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Россия и Иран готовы вести диалог по вопросам безопасности - РИА Новости, 09.11.2022
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Россия и Иран готовы вести диалог по вопросам безопасности
Россия и Иран готовы вести диалог по вопросам безопасности - РИА Новости, 09.11.2022
Россия и Иран готовы вести диалог по вопросам безопасности
В ходе консультаций России и Ирана по вопросам безопасности подтверждена готовность к дальнейшему расширению диалога по линии совбезов стран, сообщает... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:36
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россия
иран
безопасность
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В ходе консультаций России и Ирана по вопросам безопасности подтверждена готовность к дальнейшему расширению диалога по линии совбезов стран, сообщает пресс-служба Совета безопасности РФ."В завершение консультаций стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению российско-иранского диалога по линии советов безопасности", - говорится в сообщении.
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россия, иран, безопасность
Россия, Иран, Безопасность
13:36 09.11.2022
 
Россия и Иран готовы вести диалог по вопросам безопасности

Россия и Иран подтвердили готовность к дальнейшему диалогу по вопросам безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В ходе консультаций России и Ирана по вопросам безопасности подтверждена готовность к дальнейшему расширению диалога по линии совбезов стран, сообщает пресс-служба Совета безопасности РФ.
"В завершение консультаций стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению российско-иранского диалога по линии советов безопасности", - говорится в сообщении.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 20:30
СМИ: разведка США считает, что Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере
 
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