https://ria.ru/20221109/isk-1830236357.html

СМИ: французский депутат подал в суд из-за "связей" партии Ле Пен с Россией

СМИ: французский депутат подал в суд из-за "связей" партии Ле Пен с Россией - РИА Новости, 09.11.2022

СМИ: французский депутат подал в суд из-за "связей" партии Ле Пен с Россией

Депутат Нацсобрания Франции от партии "Европа Экология Зеленые" (EELV) Жюльен Байю во вторник передал в прокуратуру Парижа документы с требованием расследовать... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:48

2022-11-09T14:48

2022-11-09T14:48

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марин ле пен

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ПАРИЖ, 9 ноя – РИА Новости. Депутат Нацсобрания Франции от партии "Европа Экология Зеленые" (EELV) Жюльен Байю во вторник передал в прокуратуру Парижа документы с требованием расследовать предполагаемое получение финансирования крайне правой партии "Национальное объединение" от России, сообщил телеканал BFMTV."Депутат от EELV Жюльен Байю передал в прокуратуру Парижа 6-страничную жалобу с требованием разоблачить предполагаемое финансирование партии Марин Ле Пен Россией", - сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники.Как утверждает СМИ, жалоба Байю касается займа в размере 9 миллионов евро, который партия получила якобы в российском банке в 2014 году в то время, когда Марин Ле Пен являлась ее президентом. На 2020 год партия все еще оставалась должна более 8 миллионов евро, однако смогла добиться отсрочки погашения долга до 2028 года, сообщает ТВ. По словам Байю, это ставит партию Ле Пен в более выгодное положение по сравнению с другими французскими партиями, так как, согласно законодательству Франции, политические объединения обязаны погашать займы в сжатые сроки.В сентябре Жордан Барделля, который позже был назначен новым президентом "Национального объединения", отверг обвинения в связях партии с Россией, отметив, что будет добиваться суда над всеми, кто будет обвинять ее в получении финансирования из Москвы. До этого французское издание Mediapart опубликовало статью, где утверждалось, что партия Ле Пен в 2014 году якобы получила два займа в российских банках в размере 9 и 2 миллионов евро.

https://ria.ru/20221109/makron-1830233276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, марин ле пен, франция, россия