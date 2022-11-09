https://ria.ru/20221109/donetsk-1830193380.html

Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка

Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка - РИА Новости, 09.11.2022

Пушилин подтвердил зачистку территории вокруг аэропорта Донецка

Освобождение территории вокруг аэропорта Донецка от украинских войск позволит подразделениям ДНР начать продвижение в нескольких направлениях, в том числе - в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:49

2022-11-09T12:49

2022-11-09T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Освобождение территории вокруг аэропорта Донецка от украинских войск позволит подразделениям ДНР начать продвижение в нескольких направлениях, в том числе - в направлении населенных пунктов Опытное и Водяное, заявил в среду врио главы республики Денис Пушилин."Для нас важным было сейчас полное освобождение уже даже внешних территорий аэропорта. (Там - ред.) противник имел очень серьезные укрепления, это была важная позиция. Теперь это дает возможность нашим подразделениям продвигаться уже в нескольких направлениях: Опытное, Водяное", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220527/donbass-1791032431.html

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Кирилл Волков

в мире, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр