https://ria.ru/20221109/iran-1830265501.html

Патрушев обвинил западные спецслужбы в организации беспорядков в Иране

Патрушев обвинил западные спецслужбы в организации беспорядков в Иране - РИА Новости, 09.11.2022

Патрушев обвинил западные спецслужбы в организации беспорядков в Иране

Спецслужбы Запада сыграли ключевую роль в организации массовых беспорядков в Иране и дальнейшем распространении дезинформации о ситуации в стране, заявил... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:00

2022-11-09T16:00

2022-11-09T16:44

иран

в мире

николай патрушев

али шамхани

тегеран (город)

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Запада сыграли ключевую роль в организации массовых беспорядков в Иране и дальнейшем распространении дезинформации о ситуации в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Отмечаем ключевую роль западных спецслужб в организации массовых беспорядков Иране и последующем распространении дезинформации о ситуации в стране с опорой на подконтрольные им персоязычные западные СМИ. Воспринимаем это как неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - сказал Патрушев в Тегеране на встрече с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, его слова приводит "Российская газета".По мнению секретаря Совбеза, "мир переживает переломный момент" – уходит в прошлое "так называемая гегемония США"."Россия и Иран сегодня находятся на острие борьбы за становление многополярного миропорядка. Это подтверждается беспрецедентным давлением на наши страны со стороны Вашингтона и его сателлитов", - добавил Патрушев.Российско-иранские консультации по безопасности проходят регулярно, сейчас они также носили плановый характер.Также Патрушев в среду встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.Уже полтора месяца в Иране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221104/ssha-1829277719.html

https://ria.ru/20221109/sanktsii-1830107702.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире, николай патрушев, али шамхани, тегеран (город), россия