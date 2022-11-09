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ЕС усилит давление на Германию ради принятия потолка цен на газ - РИА Новости, 09.11.2022
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ЕС усилит давление на Германию ради принятия потолка цен на газ
ЕС усилит давление на Германию ради принятия потолка цен на газ - РИА Новости, 09.11.2022
ЕС усилит давление на Германию ради принятия потолка цен на газ
Большая группа стран ЕС продолжит оказывать давление на Германию и будет его усиливать, чтобы Берлин согласился на введение потолка цен на газ, заявил министр... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:03
2022-11-09T14:05
германия
чехия
евросоюз
еврокомиссия
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Большая группа стран ЕС продолжит оказывать давление на Германию и будет его усиливать, чтобы Берлин согласился на введение потолка цен на газ, заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра."Давление стран, которые этого хотят, велико, и мы будем его усиливать. Германия больше всех против... Многие в Европе терпеливо ведут с ней переговоры и пытаются изменить ее мнение", - приводит агентство Рейтер слова Станюры.По мнению министра финансов Чехии, совместный европейский подход обойдется дешевле национальным бюджетам, чем индивидуальный подход, при котором самые богатые страны будут в лучшем положении в вопросе субсидирования энергоемких отраслей промышленности.Ранее Рейтер со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что представитель Еврокомиссии заявил представителям стран ЕС о невозможности создания лимита цены на газ, который бы не повлиял бы на долгосрочные контракты или безопасность поставок.Издание Politico со ссылкой на представителя минэкономики ФРГ ранее сообщало, что Германия скептически относится к идее установить потолок цены на российский газ в ЕС. Как отмечалось, Германия опасается, что Москва в ответ на ограничение цены полностью прекратит поставки.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221109/ukraina-1830148277.html
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германия, чехия, евросоюз, еврокомиссия, россия
Германия, Чехия, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия
14:03 09.11.2022 (обновлено: 14:05 09.11.2022)
 
ЕС усилит давление на Германию ради принятия потолка цен на газ

Глава Минфина Чехии Станюра: ЕС усилит давление на ФРГ для принятия потолка цен на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Большая группа стран ЕС продолжит оказывать давление на Германию и будет его усиливать, чтобы Берлин согласился на введение потолка цен на газ, заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.
"Давление стран, которые этого хотят, велико, и мы будем его усиливать. Германия больше всех против... Многие в Европе терпеливо ведут с ней переговоры и пытаются изменить ее мнение", - приводит агентство Рейтер слова Станюры.
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По мнению министра финансов Чехии, совместный европейский подход обойдется дешевле национальным бюджетам, чем индивидуальный подход, при котором самые богатые страны будут в лучшем положении в вопросе субсидирования энергоемких отраслей промышленности.
Ранее Рейтер со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что представитель Еврокомиссии заявил представителям стран ЕС о невозможности создания лимита цены на газ, который бы не повлиял бы на долгосрочные контракты или безопасность поставок.
Издание Politico со ссылкой на представителя минэкономики ФРГ ранее сообщало, что Германия скептически относится к идее установить потолок цены на российский газ в ЕС. Как отмечалось, Германия опасается, что Москва в ответ на ограничение цены полностью прекратит поставки.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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