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Экс-директору ДК Фарберу дали реальный срок за поджог военкомата в Удмуртии - РИА Новости, 09.11.2022
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Экс-директору ДК Фарберу дали реальный срок за поджог военкомата в Удмуртии
Экс-директору ДК Фарберу дали реальный срок за поджог военкомата в Удмуртии - РИА Новости, 09.11.2022
Экс-директору ДК Фарберу дали реальный срок за поджог военкомата в Удмуртии
Суд приговорил к трем годам двум месяцам колонии жителя Красногорска Илью Фарбера за поджог призывного пункта и военкомата в удмуртском поселке Игра, сообщили в РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:19
2022-11-09T13:19
происшествия
илья фарбер
республика башкортостан
московская область (подмосковье)
красногорск
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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам двум месяцам колонии жителя Красногорска Илью Фарбера за поджог призывного пункта и военкомата в удмуртском поселке Игра, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Судя по релизу, в ходе суда Фарбер "свою вину признал в полном объеме", однако "от дачи показаний отказался".Согласно показаниям, которые он дал в ходе следствия, "умысла на уничтожение чужого имущества у него не было, "хотел проверить, себя сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт, увидев огонь, понял, что натворил, жалеет о том, что сделал".Суд признал его виновным в умышленном уничтожении и повреждении имущества с причинением значительного ущерба из хулиганских побуждений. С учетом как смягчающих обстоятельств: шаткое состояние здоровье, маленькие дети – так и отягчающего: рецидив преступления, - суд по совокупности приговоров, с учетом не отбытого срока в колонии, "назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года два месяца колонии строгого режима". Помимо этого, Фарберу предстоит уплатить штраф в 2,6 миллиона рублей.Фарбер – бывший директор дома культуры в деревне Мошенка Тверской области. Десять лет назад, в 2012 году, Осташковский городской суд Тверской области приговорил его к семи годам и одному месяцу лишения свободы, признав виновным в получении взятки и превышении полномочий. В конце 2013 года Фарбер вышел на свободу условно-досрочно с учетом срока, проведенного в СИЗО – не отбытое наказание по этому делу и было учтено в новом приговоре.
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республика башкортостан
московская область (подмосковье)
красногорск
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происшествия, илья фарбер, республика башкортостан, московская область (подмосковье), красногорск
Происшествия, Илья Фарбер, Республика Башкортостан, Московская область (Подмосковье), Красногорск
13:19 09.11.2022
 
Экс-директору ДК Фарберу дали реальный срок за поджог военкомата в Удмуртии

Экс-директору ДК Фарберу дали три года и два месяца колонии за поджог военкомата

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкИлья Фарбер
Илья Фарбер - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Илья Фарбер. Архивное фото
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УФА, 9 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам двум месяцам колонии жителя Красногорска Илью Фарбера за поджог призывного пункта и военкомата в удмуртском поселке Игра, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Судя по релизу, в ходе суда Фарбер "свою вину признал в полном объеме", однако "от дачи показаний отказался".
Согласно показаниям, которые он дал в ходе следствия, "умысла на уничтожение чужого имущества у него не было, "хотел проверить, себя сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт, увидев огонь, понял, что натворил, жалеет о том, что сделал".
Суд признал его виновным в умышленном уничтожении и повреждении имущества с причинением значительного ущерба из хулиганских побуждений. С учетом как смягчающих обстоятельств: шаткое состояние здоровье, маленькие дети – так и отягчающего: рецидив преступления, - суд по совокупности приговоров, с учетом не отбытого срока в колонии, "назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года два месяца колонии строгого режима". Помимо этого, Фарберу предстоит уплатить штраф в 2,6 миллиона рублей.
Фарбер – бывший директор дома культуры в деревне Мошенка Тверской области. Десять лет назад, в 2012 году, Осташковский городской суд Тверской области приговорил его к семи годам и одному месяцу лишения свободы, признав виновным в получении взятки и превышении полномочий. В конце 2013 года Фарбер вышел на свободу условно-досрочно с учетом срока, проведенного в СИЗО – не отбытое наказание по этому делу и было учтено в новом приговоре.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 15:42
В Башкирии возбудили дела против мужчин, пытавшихся поджечь военкоматы
 
ПроисшествияИлья ФарберРеспублика БашкортостанМосковская область (Подмосковье)Красногорск
 
 
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