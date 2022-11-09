https://ria.ru/20221109/evropa-1830260736.html

Европе предрекли самую сложную со времен Второй мировой войны зиму

Европе предрекли самую сложную со времен Второй мировой войны зиму - РИА Новости, 09.11.2022

Европе предрекли самую сложную со времен Второй мировой войны зиму

Европе предстоит пройти самую сложную со времен Второй мировой войны зиму, лишь при благоприятном совпадении двух факторов - мягкой погоды и стабильно высоких... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:44

2022-11-09T15:44

2022-11-09T15:44

экономика

европа

евросоюз

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Европе предстоит пройти самую сложную со времен Второй мировой войны зиму, лишь при благоприятном совпадении двух факторов - мягкой погоды и стабильно высоких поставках СПГ - региону не придется предпринимать меры по искусственному сокращению спроса на газ, считают эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ)."Европу ожидает самая сложная зима со времен Второй мировой войны, однако благодаря высоким запасам в ПХГ у государств ЕС есть шанс пройти ее без применения масштабных отключений промышленности или директивного распределения газа", - пишут эксперты в своем обзоре."Чтобы это стало возможным, необходимо совпадение двух факторов: температуры должны оставаться около среднемноголетних значений, а поставки СПГ на континент должны продолжаться на нынешнем максимальном историческом уровне", - добавляют они.В ЦРЭ считают, что если хотя бы один из критериев не будет соблюден, придется директивно сокращать потребление, или же есть риск встретить зиму 2023/2024 годов с недостаточными запасами. Так, в случае холодной зимы, даже вводя суровые ограничения на потребление, которые на пике могут достигать до 23% от общего потребления в феврале, запасы газа в ЕС в конце зимы будут на 20-25 миллиардов кубометров меньше, чем требуется для прохождения следующего отопительного сезона."Если предстоящая зима не окажется существенно теплее климатической нормы, у Европы без дополнительных поставок российского газа не будет возможности накопить в 2023 году такие же запасы в ПХГ, как в 2022 году. Необходимость максимального заполнения ПХГ будет поддерживать цены на газ в Европе даже в случае существенного снижения внутреннего потребления", - отмечают в ЦРЭ.Вместе с тем, для сохранения высоких поставок СПГ в Европу нужно, чтобы цены на газ там оставались стабильно выше, чем в Азии. Кроме того, спрос в Азии и, в первую очередь, в Китае должен оставаться слабым. Это означает, что в случае всплеска спроса в Азии европейские цены на газ может ждать новое ралли, заключают эксперты.

https://ria.ru/20221102/zima-1828684632.html

https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html

европа

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, европа, евросоюз