Рейтинг@Mail.ru
Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/donetsk-1830193380.html
Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка
Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка - РИА Новости, 09.11.2022
Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка
Освобождение территории вокруг аэропорта Донецка от украинских войск позволит подразделениям ДНР начать продвижение в нескольких направлениях, в том числе - в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:49
2022-11-09T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791146893_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_c0ffd694cb52dacfad1233d667cba560.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Освобождение территории вокруг аэропорта Донецка от украинских войск позволит подразделениям ДНР начать продвижение в нескольких направлениях, в том числе - в направлении населенных пунктов Опытное и Водяное, заявил в среду врио главы республики Денис Пушилин."Для нас важным было сейчас полное освобождение уже даже внешних территорий аэропорта. (Там - ред.) противник имел очень серьезные укрепления, это была важная позиция. Теперь это дает возможность нашим подразделениям продвигаться уже в нескольких направлениях: Опытное, Водяное", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220527/donbass-1791032431.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791146893_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_c1d961dbcb7662429c678d293643b1d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:49 09.11.2022 (обновлено: 13:22 09.11.2022)
 
Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка

Пушилин: зачистка территории вокруг аэропорта Донецка позволит начать продвижение

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкРазрушения в аэропорту города Донецка. 2015 год
Разрушения в аэропорту города Донецка. 2015 год - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Разрушения в аэропорту города Донецка. 2015 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Освобождение территории вокруг аэропорта Донецка от украинских войск позволит подразделениям ДНР начать продвижение в нескольких направлениях, в том числе - в направлении населенных пунктов Опытное и Водяное, заявил в среду врио главы республики Денис Пушилин.
"Для нас важным было сейчас полное освобождение уже даже внешних территорий аэропорта. (Там - ред.) противник имел очень серьезные укрепления, это была важная позиция. Теперь это дает возможность нашим подразделениям продвигаться уже в нескольких направлениях: Опытное, Водяное", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 09:22Специальная военная операция на Украине
ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала