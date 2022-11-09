https://ria.ru/20221109/inflyatsiya-1830337388.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 09.11.2022

В России замедлилась недельная инфляция

Недельная инфляция в РФ резко замедлилась до 0,01% после 0,07% неделей ранее, с начала года по 7 ноября потребительские цены выросли на 10,67%, сообщил в среду... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:08

2022-11-09T19:08

2022-11-09T19:08

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ резко замедлилась до 0,01% после 0,07% неделей ранее, с начала года по 7 ноября потребительские цены выросли на 10,67%, сообщил в среду Росстат."За период с 1 по 7 ноября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,01%, с начала ноября – 100,01%, с начала года – 110,67%", - говорится в документе.Прирост цен на плодоовощную продукцию несколько замедлился - на неделе с 1 по 7 ноября она подорожала на 1,3% после удорожания на 1,7% на предыдущей неделе. В том числе помидоры подорожали на 6,2%, бананы – на 1,5%, огурцы – на 1,4%, картофель – на 0,8%, капуста – на 0,3%, морковь – на 0,1%. В то же время цены на лук снизились на 1,1%, яблоки – на 0,7%, свекла – на 0,1%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 18 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевела гречка - снижение цен на нее ускорилось до 1,14% после 0,76%. Следом идут сахар - он подешевел на 0,65%, рис и чай - снизились в цене в среднем на 0,57% и 0,55% соответственно, а также подсолнечное масло - минус 0,5%. Кроме того, отмечено снижение цен на муку – на 0,4%, на вареные колбасы, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,3%, на сливочное масло, соль, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 0,2%, на свинину, мясо кур, печенье – на 0,1%.Подорожание наблюдалось по 16 наименованиям продуктов. На отчетной неделе сильнее всего подорожали шоколадные конфеты - на 0,66%, а также яйца и овощные консервы для детского питания - на 0,62%. Рыба мороженая прибавила в цене в среднем 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы – 0,4%, мясные консервы для детского питания, молоко пастеризованное – 0,3%, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, сметана – 0,2%, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сыры сычужные, вермишель – 0,1%.Среди непродовольственных товаров первой необходимости вновь сильнее всего подорожали сухие корма для домашних животных, однако прирост цен на них замедлился до 1,05% с 1,4% на прошлой отчетной неделе. Также подорожали шампуни - на 0,36%, хозяйственное мыло - на 0,31%, спички, зубные щетки, пеленки для новорожденных, прокладки гигиенические – на 0,1%. Одновременно с этим цены на детские подгузники и туалетную бумагу снизились на 0,4%, стиральные порошки – на 0,3%.На неделе с 1 по 7 ноября телевизоры подешевели на 1,37%, смартфоны - на 0,94%, электропылесосы - на 0,22%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные - снизились на 0,01%. Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо – выросли на 0,27%.Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на мазь "Левомеколь", анальгин, поливитамины, препарат от кашля "Ренгалин" и другие. Подешевели - валидол, аллохол, комбинированные анальгетики и противовирусный "Эргоферон".Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 2,14% (неделей ранее был рост - на 1,17%).

https://ria.ru/20221108/zarplaty-1830056364.html

https://ria.ru/20221108/grabezh-1829999860.html

https://ria.ru/20221108/zarplata-1830053155.html

https://ria.ru/20221108/mrot-1830055414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)