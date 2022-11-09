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Скворцова сообщила о снижении смертности на территориях, обслуживаемых ФМБА - РИА Новости, 09.11.2022
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Скворцова сообщила о снижении смертности на территориях, обслуживаемых ФМБА
Скворцова сообщила о снижении смертности на территориях, обслуживаемых ФМБА - РИА Новости, 09.11.2022
Скворцова сообщила о снижении смертности на территориях, обслуживаемых ФМБА
Показатели смертности на территориях, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), существенно снизились за три года, а материнская... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:52
2022-11-09T18:52
общество
здоровье - общество
вероника скворцова
россия
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Показатели смертности на территориях, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), существенно снизились за три года, а материнская смертность вообще нулевая, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."За вот этот период трехлетний мы существенно снизили все показатели смертности прикрепленного населения. У нас одна из самых низких в мире смертность младенческая... у нас нулевая материнская смертность - за все три года ни одного случая", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она отметила, что за последние годы удалось фактически переорганизовать сеть медицинских организаций ФМБА. По нацпроекту "Здравоохранение" было отремонтировано 200 медицинских организаций агентства, было закуплено 55 тысяч единиц медицинского оборудования, добавила Скворцова.
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общество, здоровье - общество, вероника скворцова, россия, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Здоровье - Общество, Вероника Скворцова, Россия, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
18:52 09.11.2022
 
Скворцова сообщила о снижении смертности на территориях, обслуживаемых ФМБА

Скворцова: материнская смертность на территориях, обслуживаемых ФМБА, упала до нуля

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВероника Скворцова
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вероника Скворцова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Показатели смертности на территориях, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), существенно снизились за три года, а материнская смертность вообще нулевая, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"За вот этот период трехлетний мы существенно снизили все показатели смертности прикрепленного населения. У нас одна из самых низких в мире смертность младенческая... у нас нулевая материнская смертность - за все три года ни одного случая", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Она отметила, что за последние годы удалось фактически переорганизовать сеть медицинских организаций ФМБА. По нацпроекту "Здравоохранение" было отремонтировано 200 медицинских организаций агентства, было закуплено 55 тысяч единиц медицинского оборудования, добавила Скворцова.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 11:37
Показатели мужской смертности в два раза выше женской, заявил Мурашко
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВероника СкворцоваРоссияВладимир ПутинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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