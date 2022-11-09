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Европе предрекли самую сложную со времен Второй мировой войны зиму - РИА Новости, 09.11.2022
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Европе предрекли самую сложную со времен Второй мировой войны зиму
Европе предрекли самую сложную со времен Второй мировой войны зиму - РИА Новости, 09.11.2022
Европе предрекли самую сложную со времен Второй мировой войны зиму
Европе предстоит пройти самую сложную со времен Второй мировой войны зиму, лишь при благоприятном совпадении двух факторов - мягкой погоды и стабильно высоких... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:44
2022-11-09T15:44
экономика
европа
евросоюз
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Европе предстоит пройти самую сложную со времен Второй мировой войны зиму, лишь при благоприятном совпадении двух факторов - мягкой погоды и стабильно высоких поставках СПГ - региону не придется предпринимать меры по искусственному сокращению спроса на газ, считают эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ)."Европу ожидает самая сложная зима со времен Второй мировой войны, однако благодаря высоким запасам в ПХГ у государств ЕС есть шанс пройти ее без применения масштабных отключений промышленности или директивного распределения газа", - пишут эксперты в своем обзоре."Чтобы это стало возможным, необходимо совпадение двух факторов: температуры должны оставаться около среднемноголетних значений, а поставки СПГ на континент должны продолжаться на нынешнем максимальном историческом уровне", - добавляют они.В ЦРЭ считают, что если хотя бы один из критериев не будет соблюден, придется директивно сокращать потребление, или же есть риск встретить зиму 2023/2024 годов с недостаточными запасами. Так, в случае холодной зимы, даже вводя суровые ограничения на потребление, которые на пике могут достигать до 23% от общего потребления в феврале, запасы газа в ЕС в конце зимы будут на 20-25 миллиардов кубометров меньше, чем требуется для прохождения следующего отопительного сезона."Если предстоящая зима не окажется существенно теплее климатической нормы, у Европы без дополнительных поставок российского газа не будет возможности накопить в 2023 году такие же запасы в ПХГ, как в 2022 году. Необходимость максимального заполнения ПХГ будет поддерживать цены на газ в Европе даже в случае существенного снижения внутреннего потребления", - отмечают в ЦРЭ.Вместе с тем, для сохранения высоких поставок СПГ в Европу нужно, чтобы цены на газ там оставались стабильно выше, чем в Азии. Кроме того, спрос в Азии и, в первую очередь, в Китае должен оставаться слабым. Это означает, что в случае всплеска спроса в Азии европейские цены на газ может ждать новое ралли, заключают эксперты.
https://ria.ru/20221102/zima-1828684632.html
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экономика, европа, евросоюз
Экономика, Европа, Евросоюз
15:44 09.11.2022
 
Европе предрекли самую сложную со времен Второй мировой войны зиму

Эксперты ЦРЭ: Европе предстоит самая сложная со времен Второй мировой войны зима

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в медиабанкПрохожие возле собора Парижской Богоматери во время снегопада в Париже
Прохожие возле собора Парижской Богоматери во время снегопада в Париже - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Прохожие возле собора Парижской Богоматери во время снегопада в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Европе предстоит пройти самую сложную со времен Второй мировой войны зиму, лишь при благоприятном совпадении двух факторов - мягкой погоды и стабильно высоких поставках СПГ - региону не придется предпринимать меры по искусственному сокращению спроса на газ, считают эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ).
"Европу ожидает самая сложная зима со времен Второй мировой войны, однако благодаря высоким запасам в ПХГ у государств ЕС есть шанс пройти ее без применения масштабных отключений промышленности или директивного распределения газа", - пишут эксперты в своем обзоре.
"Чтобы это стало возможным, необходимо совпадение двух факторов: температуры должны оставаться около среднемноголетних значений, а поставки СПГ на континент должны продолжаться на нынешнем максимальном историческом уровне", - добавляют они.
В ЦРЭ считают, что если хотя бы один из критериев не будет соблюден, придется директивно сокращать потребление, или же есть риск встретить зиму 2023/2024 годов с недостаточными запасами. Так, в случае холодной зимы, даже вводя суровые ограничения на потребление, которые на пике могут достигать до 23% от общего потребления в феврале, запасы газа в ЕС в конце зимы будут на 20-25 миллиардов кубометров меньше, чем требуется для прохождения следующего отопительного сезона.
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"Если предстоящая зима не окажется существенно теплее климатической нормы, у Европы без дополнительных поставок российского газа не будет возможности накопить в 2023 году такие же запасы в ПХГ, как в 2022 году. Необходимость максимального заполнения ПХГ будет поддерживать цены на газ в Европе даже в случае существенного снижения внутреннего потребления", - отмечают в ЦРЭ.
Вместе с тем, для сохранения высоких поставок СПГ в Европу нужно, чтобы цены на газ там оставались стабильно выше, чем в Азии. Кроме того, спрос в Азии и, в первую очередь, в Китае должен оставаться слабым. Это означает, что в случае всплеска спроса в Азии европейские цены на газ может ждать новое ралли, заключают эксперты.
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