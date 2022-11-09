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В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 09.11.2022
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В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек
В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 09.11.2022
В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T07:23
2022-11-09T07:23
авто
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, вечером во вторник на улице Металлургов водитель маршрутного автобуса врезался в грузовик MAN, двигавшийся в попутном направлении."В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, двое из которых с различными травмами обратились в учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает маршрут, а также проверит соблюдение законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей автобусов. Также надзорное ведомство взяло на контроль административное расследование, организованное полицией.
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авто, екатеринбург, происшествия
Авто, Екатеринбург, Происшествия
07:23 09.11.2022
 
В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек

В Екатеринбурге в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали пять человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскрёба "Высоцкий"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскрёба Высоцкий - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскрёба "Высоцкий". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, вечером во вторник на улице Металлургов водитель маршрутного автобуса врезался в грузовик MAN, двигавшийся в попутном направлении.
"В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, двое из которых с различными травмами обратились в учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает маршрут, а также проверит соблюдение законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей автобусов. Также надзорное ведомство взяло на контроль административное расследование, организованное полицией.
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