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На фестивале в Палермо показали российский фильм "Иван Денисович"

На фестивале в Палермо показали российский фильм "Иван Денисович" - РИА Новости, 09.11.2022

На фестивале в Палермо показали российский фильм "Иван Денисович"

На 44-м международном кинофестивале Efebo d'Oro в итальянском Палермо показали фильм российского режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович" по рассказу... РИА Новости, 09.11.2022

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2022-11-09T12:11

2022-11-09T12:11

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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. На 44-м международном кинофестивале Efebo d'Oro в итальянском Палермо показали фильм российского режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович" по рассказу Александра Солженицына, сообщили РИА Новости организаторы смотра.В международном прокате лента называется "100 минут". Она участвует в конкурсной программе c другими проектами, снятыми по литературным произведениям. Всего в этой категории представлено семь картин. Среди конкурентов "Ивана Денисовича" работы Пола Верховена и Фатиха Акина. Лауреата назовут 12 ноября. Съемки "100 минут" завершились в мае 2019 года. Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский. Как режиссер и автор сценария Панфилов дописал историю главного героя — рассказал больше подробностей о том, как именно тот воевал, оказался в плену, бежал из него и попал в лагерь.Мировая премьера фильма состоялась на 74-м кинофестивале в Локарно, где Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021."Ивана Денисовича" еще ждет показ на кинофестивале Author International Film Festival в мексиканском городе Гуадалахара с 17 по 20 ноября. Также лента вошла во внеконкурсную программу Life Fest Film Festival, который пройдет в Лос-Анджелесе с 10 по 14 ноября.

https://ria.ru/20221107/festival-1829675922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, филипп янковский, глеб панфилов, александр солженицын, палермо, локарно, лос-анджелес, кино и сериалы