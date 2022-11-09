https://ria.ru/20221109/inflyatsiya-1830338682.html

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,52 процента

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,52 процента - РИА Новости, 09.11.2022

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,52 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,52% на 7 ноября с 12,69% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:12

2022-11-09T19:12

2022-11-09T19:12

экономика

цены на нефть

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,52% на 7 ноября с 12,69% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На первой неделе ноября (с 1 по 7 ноября) инфляция составила 0,01%. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 7 ноября составили 12,52% год к году", - говорится в документе.Как отмечают в министерстве, на неделе с 1 по 7 ноября темп роста цен на продовольственные товары снизился и составил 0,13% после 0,17% неделей ранее на фоне замедления удорожания плодоовощной продукции. "На остальные продукты питания цены практически стабильны третью неделю подряд (0,00%). Снизились цены на продукцию из растительного сырья (сахар, муку, макаронные и крупяные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, масло подсолнечное)", - следует из обзора.В тоже время в сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,06%, в туристических и регулируемых услугах – на 0,13%.По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.

https://ria.ru/20221108/zarplaty-1830053030.html

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экономика, цены на нефть, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)