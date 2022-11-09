https://ria.ru/20221109/evropa-1830257555.html

Макрон заявил о необходимости новой архитектуры безопасности в Европе

Макрон заявил о необходимости новой архитектуры безопасности в Европе - РИА Новости, 09.11.2022

Макрон заявил о необходимости новой архитектуры безопасности в Европе

После установления мира на Украине Европа должна будет построить новую архитектуру безопасности и восстановить контроль за вооружениями, заявил в среду... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:33

2022-11-09T15:33

2022-11-09T16:44

специальная военная операция на украине

украина

евросоюз

в мире

эммануэль макрон

франция

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. После установления мира на Украине Европа должна будет построить новую архитектуру безопасности и восстановить контроль за вооружениями, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон."Когда на Украину вернется мир, мы должны будем столкнуться с последствиями. Это означает, что мы должны будем построить новую архитектуру безопасности, а также восстановить стабильность и контроль за вооружениями в Европе", - сказал Макрон, выступая на военно-морской базе во французском Тулоне. Трансляцию выступления ведет Елисейский дворец в своих соцсетях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Позднее Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине.

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

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Кирилл Волков

украина, евросоюз, в мире, эммануэль макрон, франция, ситуация в днр и лнр