12:36 09.11.2022 (обновлено: 12:37 09.11.2022)
В Берлине экоактивисты забрались на Бранденбургские ворота
В Берлине экоактивисты движения "Последнее поколение" забрались на Бранденбургские ворота
© Фото : Letzte GenerationЭкоактивисты движения "Последнее поколение" растянули плакат на Бранденбургских воротах в Германии
© Фото : Letzte Generation
БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в среду утром забрались на главную достопримечательность Берлина Бранденбургские ворота, растянули плакат и при помощи громкоговорителя призывают правительство ФРГ к переговорам с ними.
Видео с акцией протеста опубликовано в Twitter активистов.
"Мы должны решить сейчас, хотим ли мы выжить все вместе или одиноко умереть. Я думаю, что я могу ожидать от собственного правительства, что оно обеспечит выживание для всех. Оно должно провести переговоры с нами завтра в 10.00. Мы продолжаем нестись навстречу к климатической катастрофе", - сказала активистка через громкоговоритель, стоя на Бранденбургских воротах.
Как уточняется в релизе движения, на достопримечательность забрались две сестры Майя и Лиза Винкельманн.
В организации пояснили, что активисты настаивают на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой Минфина Кристианом Линднером, главой Минэкономики Робертом Хабеком, а также с министром транспорта Фолькером Виссингом, чтобы договориться о первых мерах - ограничениях скорости на трассах до 100 километров в час, а также об общенациональном билете на общественный транспорт за 9 евро. Если такие меры будут введены, активисты готовы прекратить протесты. Уточняется, что переговоры с правительством намерена провести представительская группа движения.
"Пока решение не найдено, мы не видим другой морально оправданной позиции, кроме как продолжать сопротивление на улицах", - добавили в организации.