Байю во вторник передал в прокуратуру Парижа документы с требованием расследовать предполагаемое получение финансирования крайне правой партии "Национальное объединение" от России, сообщил телеканал BFMTV.
"Депутат от EELV Жюльен Байю передал в прокуратуру Парижа 6-страничную жалобу с требованием разоблачить предполагаемое финансирование партии Марин Ле Пен Россией", - сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники.
Как утверждает СМИ, жалоба Байю касается займа в размере 9 миллионов евро, который партия получила якобы в российском банке в 2014 году в то время, когда Марин Ле Пен являлась ее президентом. На 2020 год партия все еще оставалась должна более 8 миллионов евро, однако смогла добиться отсрочки погашения долга до 2028 года, сообщает ТВ. По словам Байю, это ставит партию Ле Пен в более выгодное положение по сравнению с другими французскими партиями, так как, согласно законодательству Франции, политические объединения обязаны погашать займы в сжатые сроки.
В сентябре Жордан Барделля, который позже был назначен новым президентом "Национального объединения", отверг обвинения в связях партии с Россией, отметив, что будет добиваться суда над всеми, кто будет обвинять ее в получении финансирования из Москвы. До этого французское издание Mediapart опубликовало статью, где утверждалось, что партия Ле Пен в 2014 году якобы получила два займа в российских банках в размере 9 и 2 миллионов евро.