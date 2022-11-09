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ФССП проведет приемы по долгам участников спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022
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ФССП проведет приемы по долгам участников спецоперации
ФССП проведет приемы по долгам участников спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022
ФССП проведет приемы по долгам участников спецоперации
Федеральная служба судебных приставов в четверг проведет единый день приема по вопросам, связанным со взысканием долгов участников спецоперации, сообщили РИА... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:36
2022-11-09T15:37
общество
россия
москва
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов в четверг проведет единый день приема по вопросам, связанным со взысканием долгов участников спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в среду."Десятого ноября с 10.00 до 18.00 проводится прием граждан должностными лицами центрального аппарата ФССП России по адресу: Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 16/5, строение 1... В территориальных органах ФССП России единый день приема граждан пройдет в этот же день с 10.00 до 18.00 часов по местному времени", - сказали в ведомстве.Россияне смогут обратиться по вопросам, связанным с исполнительными производствами должников, призванных на военную службу по мобилизации, кадровых военных, участвующих в спецоперации, и их родственников.
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общество, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Россия, Москва, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
15:36 09.11.2022 (обновлено: 15:37 09.11.2022)
 
ФССП проведет приемы по долгам участников спецоперации

ФССП проведет единый день приема по вопросам, связанным с долгами участников спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов в четверг проведет единый день приема по вопросам, связанным со взысканием долгов участников спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в среду.
"Десятого ноября с 10.00 до 18.00 проводится прием граждан должностными лицами центрального аппарата ФССП России по адресу: Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 16/5, строение 1... В территориальных органах ФССП России единый день приема граждан пройдет в этот же день с 10.00 до 18.00 часов по местному времени", - сказали в ведомстве.
Россияне смогут обратиться по вопросам, связанным с исполнительными производствами должников, призванных на военную службу по мобилизации, кадровых военных, участвующих в спецоперации, и их родственников.
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ОбществоРоссияМоскваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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