https://ria.ru/20221109/iran-1830206625.html

Россия и Иран готовы вести диалог по вопросам безопасности

Россия и Иран готовы вести диалог по вопросам безопасности - РИА Новости, 09.11.2022

Россия и Иран готовы вести диалог по вопросам безопасности

В ходе консультаций России и Ирана по вопросам безопасности подтверждена готовность к дальнейшему расширению диалога по линии совбезов стран, сообщает... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:36

2022-11-09T13:36

2022-11-09T13:36

россия

иран

безопасность

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В ходе консультаций России и Ирана по вопросам безопасности подтверждена готовность к дальнейшему расширению диалога по линии совбезов стран, сообщает пресс-служба Совета безопасности РФ."В завершение консультаций стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению российско-иранского диалога по линии советов безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221104/ssha-1829277719.html

россия

иран

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, иран, безопасность