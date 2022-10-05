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"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление - РИА Новости, 05.10.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20221005/gipertoniya-1819634780.html
"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление
"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление - РИА Новости, 05.10.2022
"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление
Проблему повышенного давления принято считать заботой старшего поколения, но из-за постоянного стресса гипертония стремительно молодеет. Как понять, что у вас проблемы с давлением, чем это грозит здоровью и к какому врачу идти с этими ценными открытиями. А еще – как избежать гипертонии в режиме нервного напряжения.
2022-10-05T12:00
2022-10-05T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
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"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление
Проблему повышенного давления принято считать заботой старшего поколения, но из-за постоянного стресса гипертония стремительно молодеет. Как понять, что у вас проблемы с давлением, чем это грозит здоровью и к какому врачу идти с этими ценными открытиями. А еще – как избежать гипертонии в режиме нервного напряжения.
audio/mpeg
"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление
Проблему повышенного давления принято считать заботой старшего поколения, но из-за постоянного стресса гипертония стремительно молодеет. Как понять, что у вас проблемы с давлением, чем это грозит здоровью и к какому врачу идти с этими ценными открытиями. А еще – как избежать гипертонии в режиме нервного напряжения.
audio/mpeg
Какие цифры на тонометре должны насторожить, нужно ли вести дневник давления, и почему таблетки "от давления" надо принимать каждый день, а не разово - объясняет кардиолог Оксана Дикур.2:50 – почему мы боимся гипертонии3:10 – что вообще значат эти цифры – 120/805:00 – гипотония – "болезнь в законе"6:15 – рассчитываем риск инфарктов и инсультов10:00 – нужен ли тонометр дома11:03 – что такое нормальное повышенное давление14:40 – правда о метеозависимости18:40 – "не передавайте таблетки из рук в руки"21:40 – мифы о воде и повышенном давлении26:14 – как снизить и давление, и вес28:40 – а можно ли выпить?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
12:00 05.10.2022
 

"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление

Правда тела
"Правда тела". Как связаны лишний вес и повышенное давление
12:00
Читать ria.ru в
Проблему повышенного давления принято считать заботой старшего поколения, но из-за постоянного стресса гипертония стремительно молодеет. Как понять, что у вас проблемы с давлением, чем это грозит здоровью и к какому врачу идти с этими ценными открытиями. А еще – как избежать гипертонии в режиме нервного напряжения.
Какие цифры на тонометре должны насторожить, нужно ли вести дневник давления, и почему таблетки "от давления" надо принимать каждый день, а не разово - объясняет кардиолог Оксана Дикур.
2:50 – почему мы боимся гипертонии
3:10 – что вообще значат эти цифры – 120/80
5:00 – гипотония – "болезнь в законе"
6:15 – рассчитываем риск инфарктов и инсультов
10:00 – нужен ли тонометр дома
11:03 – что такое нормальное повышенное давление
14:40 – правда о метеозависимости
18:40 – "не передавайте таблетки из рук в руки"
21:40 – мифы о воде и повышенном давлении
26:14 – как снизить и давление, и вес
28:40 – а можно ли выпить?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Полина Панина
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)
 
 
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