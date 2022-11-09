https://ria.ru/20221109/iran-1830279902.html

Армия Ирана заявила о готовности подавить протесты по приказу Хаменеи

Армия Ирана заявила о готовности подавить протесты по приказу Хаменеи - РИА Новости, 09.11.2022

Армия Ирана заявила о готовности подавить протесты по приказу Хаменеи

Армия Ирана готова подавить беспорядки, если Верховный лидер страны Али Хаменеи издаст соответствующий приказ, заявил в среду командующий Сухопутными силами... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:35

2022-11-09T16:35

2022-11-09T16:35

в мире

али хаменеи

иран

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Армия Ирана готова подавить беспорядки, если Верховный лидер страны Али Хаменеи издаст соответствующий приказ, заявил в среду командующий Сухопутными силами армии Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари."Если сейчас с этими людьми (участниками беспорядков) не обходятся так, как того требуют революционные (правящие) круги, то это решение Верховного главнокомандующего (Али Хаменеи). Однако как только он даст приказ разобраться (с протестующими), несомненно, что в этой стране для них не останется убежища", – приводит слова Хейдари агентство Entekhab.Уже полтора месяца в Иране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221109/sanktsii-1830107702.html

https://ria.ru/20221107/iran-1829681190.html

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в мире, али хаменеи, иран, тегеран (город), белуджистан