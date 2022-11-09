https://ria.ru/20221109/gastrit-1830048010.html

"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога

"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога - РИА Новости, 09.11.2022

"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога

Можно ли "заработать" боль в желудке из-за неправильного питания и постоянной нервотрепки на работе? Как на нас влияет прием обезболивающих, чем гастрит отличается от симптомов гастрита, и почему от боли в желудке часто страдают работники бухгалтерии после сдачи годового отчета. И в каких случаях гастроэнтеролог обращается к психиатру.

2022-11-09T12:00

2022-11-09T12:00

2022-11-09T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога Можно ли "заработать" боль в желудке из-за неправильного питания и постоянной нервотрепки на работе? Как на нас влияет прием обезболивающих, чем гастрит отличается от симптомов гастрита, и почему от боли в желудке часто страдают работники бухгалтерии после сдачи годового отчета. И в каких случаях гастроэнтеролог обращается к психиатру. audio/mpeg

"Правда тела". Когда боль в желудке нужно лечить у психолога Можно ли "заработать" боль в желудке из-за неправильного питания и постоянной нервотрепки на работе? Как на нас влияет прием обезболивающих, чем гастрит отличается от симптомов гастрита, и почему от боли в желудке часто страдают работники бухгалтерии после сдачи годового отчета. И в каких случаях гастроэнтеролог обращается к психиатру. audio/mpeg

Почему не стоит приходить к врачу со словами "доктор, у меня гастрит", от чего болит желудок во время стрессов и в чем виноват наш внутренний крокодил. Рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:02 коварные обезболивающие4:00 отличаем гастрит от симптомов гастрита4:30 почему (к сожалению) гастроскопии не избежать6:38 от чего болит, если болезни – нет7:00 "лечить я буду не диагноз, а человека"11:00 в чем виноват наш внутренний крокодил12:40 зачем организм отключает пищеварение14:50 симптомы гастрита иногда лечит психиатр16:20 медитация и физкультура – да, от боли в желудке тоже17:20 гастрит "классический" и стрессУзнать, как в режиме нервного напряжения избежать гипертонии и чем грозит здоровью повышенное давление, можно в эпизоде "Как связаны лишний вес и повышенное давление".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио