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Le Figaro: Макрон готовит Францию к войне
Le Figaro: Макрон готовит Францию к войне - РИА Новости, 09.11.2022
Le Figaro: Макрон готовит Францию к войне
Президент Франции Эммануэль Макрон готовится представить новую доктрину национальной стратегии, предполагающую подготовку страны к возможной войне, пишет Le... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T23:01
2022-11-09T23:01
2022-11-09T23:13
в мире
эммануэль макрон
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон готовится представить новую доктрину национальной стратегии, предполагающую подготовку страны к возможной войне, пишет Le Figaro.Новая доктрина станет продолжением документа, принятого в 2017 году, и включает в себя десять стратегических целей Франции для защиты своих интересов. Среди прочего есть пункт о военной экономике. При этом речи о "всеобщей милитаризации" не идет.В документе говорится, что Вооруженные силы Франции должны будут "скорректировать слабые места", власти же должны "переосмыслить свои стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка".Нынешняя модель французской армии предполагает участие в экспедиционных миссиях, но не конфликтах высокой интенсивности. Новая же доктрина предполагает соответствующие преобразования до 2030 года. В документе называются три ключевых столпа, обеспечивающих новые возможности республики: ядерное сдерживание, обычные вооружения и мобилизация общества на "взаимную поддержку".В то же время в доктрине не указываются средства достижения поставленных целей. Издание привело слова одного из парламентариев, назвавшего документ чрезвычайно амбициозным и не соответствующим средствам Франции.Кроме того, в документе среди целей отмечается "европейская стратегическая автономия". Le Figaro подчеркнула, что в ее реализации сейчас участвует только Франция.Помимо прочего, доктрина предполагает участие в различных союзах, в особенности в НАТО. Отмечается также, что расширение сферы интересов Франции требует решение кризисов сообща, а не в одиночку.
https://ria.ru/20221104/peregovory-1829150172.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, НАТО
23:01 09.11.2022 (обновлено: 23:13 09.11.2022)
Le Figaro: Макрон готовит Францию к войне
Le Figaro: в новой национальной стратегии Макрон готовит французов к войне
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон готовится представить новую доктрину национальной стратегии, предполагающую подготовку страны к возможной войне, пишет Le Figaro
.
Новая доктрина станет продолжением документа, принятого в 2017 году, и включает в себя десять стратегических целей Франции для защиты своих интересов. Среди прочего есть пункт о военной экономике. При этом речи о "всеобщей милитаризации" не идет.
В документе говорится, что Вооруженные силы Франции должны будут "скорректировать слабые места", власти же должны "переосмыслить свои стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка".
Нынешняя модель французской армии предполагает участие в экспедиционных миссиях, но не конфликтах высокой интенсивности. Новая же доктрина предполагает соответствующие преобразования до 2030 года. В документе называются три ключевых столпа, обеспечивающих новые возможности республики: ядерное сдерживание, обычные вооружения и мобилизация общества на "взаимную поддержку".
В то же время в доктрине не указываются средства достижения поставленных целей. Издание привело слова одного из парламентариев, назвавшего документ чрезвычайно амбициозным и не соответствующим средствам Франции.
Кроме того, в документе среди целей отмечается "европейская стратегическая автономия". Le Figaro подчеркнула, что в ее реализации сейчас участвует только Франция.
Помимо прочего, доктрина предполагает участие в различных союзах, в особенности в НАТО
. Отмечается также, что расширение сферы интересов Франции требует решение кризисов сообща, а не в одиночку.