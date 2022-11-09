https://ria.ru/20221109/fssp-1830258139.html
ФССП проведет приемы по долгам участников спецоперации
ФССП проведет приемы по долгам участников спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022
ФССП проведет приемы по долгам участников спецоперации
Федеральная служба судебных приставов в четверг проведет единый день приема по вопросам, связанным со взысканием долгов участников спецоперации, сообщили РИА... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:36
2022-11-09T15:36
2022-11-09T15:37
общество
россия
москва
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_ff35b4308b16b1e56bc713c6505e3848.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов в четверг проведет единый день приема по вопросам, связанным со взысканием долгов участников спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в среду."Десятого ноября с 10.00 до 18.00 проводится прием граждан должностными лицами центрального аппарата ФССП России по адресу: Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 16/5, строение 1... В территориальных органах ФССП России единый день приема граждан пройдет в этот же день с 10.00 до 18.00 часов по местному времени", - сказали в ведомстве.Россияне смогут обратиться по вопросам, связанным с исполнительными производствами должников, призванных на военную службу по мобилизации, кадровых военных, участвующих в спецоперации, и их родственников.
https://ria.ru/20221109/novosibirsk-1830237569.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744154091_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8bddeead0cd6a24d82b3c10655528797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Москва, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
15:36 09.11.2022 (обновлено: 15:37 09.11.2022)
ФССП проведет приемы по долгам участников спецоперации
ФССП проведет единый день приема по вопросам, связанным с долгами участников спецоперации