https://ria.ru/20221109/g20-1830331820.html
Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ
Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2022
Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ
Агентство Блумберг утверждает со ссылкой на "осведомленные" источники, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит G20 на индонезийском Бали на... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:55
2022-11-09T18:55
2022-11-09T20:33
цены на нефть
владимир путин
сергей лавров
россия
бали
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает со ссылкой на "осведомленные" источники, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит G20 на индонезийском Бали на следующей неделе."Владимир Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.По его данным, вместо президента Россия отправит на саммит главу МИД Сергея Лаврова.В среду, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите "большой двадцатки", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях.
https://ria.ru/20221109/erdogan-1830169158.html
россия
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир путин, сергей лавров, россия, бали, большая двадцатка
Цены на нефть, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Бали, Большая двадцатка
18:55 09.11.2022 (обновлено: 20:33 09.11.2022)
Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ
Bloomberg: вместо Владимира Путина на саммит G20 поедет глава МИД России Сергей Лавров