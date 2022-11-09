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"Маркс аплодирует стоя". У россиян изменилось отношение к колдовству

"Маркс аплодирует стоя". У россиян изменилось отношение к колдовству - РИА Новости, 09.11.2022

"Маркс аплодирует стоя". У россиян изменилось отношение к колдовству

Люди все меньше верят в колдунов, предсказателей, спиритизм и гороскопы. Однако сторонников мистической картины мира по-прежнему немало. Что об этом думают... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:00

2022-11-09T08:00

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Николай Гурьянов. Люди все меньше верят в колдунов, предсказателей, спиритизм и гороскопы. Однако сторонников мистической картины мира по-прежнему немало. Что об этом думают ученые — в материале РИА Новости.К гадалке не ходиЗа семь лет число россиян, склонных к мистицизму, сократилось примерно вдвое, свидетельствует ноябрьский опрос ВЦИОМ.В предсказателей сейчас готовы поверить лишь 28 процентов (в 2015-м было 55), колдунов — 25 (48), астрологию — 15 (31).Сами социологи никак не интерпретируют эти данные. Недоумевают и те, кто занимается пропагандой научной картины мира."Не совсем ясно, как проводили исследование и насколько объективно оно отражает ситуацию, — говорит основатель портала "Антропогенез.ру", популяризатор науки Александр Соколов. — Конечно, очень хотелось бы сказать, что распространение критического мышления — результат просвещения и в этом есть наш вклад. Но, если честно, я не очень понимаю причину".Он напоминает: летом опубликовали результаты опроса того же ВЦИОМ, который показал увеличение числа россиян, считающих, что Солнце вращается вокруг Земли."Научпоп — это здорово, и мы стараемся изо всех сил, но я осознаю, что мы охватили очень небольшое число людей. Речь идет о сотнях тысяч человек. Даже если миллион или два — это все равно не те 20 с лишним процентов, которые, согласно опросу, перестали верить в колдунов", — констатирует Соколов.Исследователь мифологии Александра Баркова полагает, что причиной снижения веры в мистические предсказания стала все более очевидная коммерческая составляющая такой деятельности."Я читаю рассылки для тех, кто занимается рукоделием, и там зачем-то пишут гороскоп. Каким бы ни был твой знак, в ближайший месяц у тебя случится что-нибудь хорошее. Это делают, чтобы тетя, у которой есть жизненные проблемы, успокаивалась, а заодно покупала изделия крафтеров и приносила деньги. То, что 99,99 процента гороскопов преследуют чисто коммерческие цели, — это к гадалке не ходи, что называется. Логично, что число верящих в них начинает со временем снижаться", — говорит эксперт.В "Гарри Поттере" магии нетВ научной литературе встречается мнение, что приверженность мистицизму, возможно, связана с русской традиционной культурой. Баркова не согласна. Она подчеркивает, что мистицизм, в отличие от магического мышления, — явление чисто городское."Магическое мышление — часть традиционной культуры. Оно связано с интуицией. Решения, основанные на нем, не объясняются логикой. А мистика идет от головы. В значительной степени это ритуалы, которые надо вызубрить. Что делают, например, герои "Гарри Поттера"? Зубрят. Там магии вообще нет: у тебя должна быть соответствующая волшебная палочка, ты должен выучить определенные заклинания. И чем там маг от немага отличается, совершенно непонятно", — объясняет эксперт.В ХХ веке Россия очень быстро по историческим меркам стала городской страной. Миллионы крестьян переселились, однако традиционную культуру с собой не захватили, выработав новую."Взлет гороскопов и тому подобного в нашей стране произошел в 90-е. С одной стороны, причина в том, что это стало в одночасье разрешено и выплеснулось на телевидение, в прессу. С другой — те, кто приехал в хрущевское время в города из деревень, к 90-м как раз достигли околопенсионного возраста, создав благоприятную среду для таких явлений", — говорит Баркова.У веры в мистическое, по словам экспертов, есть вполне утилитарное значение."Мистицизм — враг рационального. Он помогает отчаявшимся и запутавшимся людям прекратить искать логические объяснения, перестать брать ответственность на себя, переложив ее на условные магические силы", — объясняет руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова.Стиральный порошок на алтареАктивизацию иррационального восприятия мира часто объясняют реакцией на стресс. Например, есть работы психологов, связывающие магическое мышление и ситуацию, сложившуюся в России в 90-е годы.Однако в других странах подобный образ мыслей процветает и без масштабных социальных потрясений. Один из самых ярких примеров — США, где до сих пор сильны как различные религиозные традиции, так и бытовой "светский" мистицизм.