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Путин заявил, что ФМБА по праву называют "медицинским спецназом" - РИА Новости, 09.11.2022
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Путин заявил, что ФМБА по праву называют "медицинским спецназом"
Путин заявил, что ФМБА по праву называют "медицинским спецназом" - РИА Новости, 09.11.2022
Путин заявил, что ФМБА по праву называют "медицинским спецназом"
Сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по праву называют "медицинским спецназом", во время пандемии коронавируса они не допустили... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T19:55
2022-11-09T22:40
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
владимир путин
россия
вероника скворцова
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по праву называют "медицинским спецназом", во время пандемии коронавируса они не допустили вспышек инфекции на атомных электростанциях и космодромах, а также работают на передовой в ходе специальной военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии вручения госнаград к 75-летию агентства.Президент добавил, что агентство всегда готово к работе в экстремальных условиях. И это тоже традиция, которой сотрудники ФМБА неизменно следуют, подчеркнул глава государства."Вас по праву называют медицинским спецназом. Вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам. И сейчас в ходе специальной военной операции мобильные отряды агентства вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев. Знаю, что в полевых условиях благодаря профессиональному мастерству и мужеству специалистов агентства проводятся операции особой сложности", - сказал Путин.Ранее Путин во время встречи в Кремле поздравил главу ФМБА Веронику Скворцову с 75-летием создания организации, глава государства отметил, что агентство проделало колоссальный путь.
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин, россия, вероника скворцова, здоровье - общество
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Владимир Путин, Россия, Вероника Скворцова, Здоровье - Общество
19:55 09.11.2022 (обновлено: 22:40 09.11.2022)
 
Путин заявил, что ФМБА по праву называют "медицинским спецназом"

Путин: сотрудников ФМБА по праву называют "медицинским спецназом"

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в мероприятии по случаю 75-летия ФМБА
Президент РФ В. Путин принял участие в мероприятии по случаю 75-летия ФМБА
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ В. Путин принял участие в мероприятии по случаю 75-летия ФМБА
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по праву называют "медицинским спецназом", во время пандемии коронавируса они не допустили вспышек инфекции на атомных электростанциях и космодромах, а также работают на передовой в ходе специальной военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии вручения госнаград к 75-летию агентства.
"Отмечу и вклад агентства в борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции. Вы не допустили вспышек инфекции на атомных электростанциях, космодромах, других ключевых для страны промышленных объектов. Оперативно разработали высокотехнологичные тесты для определения всех линий и штаммов вируса, вакцину в том числе создали", - сказал Путин.
Президент добавил, что агентство всегда готово к работе в экстремальных условиях. И это тоже традиция, которой сотрудники ФМБА неизменно следуют, подчеркнул глава государства.
"Вас по праву называют медицинским спецназом. Вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам. И сейчас в ходе специальной военной операции мобильные отряды агентства вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев. Знаю, что в полевых условиях благодаря профессиональному мастерству и мужеству специалистов агентства проводятся операции особой сложности", - сказал Путин.
Ранее Путин во время встречи в Кремле поздравил главу ФМБА Веронику Скворцову с 75-летием создания организации, глава государства отметил, что агентство проделало колоссальный путь.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 18:51
Путин отметил, что ФМБА проделало колоссальный путь
 
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Владимир ПутинРоссияВероника СкворцоваЗдоровье - Общество
 
 
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