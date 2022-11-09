https://ria.ru/20221109/ekoaktivisty-1830189866.html

В Берлине экоактивисты забрались на Бранденбургские ворота

В Берлине экоактивисты забрались на Бранденбургские ворота - РИА Новости, 09.11.2022

В Берлине экоактивисты забрались на Бранденбургские ворота

Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в среду утром забрались на главную достопримечательность Берлина Бранденбургские ворота,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:36

2022-11-09T12:36

2022-11-09T12:37

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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в среду утром забрались на главную достопримечательность Берлина Бранденбургские ворота, растянули плакат и при помощи громкоговорителя призывают правительство ФРГ к переговорам с ними.Видео с акцией протеста опубликовано в Twitter активистов."Мы должны решить сейчас, хотим ли мы выжить все вместе или одиноко умереть. Я думаю, что я могу ожидать от собственного правительства, что оно обеспечит выживание для всех. Оно должно провести переговоры с нами завтра в 10.00. Мы продолжаем нестись навстречу к климатической катастрофе", - сказала активистка через громкоговоритель, стоя на Бранденбургских воротах.Как уточняется в релизе движения, на достопримечательность забрались две сестры Майя и Лиза Винкельманн.В организации пояснили, что активисты настаивают на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой Минфина Кристианом Линднером, главой Минэкономики Робертом Хабеком, а также с министром транспорта Фолькером Виссингом, чтобы договориться о первых мерах - ограничениях скорости на трассах до 100 километров в час, а также об общенациональном билете на общественный транспорт за 9 евро. Если такие меры будут введены, активисты готовы прекратить протесты. Уточняется, что переговоры с правительством намерена провести представительская группа движения."Пока решение не найдено, мы не видим другой морально оправданной позиции, кроме как продолжать сопротивление на улицах", - добавили в организации.

https://ria.ru/20221109/kartiny-1830115615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, олаф шольц, кристиан линднер, роберт хабек, германия, берлин (город)