Журналист и писатель Курт Андерсен приводит статистику, согласно которой треть американцев верит в посещение Земли инопланетянами, две трети допускают существование призраков и телепатии, а более половины полагают, что небеса существуют как особое место над нашими головами.Опрос 2022-го показывает, что в колдовство в США верят 20 процентов человек, еще столько же на вопрос о его существовании отвечают "не знаю". Астрологам доверяют 27 процентов американцев.В Соединенных Штатах зародилось и одно из самых популярных современных неоязыческих учений — викка. "Некоторые последователи считают его древним, однако на самом деле его придумали в 70-х годах ХХ века, — отмечает Баркова. — Известна фамилия авторов этой "древней мудрости".США — не единственная страна, где население практикует мистическое и магическое мышление. "Мои коллеги-кельтологи серьезно жаловались, что в интернете нормальную научную информацию по друидам найти практически невозможно, потому что Сеть буквально завалена неодруидизмом. Это в основном Франция, но есть и много англоязычных текстов", — говорит эксперт.Сильны мистические традиции в Германии. Впрочем, ей далеко до Японии, где "язычество вошло в быт супертехнократической цивилизации", объясняет Баркова."В Японии в XXI веке хозяйка ставит на алтарь предков стиральный порошок в качестве подношения духу умершей свекрови, чтобы тот помог ей в важном деле отстирывания вещей мужа и детей", — приводит она пример.Японцы (в том числе образованные) практикуют общение с душами умерших предков, например, во время празднования своего Нового года. И относятся к этому вполне серьезно."По сравнению с ними мы такие атеисты, что Маркс и Энгельс аплодируют в гробах стоя", — добавляет Баркова.Магия внутри насРанее магическое мышление пытались связать с заболеваниями — шизофренией и даже сердечными недугами. Баркова называет такую точку зрения "возмутительной". Специальные исследования показали, что большинство практикующих шаманов — психически здоровые люди.Более современный взгляд предполагает, что вера в магию — фундаментальное свойство человеческого разума. Люди могут сознательно считать себя полностью рациональными и отрицать существование магии или Бога, несмотря на подсознательную веру в сверхъестественное, пишет психолог Евгений Субботский из Ланкастерского университета.Вопрос лишь в том, насколько крепка культурная "надстройка", не позволяющая магическому мышлению завладеть разумом. Однако иногда это происходит — и приводит к печальным последствиям.Субботский считает, что у людей со времен верхнего палеолита выработался инстинкт подчинения лицам, которые, как считалось, обладали некими сверхъестественными способностями. Например, шаманам или вождям. Нынешние телефонные мошенники, по мысли автора гипотезы, этим пользуются. Представляясь сотрудником банка или полицейским — то есть человеком, облеченным властью и, следовательно, обладающим некими сакральными способностями или знаниями, — злоумышленники помещают жертву в состояние стресса: требуют немедленных действий. В таком состоянии у некоторых отключается способность мыслить рационально. Начинает работать первобытное магическое мышление. И тот, кто в обычной жизни действует вполне разумно, беспрекословно выполняет абсурдные, казалось бы, пожелания "шамана".Признавая возможность негативного воздействия магического мышления на жизнь человека, Субботский в другой работе приводит и его плюсы."Если магии нет во внешнем физическом мире, то ее очень много в нашем внутреннем психическом мире. Да, волшебное заклинание не может сдвинуть камень, но оно может повлиять на мысли — как наши собственные, так и других людей. Оно может породить страх или надежду, а эти эмоции заставят нас действовать. Иными словами, наше мышление, коммуникация, сновидения, воображение, искусство и чувства подчиняются не физической, а магической причинности. Исследования показывают, что скрытая вера в сверхъестественное выполняет многие позитивные функции, например, дает человеку "иллюзию контроля" над событиями своей жизни и обеспечивает подсознательную составляющую чувства этнической принадлежности", — считает он.Как бы то ни было, человек, верящий в магию, судя по всему, — уходящая натура. Среди российской молодежи число допускающих реальность колдовства или предсказаний судьбы крайне мало и продолжает сокращаться. Также не жалуют мистицизм жители крупных городов и пользователи интернета — то есть люди, процент которых в обществе, согласно демографическим данным, имеет тенденцию к увеличению. Впрочем, астрология и гадания на картах Таро в самой молодежной соцсети — TikTok — по-прежнему популярны.

https://ria.ru/20220731/lzhenauka-1805683277.html

https://ria.ru/20220918/vampiry-1817407743.html

https://ria.ru/20220926/sny-1819027255.html

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гарри поттер, сша, земля, россия, вциом, социология, фольклор, психология