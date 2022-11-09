https://ria.ru/20221109/ekstraditsiya-1830176739.html
Генпрокурор назвал Турцию ключевым звеном при экстрадиции в Россию
Генпрокурор назвал Турцию ключевым звеном при экстрадиции в Россию - РИА Новости, 09.11.2022
Генпрокурор назвал Турцию ключевым звеном при экстрадиции в Россию
Генеральный прокурор Игорь Краснов поблагодарил главу Минюста Турции Бекира Боздага за посредничество при экстрадиции фигурантов уголовных дел в Россию. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:55
2022-11-09T11:55
2022-11-09T11:56
игорь краснов
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АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поблагодарил главу Минюста Турции Бекира Боздага за посредничество при экстрадиции фигурантов уголовных дел в Россию."Именно Турция стала важнейшим звеном в процедурах экстрадиции и транзитной перевозки лиц, выданных другими государствами в Россию", - сказал Краснов на встрече с Боздагом в Анкаре в среду.Генпрокурор и министр юстиции также подписали новую программу сотрудничества двух ведомств на следующие два года. По словам Краснова, одним из ее направлений является борьба с информационной преступностью, в том числе криминальным использованием криптовалют.Говоря о борьбе с киберпреступлениями, Краснов рассказал о внесенном в прошлом году в Спецкомитет ООН проекте универсальной конвенции о противодействии использованию высоких технологий в преступных целях."Российский подход к документу предполагает криминализацию самого широкого круга деяний в этой сфере, так как подобные технологии широко применяются для продвижения экстремистских воззрений, попыток воздействия на политические режимы и умы простых людей, - напомнил он.Западные же страны, по его словам, сводят понимание киберпреступности лишь к узкому кругу компьютерных преступлений, "что, на наш взгляд, не отражает суть проблемы".
https://ria.ru/20221109/gaz-1830119986.html
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игорь краснов, бекир боздаг, россия, анкара (провинция), турция, оон
Игорь Краснов, Бекир Боздаг, Россия, Анкара (провинция), Турция, ООН
11:55 09.11.2022 (обновлено: 11:56 09.11.2022)
Генпрокурор назвал Турцию ключевым звеном при экстрадиции в Россию
Генпрокурор Краснов поблагодарил главу Минюста Турции Боздага за помощь в экстрадиции
АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Игорь Краснов поблагодарил главу Минюста Турции Бекира Боздага за посредничество при экстрадиции фигурантов уголовных дел в Россию.
"Именно Турция стала важнейшим звеном в процедурах экстрадиции и транзитной перевозки лиц, выданных другими государствами в Россию", - сказал Краснов на встрече с Боздагом в Анкаре
в среду.
Генпрокурор и министр юстиции также подписали новую программу сотрудничества двух ведомств на следующие два года. По словам Краснова, одним из ее направлений является борьба с информационной преступностью, в том числе криминальным использованием криптовалют.
"В России наработана соответствующая судебно-следственная практика, обновляется законодательство о цифровых активах, проводится пилотирование платформы цифрового рубля Центрального банка. Нам есть чем поделиться",- сказал генпрокурор.
Говоря о борьбе с киберпреступлениями, Краснов рассказал о внесенном в прошлом году в Спецкомитет ООН
проекте универсальной конвенции о противодействии использованию высоких технологий в преступных целях.
"Российский подход к документу предполагает криминализацию самого широкого круга деяний в этой сфере, так как подобные технологии широко применяются для продвижения экстремистских воззрений, попыток воздействия на политические режимы и умы простых людей, - напомнил он.
Западные же страны, по его словам, сводят понимание киберпреступности лишь к узкому кругу компьютерных преступлений, "что, на наш взгляд, не отражает суть проблемы".