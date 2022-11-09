https://ria.ru/20221109/dopros-1830215654.html
Москвичку, выкинувшую дочь из окна, везут на допрос
Москвичку, выкинувшую дочь из окна, везут на допрос - РИА Новости, 09.11.2022
Москвичку, выкинувшую дочь из окна, везут на допрос
Женщина, выкинувшая годовалую дочку из окна квартиры на 11-м этаже в Москве, выписана из больницы, ее везут на допрос, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:57
2022-11-09T13:57
2022-11-09T14:04
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Женщина, выкинувшая годовалую дочку из окна квартиры на 11-м этаже в Москве, выписана из больницы, ее везут на допрос, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Во вторник утром под окнами дома в Сумском проезде нашли девочку 2021 года рождения - предположительно, ее выбросила с 11-го этажа 26-летняя мать. По данным следствия, женщина находилась "в подавленном состоянии" из-за развода. Ребенок и мать были госпитализированы. По предварительной информации источника РИА Новости, женщина намеревалась убить дочку, а после покончить с собой.В среду прокуратура сообщила, что девочка скончалась в больнице, а дело переквалифицировали с покушения на убийство на убийство малолетнего ребенка."Женщина, подозреваемая в убийстве своей малолетней дочери, выписана из медицинского учреждения и в настоящее время доставляется в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий", - сказала Иванова.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что женщина, предварительно, не состояла на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.
https://ria.ru/20221109/sinergiya-1830196468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Москва
13:57 09.11.2022 (обновлено: 14:04 09.11.2022)
Москвичку, выкинувшую дочь из окна, везут на допрос
Москвичку, выкинувшую дочь из окна 11-го этажа, выписали из больницы и везут на допрос
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Женщина, выкинувшая годовалую дочку из окна квартиры на 11-м этаже в Москве, выписана из больницы, ее везут на допрос, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Во вторник утром под окнами дома в Сумском проезде нашли девочку 2021 года рождения - предположительно, ее выбросила с 11-го этажа 26-летняя мать. По данным следствия, женщина находилась "в подавленном состоянии" из-за развода. Ребенок и мать были госпитализированы. По предварительной информации источника РИА Новости, женщина намеревалась убить дочку, а после покончить с собой.
В среду прокуратура сообщила, что девочка скончалась в больнице, а дело переквалифицировали с покушения на убийство на убийство малолетнего ребенка.
"Женщина, подозреваемая в убийстве своей малолетней дочери, выписана из медицинского учреждения и в настоящее время доставляется в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий", - сказала Иванова.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что женщина, предварительно, не состояла на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.