Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/himars-1830377705.html
Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS
Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.11.2022
Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Литве восьми реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:55
2022-11-09T23:57
в мире
литва
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
рсзо himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_0:89:2887:1713_1920x0_80_0_0_4976d34767606cc7239b1c2c216ea009.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Литве восьми реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Стоимость пусковых установок и сопутствующего оборудования оценивается в 495 миллионов долларов.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заявили, что продажа не изменит баланса сил в регионе, но будет способствовать модернизации вооруженных сил Литвы и повышению возможностей их взаимодействия с американской армией.
https://ria.ru/20220218/abrams-1773495820.html
литва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_229:0:2583:1765_1920x0_80_0_0_11d1409a7874610f7a8aa65029bfe487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, рсзо himars
В мире, Литва, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, РСЗО HIMARS
23:55 09.11.2022 (обновлено: 23:57 09.11.2022)
 
Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS

В Пентагоне подтвердили потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Литве восьми реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.
Стоимость пусковых установок и сопутствующего оборудования оценивается в 495 миллионов долларов.
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее потенциальную... продажу правительству Литвы пусковых установок М142 HIMARS и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 495 миллионов долларов", - сказано в сообщении.
Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заявили, что продажа не изменит баланса сил в регионе, но будет способствовать модернизации вооруженных сил Литвы и повышению возможностей их взаимодействия с американской армией.
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 10:28
США продадут Польше 250 танков "Абрамс"
 
В миреЛитваСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАРСЗО HIMARS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала