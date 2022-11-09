https://ria.ru/20221109/fssp-1830258139.html

ФССП проведет приемы по долгам участников спецоперации

ФССП проведет приемы по долгам участников спецоперации - РИА Новости, 09.11.2022

ФССП проведет приемы по долгам участников спецоперации

Федеральная служба судебных приставов в четверг проведет единый день приема по вопросам, связанным со взысканием долгов участников спецоперации, сообщили РИА... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:36

2022-11-09T15:36

2022-11-09T15:37

общество

россия

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов в четверг проведет единый день приема по вопросам, связанным со взысканием долгов участников спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в среду."Десятого ноября с 10.00 до 18.00 проводится прием граждан должностными лицами центрального аппарата ФССП России по адресу: Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 16/5, строение 1... В территориальных органах ФССП России единый день приема граждан пройдет в этот же день с 10.00 до 18.00 часов по местному времени", - сказали в ведомстве.Россияне смогут обратиться по вопросам, связанным с исполнительными производствами должников, призванных на военную службу по мобилизации, кадровых военных, участвующих в спецоперации, и их родственников.

https://ria.ru/20221109/novosibirsk-1830237569.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)