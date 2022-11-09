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АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов IKEA в России - РИА Новости, 09.11.2022
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АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов IKEA в России
АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов IKEA в России - РИА Новости, 09.11.2022
АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов IKEA в России
Инвестиционная компания АФК "Система" рассматривает возможность покупки российских активов шведской IKEA, сообщили РИА Новости в пресс-службе АФК "Система". РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:59
2022-11-09T20:59
экономика
виктор евтухов
владимир евтушенко
коммерческая недвижимость
россия
афк "система"
швеция
ikea international group
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Инвестиционная компания АФК "Система" рассматривает возможность покупки российских активов шведской IKEA, сообщили РИА Новости в пресс-службе АФК "Система"."Группа АФК рассматривает возможность покупки российских активов IKEA, проводит анализ этих предприятий", - говорится в сообщении.В конце октября газета РБК со ссылкой на источники сообщила о том, что инвестиционная компания АФК "Система", группа компаний ПИК и завод по выпуску древесных плит Kronospan претендуют на активы IKEA в России. До этого сообщалось, что заводы IKEA в РФ для покупки рассматривают шесть отечественных компаний.В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в начале октября сообщал, что министерство провело встречу с руководством IKEA, и уточнял, что пока шведский ритейлер продолжает оставаться в стране на прежних позициях. Однако позже, 9 ноября, в ходе заседания Госдумы он заявил, что сейчас нет возможности сказать - будет ли компания возвращаться в Россию или нет.IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
https://ria.ru/20221014/frikadelki-1824124988.html
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экономика, виктор евтухов, владимир евтушенко, коммерческая недвижимость, россия, афк "система", швеция, ikea international group, рбк (медиагруппа)
Экономика, Виктор Евтухов, Владимир Евтушенко, Коммерческая недвижимость, Россия, АФК "Система", Швеция, IKEA International Group, РБК (медиагруппа)
20:59 09.11.2022
 
АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов IKEA в России

Инвестиционная АФК "Система" рассматривает возможность покупки российских активов IKEA

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВывеска магазина IKEA
Вывеска магазина IKEA - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вывеска магазина IKEA. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Инвестиционная компания АФК "Система" рассматривает возможность покупки российских активов шведской IKEA, сообщили РИА Новости в пресс-службе АФК "Система".
"Группа АФК рассматривает возможность покупки российских активов IKEA, проводит анализ этих предприятий", - говорится в сообщении.
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В конце октября газета РБК со ссылкой на источники сообщила о том, что инвестиционная компания АФК "Система", группа компаний ПИК и завод по выпуску древесных плит Kronospan претендуют на активы IKEA в России. До этого сообщалось, что заводы IKEA в РФ для покупки рассматривают шесть отечественных компаний.
В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в начале октября сообщал, что министерство провело встречу с руководством IKEA, и уточнял, что пока шведский ритейлер продолжает оставаться в стране на прежних позициях. Однако позже, 9 ноября, в ходе заседания Госдумы он заявил, что сейчас нет возможности сказать - будет ли компания возвращаться в Россию или нет.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).
АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
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ЭкономикаВиктор ЕвтуховВладимир ЕвтушенкоКоммерческая недвижимостьРоссияАФК "Система"ШвецияIKEA International GroupРБК (медиагруппа)
 
 
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