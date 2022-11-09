https://ria.ru/20221109/gaz-1830360043.html
ФАС предложила увеличить тарифы на газ на 8,5 процента
ФАС предложила увеличить тарифы на газ на 8,5 процента - РИА Новости, 09.11.2022
ФАС предложила увеличить тарифы на газ на 8,5 процента
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила повысить с 1 декабря регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей, следует из проектов... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T20:53
2022-11-09T20:53
2022-11-09T21:08
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила повысить с 1 декабря регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей, следует из проектов приказов регулятора, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.В сентябре Министерство экономического развития сообщило о переносе индексации тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Как уточнялось, тарифы на газ для всех категорий потребителей вырастут на 8,5 процента. При этом следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года. Согласно оценке Минэкономразвития, инфляция в 2022 году составит 12-12,4 процента, в 2023 году она ожидается на уровне 5,5 процентов, в 2024 и 2025 годах — четыре процента.Согласно цифрам, представленным в одном из документов, индексация оптовых цен на газ, добываемый "Газпромом" и его аффилированными лицами, составит 8,5 процента.Как напомнили в пресс-службе ФАС, изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития Минэкономразвития. В министерстве, в свою очередь, журналистам объяснили индексацию необходимостью обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации. Минэнерго, в свою очередь, уточнило, что это поможет сформировать источник финансирования программы социальной газификации.В Минэнерго добавили, что индексация позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ. "Решение об индексации оптовых цен на газ для промышленных потребителей необходимо для постепенного приведения регулируемых цен на газ к экономически обоснованному уровню, позволяющему бесперебойно добывать и транспортировать газ покупателям, а также для создания источников финансирования капитальных вложений", - сообщило Минэнерго.ФАС и Минэнерго заверяют, что индексация тарифов на газ для граждан будет ниже инфляции. Антимонопольное ведомство также добавило, что будет контролировать обоснованность изменения тарифов на газ.
https://ria.ru/20221031/gazifikatsiya-1828215308.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
20:53 09.11.2022 (обновлено: 21:08 09.11.2022)
ФАС предложила увеличить тарифы на газ на 8,5 процента
ФАС предложила с 1 декабря увеличить тарифы на газ на 8,5 процента
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила повысить с 1 декабря регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей, следует из проектов приказов
регулятора, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.
В сентябре Министерство экономического развития сообщило о переносе индексации тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Как уточнялось, тарифы на газ для всех категорий потребителей вырастут на 8,5 процента. При этом следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года.
Согласно оценке Минэкономразвития, инфляция в 2022 году составит 12-12,4 процента, в 2023 году она ожидается на уровне 5,5 процентов, в 2024 и 2025 годах — четыре процента.
Согласно цифрам, представленным в одном из документов, индексация оптовых цен на газ, добываемый "Газпромом" и его аффилированными лицами, составит 8,5 процента.
Как напомнили в пресс-службе ФАС, изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития Минэкономразвития. В министерстве, в свою очередь, журналистам объяснили индексацию необходимостью обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации. Минэнерго
, в свою очередь, уточнило, что это поможет сформировать источник финансирования программы социальной газификации.
"Индексация не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, объемы поставок газа для внутренних потребителей Российской Федерации будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации", - считают в ФАС.
В Минэнерго добавили, что индексация позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ. "Решение об индексации оптовых цен на газ для промышленных потребителей необходимо для постепенного приведения регулируемых цен на газ к экономически обоснованному уровню, позволяющему бесперебойно добывать и транспортировать газ покупателям, а также для создания источников финансирования капитальных вложений", - сообщило Минэнерго.
ФАС и Минэнерго заверяют, что индексация тарифов на газ для граждан будет ниже инфляции. Антимонопольное ведомство также добавило, что будет контролировать обоснованность изменения тарифов на газ.