https://ria.ru/20221109/ikea-1830360886.html

АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов IKEA в России

АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов IKEA в России - РИА Новости, 09.11.2022

АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов IKEA в России

Инвестиционная компания АФК "Система" рассматривает возможность покупки российских активов шведской IKEA, сообщили РИА Новости в пресс-службе АФК "Система". РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T20:59

2022-11-09T20:59

2022-11-09T20:59

экономика

виктор евтухов

владимир евтушенко

коммерческая недвижимость

россия

афк "система"

швеция

ikea international group

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Инвестиционная компания АФК "Система" рассматривает возможность покупки российских активов шведской IKEA, сообщили РИА Новости в пресс-службе АФК "Система"."Группа АФК рассматривает возможность покупки российских активов IKEA, проводит анализ этих предприятий", - говорится в сообщении.В конце октября газета РБК со ссылкой на источники сообщила о том, что инвестиционная компания АФК "Система", группа компаний ПИК и завод по выпуску древесных плит Kronospan претендуют на активы IKEA в России. До этого сообщалось, что заводы IKEA в РФ для покупки рассматривают шесть отечественных компаний.В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в начале октября сообщал, что министерство провело встречу с руководством IKEA, и уточнял, что пока шведский ритейлер продолжает оставаться в стране на прежних позициях. Однако позже, 9 ноября, в ходе заседания Госдумы он заявил, что сейчас нет возможности сказать - будет ли компания возвращаться в Россию или нет.IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.

https://ria.ru/20221014/frikadelki-1824124988.html

https://ria.ru/20220829/ikea-1813031088.html

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экономика, виктор евтухов, владимир евтушенко, коммерческая недвижимость, россия, афк "система", швеция, ikea international group, рбк (медиагруппа)