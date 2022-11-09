Рейтинг@Mail.ru
"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20221109/gastrit-1830048010.html
"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога
"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога - РИА Новости, 09.11.2022
"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога
Можно ли "заработать" боль в желудке из-за неправильного питания и постоянной нервотрепки на работе? Как на нас влияет прием обезболивающих, чем гастрит отличается от симптомов гастрита, и почему от боли в желудке часто страдают работники бухгалтерии после сдачи годового отчета. И в каких случаях гастроэнтеролог обращается к психиатру.
2022-11-09T12:00
2022-11-09T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830047658_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_ea8c46e790e117c8e046683bcf15f668.png
"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога
Можно ли "заработать" боль в желудке из-за неправильного питания и постоянной нервотрепки на работе? Как на нас влияет прием обезболивающих, чем гастрит отличается от симптомов гастрита, и почему от боли в желудке часто страдают работники бухгалтерии после сдачи годового отчета. И в каких случаях гастроэнтеролог обращается к психиатру.
audio/mpeg
"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога
Можно ли "заработать" боль в желудке из-за неправильного питания и постоянной нервотрепки на работе? Как на нас влияет прием обезболивающих, чем гастрит отличается от симптомов гастрита, и почему от боли в желудке часто страдают работники бухгалтерии после сдачи годового отчета. И в каких случаях гастроэнтеролог обращается к психиатру.
audio/mpeg
Почему не стоит приходить к врачу со словами "доктор, у меня гастрит", от чего болит желудок во время стрессов и в чем виноват наш внутренний крокодил. Рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:02 коварные обезболивающие4:00 отличаем гастрит от симптомов гастрита4:30 почему (к сожалению) гастроскопии не избежать6:38 от чего болит, если болезни – нет7:00 "лечить я буду не диагноз, а человека"11:00 в чем виноват наш внутренний крокодил12:40 зачем организм отключает пищеварение14:50 симптомы гастрита иногда лечит психиатр16:20 медитация и физкультура – да, от боли в желудке тоже17:20 гастрит "классический" и стрессУзнать, как в режиме нервного напряжения избежать гипертонии и чем грозит здоровью повышенное давление, можно в эпизоде "Как связаны лишний вес и повышенное давление".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830047658_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_089b4dc5b6355f40a551ca037a3c0367.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
12:00 09.11.2022
 

"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога

Правда тела
"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Можно ли "заработать" боль в желудке из-за неправильного питания и постоянной нервотрепки на работе? Как на нас влияет прием обезболивающих, чем гастрит отличается от симптомов гастрита, и почему от боли в желудке часто страдают работники бухгалтерии после сдачи годового отчета. И в каких случаях гастроэнтеролог обращается к психиатру.
Почему не стоит приходить к врачу со словами "доктор, у меня гастрит", от чего болит желудок во время стрессов и в чем виноват наш внутренний крокодил. Рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.
2:02 коварные обезболивающие
4:00 отличаем гастрит от симптомов гастрита
4:30 почему (к сожалению) гастроскопии не избежать
6:38 от чего болит, если болезни – нет
7:00 "лечить я буду не диагноз, а человека"
11:00 в чем виноват наш внутренний крокодил
12:40 зачем организм отключает пищеварение
14:50 симптомы гастрита иногда лечит психиатр
16:20 медитация и физкультура – да, от боли в желудке тоже
17:20 гастрит "классический" и стресс
Узнать, как в режиме нервного напряжения избежать гипертонии и чем грозит здоровью повышенное давление, можно в эпизоде "Как связаны лишний вес и повышенное давление".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Полина Панина
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

 
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала