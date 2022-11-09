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Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS
Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.11.2022
Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Литве восьми реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:55
2022-11-09T23:55
2022-11-09T23:57
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Литве восьми реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Стоимость пусковых установок и сопутствующего оборудования оценивается в 495 миллионов долларов.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заявили, что продажа не изменит баланса сил в регионе, но будет способствовать модернизации вооруженных сил Литвы и повышению возможностей их взаимодействия с американской армией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, литва, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, рсзо himars
В мире, Литва, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, РСЗО HIMARS
23:55 09.11.2022 (обновлено: 23:57 09.11.2022)
Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS
В Пентагоне подтвердили потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS