https://ria.ru/20221109/evropa-1830103570.html
Пушков выступил с предупреждением для Европы
Пушков выступил с предупреждением для Европы - РИА Новости, 09.11.2022
Пушков выступил с предупреждением для Европы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что ЕС больше не рассматривает потолок цен на газ подходящим средством борьбы с энергокризисом. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T00:55
2022-11-09T00:55
2022-11-09T02:25
в мире
алексей пушков
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что ЕС больше не рассматривает потолок цен на газ подходящим средством борьбы с энергокризисом.Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники, представитель Еврокомиссии заявил делегатам от стран ЕС о невозможности создания лимита цен на газ, который не сказался бы на долгосрочных контрактах и безопасности поставок."Евросоюз столкнулся с рядом "невозможностей". Думаю, эти две - невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить три миллиарда евро Украине - не последние "невозможности"", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис накануне сообщил, что Евросоюз не сможет выделить в текущем году три миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине из пакета на сумму до девяти миллиардов евро, обещанного в мае.С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться не удалось. Россия неоднократно предупреждала, что не будет экспортировать энергоресурсы в страны, которые применят механизм принудительных ограничений закупочных цен. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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в мире, алексей пушков, валдис домбровскис, владимир путин, украина, евросоюз, еврокомиссия, россия
В мире, Алексей Пушков, Валдис Домбровскис, Владимир Путин, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия
00:55 09.11.2022 (обновлено: 02:25 09.11.2022)
Пушков выступил с предупреждением для Европы
Сенатор Пушков назвал решение Евросоюза по лимиту цен на газ одной из "невозможностей" ЕС