https://ria.ru/20221109/himars-1830377705.html

Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS

Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.11.2022

Госдеп одобрил потенциальную продажу Литве восьми РСЗО HIMARS

Американская администрация одобрила потенциальную продажу Литве восьми реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T23:55

2022-11-09T23:55

2022-11-09T23:57

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Литве восьми реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Стоимость пусковых установок и сопутствующего оборудования оценивается в 495 миллионов долларов.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заявили, что продажа не изменит баланса сил в регионе, но будет способствовать модернизации вооруженных сил Литвы и повышению возможностей их взаимодействия с американской армией.

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в мире, литва, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, рсзо himars