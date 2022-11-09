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Путин отметил, что ФМБА проделало колоссальный путь - РИА Новости, 09.11.2022
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Путин отметил, что ФМБА проделало колоссальный путь
Путин отметил, что ФМБА проделало колоссальный путь - РИА Новости, 09.11.2022
Путин отметил, что ФМБА проделало колоссальный путь
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле поздравил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову с 75-летием... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:51
2022-11-09T18:51
общество
здоровье - общество
владимир путин
вероника скворцова
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле поздравил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову с 75-летием создания организации, глава государства отметил, что агентство проделало колоссальный путь."75 лет агентству, я вас и всех сотрудников поздравляю еще раз, желаю всего самого доброго. Путь проделан колоссальный. Ну, сегодня еще вечером, чуть попозже, на торжественном мероприятии вспомним об этом. В любом случае я хочу вас и всех ваших сотрудников поблагодарить за результаты работы", - сказал Путин.В августе президент в телеграмме поздравил коллектив и ветеранов ФМБА с 75-летием создания агентства. В письме глава государства отметил, что за прошедшие годы ФМБА выросло в современную, крупную структуру с серьёзным научным, кадровым, производственным потенциалом.Ранее президент вместе со Скворцовой посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА.
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Путин в Федеральном центре мозга и нейротехнологий
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общество, здоровье - общество, владимир путин, вероника скворцова, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), видео
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Вероника Скворцова, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Путин отметил, что ФМБА проделало колоссальный путь
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле поздравил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову с 75-летием создания организации, глава государства отметил, что агентство проделало колоссальный путь.
2022-11-09T18:51
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18:51 09.11.2022
 
Путин отметил, что ФМБА проделало колоссальный путь

Путин на встрече со Скворцовой в Кремле: ФМБА проделало колоссальный путь

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле поздравил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову с 75-летием создания организации, глава государства отметил, что агентство проделало колоссальный путь.
"75 лет агентству, я вас и всех сотрудников поздравляю еще раз, желаю всего самого доброго. Путь проделан колоссальный. Ну, сегодня еще вечером, чуть попозже, на торжественном мероприятии вспомним об этом. В любом случае я хочу вас и всех ваших сотрудников поблагодарить за результаты работы", - сказал Путин.
В августе президент в телеграмме поздравил коллектив и ветеранов ФМБА с 75-летием создания агентства. В письме глава государства отметил, что за прошедшие годы ФМБА выросло в современную, крупную структуру с серьёзным научным, кадровым, производственным потенциалом.
Ранее президент вместе со Скворцовой посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинВероника СкворцоваРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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