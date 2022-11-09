АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов IKEA в России
Инвестиционная АФК "Система" рассматривает возможность покупки российских активов IKEA
Вывеска магазина IKEA. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Инвестиционная компания АФК "Система" рассматривает возможность покупки российских активов шведской IKEA, сообщили РИА Новости в пресс-службе АФК "Система".
"Группа АФК рассматривает возможность покупки российских активов IKEA, проводит анализ этих предприятий", - говорится в сообщении.
14 октября, 17:09Производитель фрикаделек для IKEA заявил об их появлении в рознице
В конце октября газета РБК со ссылкой на источники сообщила о том, что инвестиционная компания АФК "Система", группа компаний ПИК и завод по выпуску древесных плит Kronospan претендуют на активы IKEA в России. До этого сообщалось, что заводы IKEA в РФ для покупки рассматривают шесть отечественных компаний.
В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в начале октября сообщал, что министерство провело встречу с руководством IKEA, и уточнял, что пока шведский ритейлер продолжает оставаться в стране на прежних позициях. Однако позже, 9 ноября, в ходе заседания Госдумы он заявил, что сейчас нет возможности сказать - будет ли компания возвращаться в Россию или нет.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).
АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
29 августа, 22:32Кулеба напомнил "ИКЕА" об оставленных на Украине фабриках