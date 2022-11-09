https://ria.ru/20221109/evropa-1830103570.html

Пушков выступил с предупреждением для Европы

Пушков выступил с предупреждением для Европы - РИА Новости, 09.11.2022

Пушков выступил с предупреждением для Европы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что ЕС больше не рассматривает потолок цен на газ подходящим средством борьбы с энергокризисом. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T00:55

2022-11-09T00:55

2022-11-09T02:25

в мире

алексей пушков

валдис домбровскис

владимир путин

украина

евросоюз

еврокомиссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что ЕС больше не рассматривает потолок цен на газ подходящим средством борьбы с энергокризисом.Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники, представитель Еврокомиссии заявил делегатам от стран ЕС о невозможности создания лимита цен на газ, который не сказался бы на долгосрочных контрактах и безопасности поставок."Евросоюз столкнулся с рядом "невозможностей". Думаю, эти две - невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить три миллиарда евро Украине - не последние "невозможности"", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис накануне сообщил, что Евросоюз не сможет выделить в текущем году три миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине из пакета на сумму до девяти миллиардов евро, обещанного в мае.С идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы лидеры западных стран выступили на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу договориться не удалось. Россия неоднократно предупреждала, что не будет экспортировать энергоресурсы в страны, которые применят механизм принудительных ограничений закупочных цен. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221108/pomosch-1829837932.html

https://ria.ru/20221108/strakh-1830071098.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей пушков, валдис домбровскис, владимир путин, украина, евросоюз, еврокомиссия, россия