https://ria.ru/20221109/dtp-1830118811.html
В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек
В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 09.11.2022
В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T07:23
2022-11-09T07:23
2022-11-09T07:23
авто
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790117767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5501ed83720c32cd9026deaac38f97c7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, вечером во вторник на улице Металлургов водитель маршрутного автобуса врезался в грузовик MAN, двигавшийся в попутном направлении."В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, двое из которых с различными травмами обратились в учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает маршрут, а также проверит соблюдение законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей автобусов. Также надзорное ведомство взяло на контроль административное расследование, организованное полицией.
https://ria.ru/20221108/dtp-1830012810.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790117767_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5122ee090ed34953845e2905196b084.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, екатеринбург, происшествия
Авто, Екатеринбург, Происшествия
В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек
В Екатеринбурге в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали пять человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и грузовика в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, вечером во вторник на улице Металлургов водитель маршрутного автобуса врезался в грузовик MAN, двигавшийся в попутном направлении.
"В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, двое из которых с различными травмами обратились в учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает маршрут, а также проверит соблюдение законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей автобусов. Также надзорное ведомство взяло на контроль административное расследование, организованное полицией.