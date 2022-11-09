https://ria.ru/20221109/gaz-1830360043.html

ФАС предложила увеличить тарифы на газ на 8,5 процента

ФАС предложила увеличить тарифы на газ на 8,5 процента - РИА Новости, 09.11.2022

ФАС предложила увеличить тарифы на газ на 8,5 процента

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила повысить с 1 декабря регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей, следует из проектов... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T20:53

2022-11-09T20:53

2022-11-09T21:08

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила повысить с 1 декабря регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей, следует из проектов приказов регулятора, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.В сентябре Министерство экономического развития сообщило о переносе индексации тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Как уточнялось, тарифы на газ для всех категорий потребителей вырастут на 8,5 процента. При этом следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года. Согласно оценке Минэкономразвития, инфляция в 2022 году составит 12-12,4 процента, в 2023 году она ожидается на уровне 5,5 процентов, в 2024 и 2025 годах — четыре процента.Согласно цифрам, представленным в одном из документов, индексация оптовых цен на газ, добываемый "Газпромом" и его аффилированными лицами, составит 8,5 процента.Как напомнили в пресс-службе ФАС, изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития Минэкономразвития. В министерстве, в свою очередь, журналистам объяснили индексацию необходимостью обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации. Минэнерго, в свою очередь, уточнило, что это поможет сформировать источник финансирования программы социальной газификации.В Минэнерго добавили, что индексация позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ. "Решение об индексации оптовых цен на газ для промышленных потребителей необходимо для постепенного приведения регулируемых цен на газ к экономически обоснованному уровню, позволяющему бесперебойно добывать и транспортировать газ покупателям, а также для создания источников финансирования капитальных вложений", - сообщило Минэнерго.ФАС и Минэнерго заверяют, что индексация тарифов на газ для граждан будет ниже инфляции. Антимонопольное ведомство также добавило, что будет контролировать обоснованность изменения тарифов на газ.

https://ria.ru/20221031/gazifikatsiya-1828215308.html

https://ria.ru/20221027/zapad-1827348702.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество