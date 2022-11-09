https://ria.ru/20221109/ekstraditsiya-1830176739.html

Генпрокурор назвал Турцию ключевым звеном при экстрадиции в Россию

Генпрокурор назвал Турцию ключевым звеном при экстрадиции в Россию - РИА Новости, 09.11.2022

Генпрокурор назвал Турцию ключевым звеном при экстрадиции в Россию

Генеральный прокурор Игорь Краснов поблагодарил главу Минюста Турции Бекира Боздага за посредничество при экстрадиции фигурантов уголовных дел в Россию. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:55

2022-11-09T11:55

2022-11-09T11:56

игорь краснов

бекир боздаг

россия

анкара (провинция)

турция

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823296322_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_ff8fd097e398f24a01b49b258e53db14.jpg

АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поблагодарил главу Минюста Турции Бекира Боздага за посредничество при экстрадиции фигурантов уголовных дел в Россию."Именно Турция стала важнейшим звеном в процедурах экстрадиции и транзитной перевозки лиц, выданных другими государствами в Россию", - сказал Краснов на встрече с Боздагом в Анкаре в среду.Генпрокурор и министр юстиции также подписали новую программу сотрудничества двух ведомств на следующие два года. По словам Краснова, одним из ее направлений является борьба с информационной преступностью, в том числе криминальным использованием криптовалют.Говоря о борьбе с киберпреступлениями, Краснов рассказал о внесенном в прошлом году в Спецкомитет ООН проекте универсальной конвенции о противодействии использованию высоких технологий в преступных целях."Российский подход к документу предполагает криминализацию самого широкого круга деяний в этой сфере, так как подобные технологии широко применяются для продвижения экстремистских воззрений, попыток воздействия на политические режимы и умы простых людей, - напомнил он.Западные же страны, по его словам, сводят понимание киберпреступности лишь к узкому кругу компьютерных преступлений, "что, на наш взгляд, не отражает суть проблемы".

https://ria.ru/20221109/gaz-1830119986.html

https://ria.ru/20221108/turtsiya-1829871944.html

россия

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь краснов, бекир боздаг, россия, анкара (провинция), турция, оон