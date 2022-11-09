https://ria.ru/20221109/donetsk-1830193380.html
Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка
Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка - РИА Новости, 09.11.2022
Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка
Освобождение территории вокруг аэропорта Донецка от украинских войск позволит подразделениям ДНР начать продвижение в нескольких направлениях, в том числе - в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:49
2022-11-09T12:49
2022-11-09T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Освобождение территории вокруг аэропорта Донецка от украинских войск позволит подразделениям ДНР начать продвижение в нескольких направлениях, в том числе - в направлении населенных пунктов Опытное и Водяное, заявил в среду врио главы республики Денис Пушилин."Для нас важным было сейчас полное освобождение уже даже внешних территорий аэропорта. (Там - ред.) противник имел очень серьезные укрепления, это была важная позиция. Теперь это дает возможность нашим подразделениям продвигаться уже в нескольких направлениях: Опытное, Водяное", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:49 09.11.2022 (обновлено: 13:22 09.11.2022)
Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка
Пушилин: зачистка территории вокруг аэропорта Донецка позволит начать продвижение