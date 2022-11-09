https://ria.ru/20221109/festival-1830169875.html
На фестивале в Палермо показали российский фильм "Иван Денисович"
На фестивале в Палермо показали российский фильм "Иван Денисович" - РИА Новости, 09.11.2022
На фестивале в Палермо показали российский фильм "Иван Денисович"
На 44-м международном кинофестивале Efebo d'Oro в итальянском Палермо показали фильм российского режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович" по рассказу... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:11
2022-11-09T12:11
2022-11-09T12:11
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РИМ, 8 ноя – РИА Новости. На 44-м международном кинофестивале Efebo d'Oro в итальянском Палермо показали фильм российского режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович" по рассказу Александра Солженицына, сообщили РИА Новости организаторы смотра.В международном прокате лента называется "100 минут". Она участвует в конкурсной программе c другими проектами, снятыми по литературным произведениям. Всего в этой категории представлено семь картин. Среди конкурентов "Ивана Денисовича" работы Пола Верховена и Фатиха Акина. Лауреата назовут 12 ноября. Съемки "100 минут" завершились в мае 2019 года. Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский. Как режиссер и автор сценария Панфилов дописал историю главного героя — рассказал больше подробностей о том, как именно тот воевал, оказался в плену, бежал из него и попал в лагерь.Мировая премьера фильма состоялась на 74-м кинофестивале в Локарно, где Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021."Ивана Денисовича" еще ждет показ на кинофестивале Author International Film Festival в мексиканском городе Гуадалахара с 17 по 20 ноября. Также лента вошла во внеконкурсную программу Life Fest Film Festival, который пройдет в Лос-Анджелесе с 10 по 14 ноября.
https://ria.ru/20221107/festival-1829675922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, филипп янковский, глеб панфилов, александр солженицын, палермо, локарно, лос-анджелес, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Филипп Янковский, Глеб Панфилов, Александр Солженицын, Палермо, Локарно, Лос-Анджелес, Кино и сериалы
На фестивале в Палермо показали российский фильм "Иван Денисович"
На фестивале в Палермо показали российский фильм "Иван Денисович" с Филиппом Янковским
РИМ, 8 ноя – РИА Новости. На 44-м международном кинофестивале Efebo d'Oro в итальянском Палермо показали фильм российского режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович" по рассказу Александра Солженицына, сообщили РИА Новости организаторы смотра.
В международном прокате лента называется "100 минут". Она участвует в конкурсной программе c другими проектами, снятыми по литературным произведениям. Всего в этой категории представлено семь картин. Среди конкурентов "Ивана Денисовича" работы Пола Верховена и Фатиха Акина. Лауреата назовут 12 ноября.
Съемки "100 минут" завершились в мае 2019 года. Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский. Как режиссер и автор сценария Панфилов дописал историю главного героя — рассказал больше подробностей о том, как именно тот воевал, оказался в плену, бежал из него и попал в лагерь.
Мировая премьера фильма состоялась на 74-м кинофестивале в Локарно, где Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021.
"Ивана Денисовича" еще ждет показ на кинофестивале Author International Film Festival в мексиканском городе Гуадалахара с 17 по 20 ноября. Также лента вошла во внеконкурсную программу Life Fest Film Festival, который пройдет в Лос-Анджелесе с 10 по 14 ноября.