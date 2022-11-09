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Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2022
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Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ
Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2022
Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ
Агентство Блумберг утверждает со ссылкой на "осведомленные" источники, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит G20 на индонезийском Бали на... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:55
2022-11-09T20:33
цены на нефть
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает со ссылкой на "осведомленные" источники, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит G20 на индонезийском Бали на следующей неделе."Владимир Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.По его данным, вместо президента Россия отправит на саммит главу МИД Сергея Лаврова.В среду, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите "большой двадцатки", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях.
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цены на нефть, владимир путин, сергей лавров, россия, бали, большая двадцатка
Цены на нефть, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Бали, Большая двадцатка
18:55 09.11.2022 (обновлено: 20:33 09.11.2022)
 
Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ

Bloomberg: вместо Владимира Путина на саммит G20 поедет глава МИД России Сергей Лавров

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает со ссылкой на "осведомленные" источники, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит G20 на индонезийском Бали на следующей неделе.
"Владимир Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
По его данным, вместо президента Россия отправит на саммит главу МИД Сергея Лаврова.
В среду, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите "большой двадцатки", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 11:32
Эрдоган хотел бы в рамках G20 обсудить с Путиным поставки российского зерна
 
Цены на нефтьВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияБалиБольшая двадцатка
 
 
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