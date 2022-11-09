https://ria.ru/20221109/iran-1830276227.html

Патрушев оценил значение стратегических связей с Ираном для нацбезопасности

Патрушев оценил значение стратегических связей с Ираном для нацбезопасности - РИА Новости, 09.11.2022

Патрушев оценил значение стратегических связей с Ираном для нацбезопасности

Россия рассматривает стратегическое взаимодействие с Ираном как важный элемент обеспечения своей национальной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:24

2022-11-09T16:24

2022-11-09T17:25

николай патрушев

россия

иран

ибрахим раиси

тегеран (город)

в мире

совет безопасности рф

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия рассматривает стратегическое взаимодействие с Ираном как важный элемент обеспечения своей национальной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Секретарь российского Совбеза поблагодарил Раиси за радушный, теплый прием. Патрушев рассказал, что ранее в среду в Тегеране провел конструктивные двусторонние консультации по безопасности с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821866284.html

россия

иран

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николай патрушев, россия, иран, ибрахим раиси, тегеран (город), в мире, совет безопасности рф