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Патрушев оценил значение стратегических связей с Ираном для нацбезопасности
Патрушев оценил значение стратегических связей с Ираном для нацбезопасности - РИА Новости, 09.11.2022
Патрушев оценил значение стратегических связей с Ираном для нацбезопасности
Россия рассматривает стратегическое взаимодействие с Ираном как важный элемент обеспечения своей национальной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:24
2022-11-09T16:24
2022-11-09T17:25
николай патрушев
россия
иран
ибрахим раиси
тегеран (город)
в мире
совет безопасности рф
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия рассматривает стратегическое взаимодействие с Ираном как важный элемент обеспечения своей национальной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Секретарь российского Совбеза поблагодарил Раиси за радушный, теплый прием. Патрушев рассказал, что ранее в среду в Тегеране провел конструктивные двусторонние консультации по безопасности с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
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николай патрушев, россия, иран, ибрахим раиси, тегеран (город), в мире, совет безопасности рф
Николай Патрушев, Россия, Иран, Ибрахим Раиси, Тегеран (город), В мире, Совет Безопасности РФ
16:24 09.11.2022 (обновлено: 17:25 09.11.2022)
Патрушев оценил значение стратегических связей с Ираном для нацбезопасности
Патрушев отметил важное значение стратегических связей с Ираном для нацбезопасности России