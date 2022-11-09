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Путин отметил, что ФМБА проделало колоссальный путь

Путин отметил, что ФМБА проделало колоссальный путь - РИА Новости, 09.11.2022

Путин отметил, что ФМБА проделало колоссальный путь

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле поздравил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову с 75-летием... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:51

2022-11-09T18:51

2022-11-09T18:51

общество

здоровье - общество

владимир путин

вероника скворцова

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле поздравил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову с 75-летием создания организации, глава государства отметил, что агентство проделало колоссальный путь."75 лет агентству, я вас и всех сотрудников поздравляю еще раз, желаю всего самого доброго. Путь проделан колоссальный. Ну, сегодня еще вечером, чуть попозже, на торжественном мероприятии вспомним об этом. В любом случае я хочу вас и всех ваших сотрудников поблагодарить за результаты работы", - сказал Путин.В августе президент в телеграмме поздравил коллектив и ветеранов ФМБА с 75-летием создания агентства. В письме глава государства отметил, что за прошедшие годы ФМБА выросло в современную, крупную структуру с серьёзным научным, кадровым, производственным потенциалом.Ранее президент вместе со Скворцовой посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин в Федеральном центре мозга и нейротехнологий Путин в Федеральном центре мозга и нейротехнологий 2022-11-09T18:51 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, владимир путин, вероника скворцова, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), видео