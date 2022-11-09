https://ria.ru/20221109/gaz-1830119986.html
В Турции заявили, что не будут концентрироваться только на российском газе
В Турции заявили, что не будут концентрироваться только на российском газе - РИА Новости, 09.11.2022
В Турции заявили, что не будут концентрироваться только на российском газе
Турция не собирается концентрироваться только на поставках российского газа, делает ставки и на других поставщиков, в том числе США, заявил министр энергетики и РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T07:43
2022-11-09T07:43
2022-11-09T07:43
мевлют чавушоглу
турция
сша
россия
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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Турция не собирается концентрироваться только на поставках российского газа, делает ставки и на других поставщиков, в том числе США, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмёз.Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что потребность страны в российском газе составляет 44%."Россия является важным поставщиком энергоносителей, который еще до недавнего времени покрывал до трети спроса на газ в Европе. Что касается Турции, то российский газ составляет не менее 40% потребления нашей страны. Вместе с тем мы не собираемся концентрироваться лишь на одном источнике. Делаем ставку на Иран, Азербайджан, в будущем Ирак, а вопросе СПГ - ОАЭ, Катар и Оман. При этом активно торгуем СПГ с Алжиром и даже с Нигерией. При необходимости закупаем СПГ из США", - приводит слова Донмёза агентство Anadolu.
https://ria.ru/20221026/gaz-1826942677.html
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мевлют чавушоглу, турция, сша, россия
Мевлют Чавушоглу, Турция, США, Россия
В Турции заявили, что не будут концентрироваться только на российском газе
Глава Минэнерго Донмез: Турция делает ставки и на других поставщиков, в том числе США