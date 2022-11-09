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Патрушев обвинил западные спецслужбы в организации беспорядков в Иране - РИА Новости, 09.11.2022
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Патрушев обвинил западные спецслужбы в организации беспорядков в Иране
Патрушев обвинил западные спецслужбы в организации беспорядков в Иране - РИА Новости, 09.11.2022
Патрушев обвинил западные спецслужбы в организации беспорядков в Иране
Спецслужбы Запада сыграли ключевую роль в организации массовых беспорядков в Иране и дальнейшем распространении дезинформации о ситуации в стране, заявил... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:00
2022-11-09T16:44
иран
в мире
николай патрушев
али шамхани
тегеран (город)
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Запада сыграли ключевую роль в организации массовых беспорядков в Иране и дальнейшем распространении дезинформации о ситуации в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Отмечаем ключевую роль западных спецслужб в организации массовых беспорядков Иране и последующем распространении дезинформации о ситуации в стране с опорой на подконтрольные им персоязычные западные СМИ. Воспринимаем это как неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - сказал Патрушев в Тегеране на встрече с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, его слова приводит "Российская газета".По мнению секретаря Совбеза, "мир переживает переломный момент" – уходит в прошлое "так называемая гегемония США"."Россия и Иран сегодня находятся на острие борьбы за становление многополярного миропорядка. Это подтверждается беспрецедентным давлением на наши страны со стороны Вашингтона и его сателлитов", - добавил Патрушев.Российско-иранские консультации по безопасности проходят регулярно, сейчас они также носили плановый характер.Также Патрушев в среду встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.Уже полтора месяца в Иране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221104/ssha-1829277719.html
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иран, в мире, николай патрушев, али шамхани, тегеран (город), россия
Иран, В мире, Николай Патрушев, Али Шамхани, Тегеран (город), Россия
16:00 09.11.2022 (обновлено: 16:44 09.11.2022)
 
Патрушев обвинил западные спецслужбы в организации беспорядков в Иране

Патрушев: спецслужбы Запада сыграли ключевую роль в организации беспорядков в Иране

© Sputnik / Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Запада сыграли ключевую роль в организации массовых беспорядков в Иране и дальнейшем распространении дезинформации о ситуации в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Отмечаем ключевую роль западных спецслужб в организации массовых беспорядков Иране и последующем распространении дезинформации о ситуации в стране с опорой на подконтрольные им персоязычные западные СМИ. Воспринимаем это как неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - сказал Патрушев в Тегеране на встрече с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, его слова приводит "Российская газета".
По мнению секретаря Совбеза, "мир переживает переломный момент" – уходит в прошлое "так называемая гегемония США".
"Россия и Иран сегодня находятся на острие борьбы за становление многополярного миропорядка. Это подтверждается беспрецедентным давлением на наши страны со стороны Вашингтона и его сателлитов", - добавил Патрушев.
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Также Патрушев в среду встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Уже полтора месяца в Иране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
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ИранВ миреНиколай ПатрушевАли ШамханиТегеран (город)Россия
 
 
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