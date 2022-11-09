https://ria.ru/20221109/dopros-1830215654.html

Москвичку, выкинувшую дочь из окна, везут на допрос

Москвичку, выкинувшую дочь из окна, везут на допрос - РИА Новости, 09.11.2022

Москвичку, выкинувшую дочь из окна, везут на допрос

Женщина, выкинувшая годовалую дочку из окна квартиры на 11-м этаже в Москве, выписана из больницы, ее везут на допрос, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:57

2022-11-09T13:57

2022-11-09T14:04

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Женщина, выкинувшая годовалую дочку из окна квартиры на 11-м этаже в Москве, выписана из больницы, ее везут на допрос, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Во вторник утром под окнами дома в Сумском проезде нашли девочку 2021 года рождения - предположительно, ее выбросила с 11-го этажа 26-летняя мать. По данным следствия, женщина находилась "в подавленном состоянии" из-за развода. Ребенок и мать были госпитализированы. По предварительной информации источника РИА Новости, женщина намеревалась убить дочку, а после покончить с собой.В среду прокуратура сообщила, что девочка скончалась в больнице, а дело переквалифицировали с покушения на убийство на убийство малолетнего ребенка."Женщина, подозреваемая в убийстве своей малолетней дочери, выписана из медицинского учреждения и в настоящее время доставляется в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий", - сказала Иванова.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что женщина, предварительно, не состояла на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.

https://ria.ru/20221109/sinergiya-1830196468.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва