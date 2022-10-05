https://ria.ru/20221005/gipertoniya-1819634780.html
"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление
"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление - РИА Новости, 05.10.2022
"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление
Проблему повышенного давления принято считать заботой старшего поколения, но из-за постоянного стресса гипертония стремительно молодеет. Как понять, что у вас проблемы с давлением, чем это грозит здоровью и к какому врачу идти с этими ценными открытиями. А еще – как избежать гипертонии в режиме нервного напряжения.
2022-10-05T12:00
2022-10-05T12:00
2022-10-05T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
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"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление
Проблему повышенного давления принято считать заботой старшего поколения, но из-за постоянного стресса гипертония стремительно молодеет. Как понять, что у вас проблемы с давлением, чем это грозит здоровью и к какому врачу идти с этими ценными открытиями. А еще – как избежать гипертонии в режиме нервного напряжения.
audio/mpeg
"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление
Проблему повышенного давления принято считать заботой старшего поколения, но из-за постоянного стресса гипертония стремительно молодеет. Как понять, что у вас проблемы с давлением, чем это грозит здоровью и к какому врачу идти с этими ценными открытиями. А еще – как избежать гипертонии в режиме нервного напряжения.
audio/mpeg
Какие цифры на тонометре должны насторожить, нужно ли вести дневник давления, и почему таблетки "от давления" надо принимать каждый день, а не разово - объясняет кардиолог Оксана Дикур.2:50 – почему мы боимся гипертонии3:10 – что вообще значат эти цифры – 120/805:00 – гипотония – "болезнь в законе"6:15 – рассчитываем риск инфарктов и инсультов10:00 – нужен ли тонометр дома11:03 – что такое нормальное повышенное давление14:40 – правда о метеозависимости18:40 – "не передавайте таблетки из рук в руки"21:40 – мифы о воде и повышенном давлении26:14 – как снизить и давление, и вес28:40 – а можно ли выпить?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление
Проблему повышенного давления принято считать заботой старшего поколения, но из-за постоянного стресса гипертония стремительно молодеет. Как понять, что у вас проблемы с давлением, чем это грозит здоровью и к какому врачу идти с этими ценными открытиями. А еще – как избежать гипертонии в режиме нервного напряжения.
Какие цифры на тонометре должны насторожить, нужно ли вести дневник давления, и почему таблетки "от давления" надо принимать каждый день, а не разово - объясняет кардиолог Оксана Дикур.
2:50 – почему мы боимся гипертонии
3:10 – что вообще значат эти цифры – 120/80
5:00 – гипотония – "болезнь в законе"
6:15 – рассчитываем риск инфарктов и инсультов
10:00 – нужен ли тонометр дома
11:03 – что такое нормальное повышенное давление
14:40 – правда о метеозависимости
18:40 – "не передавайте таблетки из рук в руки"
21:40 – мифы о воде и повышенном давлении
26:14 – как снизить и давление, и вес
28:40 – а можно ли выпить?
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