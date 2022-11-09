https://ria.ru/20221109/iran-1830206625.html
Россия и Иран готовы вести диалог по вопросам безопасности
Россия и Иран готовы вести диалог по вопросам безопасности - РИА Новости, 09.11.2022
Россия и Иран готовы вести диалог по вопросам безопасности
В ходе консультаций России и Ирана по вопросам безопасности подтверждена готовность к дальнейшему расширению диалога по линии совбезов стран, сообщает... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:36
2022-11-09T13:36
2022-11-09T13:36
россия
иран
безопасность
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В ходе консультаций России и Ирана по вопросам безопасности подтверждена готовность к дальнейшему расширению диалога по линии совбезов стран, сообщает пресс-служба Совета безопасности РФ."В завершение консультаций стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению российско-иранского диалога по линии советов безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221104/ssha-1829277719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, безопасность
Россия, Иран, Безопасность
Россия и Иран готовы вести диалог по вопросам безопасности
Россия и Иран подтвердили готовность к дальнейшему диалогу по вопросам безопасности