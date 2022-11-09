19:55 09.11.2022 (обновлено: 22:40 09.11.2022)
Путин заявил, что ФМБА по праву называют "медицинским спецназом"
Путин: сотрудников ФМБА по праву называют "медицинским спецназом"
© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в мероприятии по случаю 75-летия ФМБА
© POOL
Президент РФ В. Путин принял участие в мероприятии по случаю 75-летия ФМБА
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по праву называют "медицинским спецназом", во время пандемии коронавируса они не допустили вспышек инфекции на атомных электростанциях и космодромах, а также работают на передовой в ходе специальной военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии вручения госнаград к 75-летию агентства.
"Отмечу и вклад агентства в борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции. Вы не допустили вспышек инфекции на атомных электростанциях, космодромах, других ключевых для страны промышленных объектов. Оперативно разработали высокотехнологичные тесты для определения всех линий и штаммов вируса, вакцину в том числе создали", - сказал Путин.
Президент добавил, что агентство всегда готово к работе в экстремальных условиях. И это тоже традиция, которой сотрудники ФМБА неизменно следуют, подчеркнул глава государства.
"Вас по праву называют медицинским спецназом. Вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам. И сейчас в ходе специальной военной операции мобильные отряды агентства вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев. Знаю, что в полевых условиях благодаря профессиональному мастерству и мужеству специалистов агентства проводятся операции особой сложности", - сказал Путин.
Ранее Путин во время встречи в Кремле поздравил главу ФМБА Веронику Скворцову с 75-летием создания организации, глава государства отметил, что агентство проделало колоссальный путь.