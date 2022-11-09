https://ria.ru/20221109/g20-1830331820.html

Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ

Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2022

Путин не поедет на саммит G20, пишут СМИ

Агентство Блумберг утверждает со ссылкой на "осведомленные" источники, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит G20 на индонезийском Бали на... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:55

2022-11-09T18:55

2022-11-09T20:33

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает со ссылкой на "осведомленные" источники, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит G20 на индонезийском Бали на следующей неделе."Владимир Путин не поедет на саммит G20 на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.По его данным, вместо президента Россия отправит на саммит главу МИД Сергея Лаврова.В среду, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите "большой двадцатки", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях.

https://ria.ru/20221109/erdogan-1830169158.html

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цены на нефть, владимир путин, сергей лавров, россия, бали, большая двадцатка