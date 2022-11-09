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В Турции заявили, что не будут концентрироваться только на российском газе - РИА Новости, 09.11.2022
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В Турции заявили, что не будут концентрироваться только на российском газе
В Турции заявили, что не будут концентрироваться только на российском газе - РИА Новости, 09.11.2022
В Турции заявили, что не будут концентрироваться только на российском газе
Турция не собирается концентрироваться только на поставках российского газа, делает ставки и на других поставщиков, в том числе США, заявил министр энергетики и РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T07:43
2022-11-09T07:43
мевлют чавушоглу
турция
сша
россия
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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Турция не собирается концентрироваться только на поставках российского газа, делает ставки и на других поставщиков, в том числе США, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмёз.Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что потребность страны в российском газе составляет 44%."Россия является важным поставщиком энергоносителей, который еще до недавнего времени покрывал до трети спроса на газ в Европе. Что касается Турции, то российский газ составляет не менее 40% потребления нашей страны. Вместе с тем мы не собираемся концентрироваться лишь на одном источнике. Делаем ставку на Иран, Азербайджан, в будущем Ирак, а вопросе СПГ - ОАЭ, Катар и Оман. При этом активно торгуем СПГ с Алжиром и даже с Нигерией. При необходимости закупаем СПГ из США", - приводит слова Донмёза агентство Anadolu.
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мевлют чавушоглу, турция, сша, россия
Мевлют Чавушоглу, Турция, США, Россия
07:43 09.11.2022
 
В Турции заявили, что не будут концентрироваться только на российском газе

Глава Минэнерго Донмез: Турция делает ставки и на других поставщиков, в том числе США

© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Турция не собирается концентрироваться только на поставках российского газа, делает ставки и на других поставщиков, в том числе США, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмёз.
Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что потребность страны в российском газе составляет 44%.
Логотип газопровода Турецкий поток на стенде компании Газпром - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Рост поставок газа в Турцию потребует нового газопровода, заявил эксперт
"Россия является важным поставщиком энергоносителей, который еще до недавнего времени покрывал до трети спроса на газ в Европе. Что касается Турции, то российский газ составляет не менее 40% потребления нашей страны. Вместе с тем мы не собираемся концентрироваться лишь на одном источнике. Делаем ставку на Иран, Азербайджан, в будущем Ирак, а вопросе СПГ - ОАЭ, Катар и Оман. При этом активно торгуем СПГ с Алжиром и даже с Нигерией. При необходимости закупаем СПГ из США", - приводит слова Донмёза агентство Anadolu.
 
Мевлют ЧавушоглуТурцияСШАРоссия
 
 
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