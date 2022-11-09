https://ria.ru/20221109/dtp-1830118811.html

В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек

В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 09.11.2022

В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T07:23

2022-11-09T07:23

2022-11-09T07:23

авто

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, вечером во вторник на улице Металлургов водитель маршрутного автобуса врезался в грузовик MAN, двигавшийся в попутном направлении."В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, двое из которых с различными травмами обратились в учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает маршрут, а также проверит соблюдение законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей автобусов. Также надзорное ведомство взяло на контроль административное расследование, организованное полицией.

https://ria.ru/20221108/dtp-1830012810.html

екатеринбург

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авто, екатеринбург, происшествия