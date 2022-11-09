https://ria.ru/20221109/fmba-1830351734.html

Путин заявил, что ФМБА по праву называют "медицинским спецназом"

Путин заявил, что ФМБА по праву называют "медицинским спецназом" - РИА Новости, 09.11.2022

Путин заявил, что ФМБА по праву называют "медицинским спецназом"

Сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по праву называют "медицинским спецназом", во время пандемии коронавируса они не допустили... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T19:55

2022-11-09T19:55

2022-11-09T22:40

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

владимир путин

россия

вероника скворцова

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по праву называют "медицинским спецназом", во время пандемии коронавируса они не допустили вспышек инфекции на атомных электростанциях и космодромах, а также работают на передовой в ходе специальной военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии вручения госнаград к 75-летию агентства.Президент добавил, что агентство всегда готово к работе в экстремальных условиях. И это тоже традиция, которой сотрудники ФМБА неизменно следуют, подчеркнул глава государства."Вас по праву называют медицинским спецназом. Вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам. И сейчас в ходе специальной военной операции мобильные отряды агентства вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев. Знаю, что в полевых условиях благодаря профессиональному мастерству и мужеству специалистов агентства проводятся операции особой сложности", - сказал Путин.Ранее Путин во время встречи в Кремле поздравил главу ФМБА Веронику Скворцову с 75-летием создания организации, глава государства отметил, что агентство проделало колоссальный путь.

https://ria.ru/20221109/fmba-1830330529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин, россия, вероника скворцова, здоровье - общество