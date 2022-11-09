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В России за 10 месяцев восстановили права 36 тысяч обманутых дольщиков - РИА Новости, 09.11.2022
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В России за 10 месяцев восстановили права 36 тысяч обманутых дольщиков
В России за 10 месяцев восстановили права 36 тысяч обманутых дольщиков - РИА Новости, 09.11.2022
В России за 10 месяцев восстановили права 36 тысяч обманутых дольщиков
В России за десять месяцев 2022 года восстановили права 36 тысяч дольщиков, пострадавших от действий застройщиков, сообщила пресс-служба Фонда развития... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:18
2022-11-09T15:18
константин тимофеев
общество
жилье
россия
обманутые дольщики в россии
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В России за десять месяцев 2022 года восстановили права 36 тысяч дольщиков, пострадавших от действий застройщиков, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий.Он рассказал, что права 20 тысяч человек были восстановлены с применением федеральных механизмов фонда. 15 тысяч дольщиков получили выплаты на общую сумму 53,6 миллиарда рублей. Еще 5 тысяч человек получили или в ближайшее время получат квартиры в домах, строительство которых осуществлялось Фондом развития территорий и региональными фондами дольщиков.Он добавил, что за счет региональных механизмов за январь-октябрь 2022 года в правах восстановлены почти 16 тысяч человек. 11 тысяч граждан получат квартиры в домах, введенных в эксплуатацию первоначальными застройщиками либо привлеченными инвесторами. В отношении остальных дольщиков власти регионов использовали иные механизмы – денежные выплаты или предоставление компенсационного жилья.Как отметил декан факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики Евгений Михайленко, благодаря возросшему вниманию властей к проблемам обманутых дольщиков удалось восстановить права десятков тысяч пострадавших граждан. По его словам, этому способствовали совместные усилия Фонда развития территорий и региональных властей.Кроме того, подчеркнул Михайленко, навести порядок в сфере жилищного строительства в России также помог переход на эскроу-счета при покупке строящегося жилья.Тимофеев напомнил, что в целом за весь период работы фонда, с 2019 года по настоящее время, Фонд развития территорий и регионы восстановили права 144,4 тысячи пострадавших граждан.
https://ria.ru/20221101/kompensatsii-1828388212.html
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константин тимофеев, общество, жилье, россия, обманутые дольщики в россии, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Константин Тимофеев, Общество, Жилье, Россия, Обманутые дольщики в России, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
15:18 09.11.2022
 

В России за 10 месяцев восстановили права 36 тысяч обманутых дольщиков

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В России за десять месяцев 2022 года восстановили права 36 тысяч дольщиков, пострадавших от действий застройщиков, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий.
"За период с 1 января по 31 октября Фонд развития территорий и субъекты РФ в рамках своих дорожных карт восстановили права еще 36 тысяч российских дольщиков. Люди получили либо квартиры, либо компенсации за жилье, с обязательствами по строительству которого не справились нерадивые застройщики", - приводятся в сообщении слова вице-премьера России, председателя набсовета Фонда развития территорий Марата Хуснуллина.
Он рассказал, что права 20 тысяч человек были восстановлены с применением федеральных механизмов фонда. 15 тысяч дольщиков получили выплаты на общую сумму 53,6 миллиарда рублей. Еще 5 тысяч человек получили или в ближайшее время получат квартиры в домах, строительство которых осуществлялось Фондом развития территорий и региональными фондами дольщиков.
"В совокупности за десять месяцев с применением федеральных механизмов завершилось строительство 42 ранее проблемных объектов. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию с января по октябрь включительно, превышает 240 тысяч квадратных метров", - уточнил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.
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Он добавил, что за счет региональных механизмов за январь-октябрь 2022 года в правах восстановлены почти 16 тысяч человек. 11 тысяч граждан получат квартиры в домах, введенных в эксплуатацию первоначальными застройщиками либо привлеченными инвесторами. В отношении остальных дольщиков власти регионов использовали иные механизмы – денежные выплаты или предоставление компенсационного жилья.
Как отметил декан факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики Евгений Михайленко, благодаря возросшему вниманию властей к проблемам обманутых дольщиков удалось восстановить права десятков тысяч пострадавших граждан. По его словам, этому способствовали совместные усилия Фонда развития территорий и региональных властей.
Кроме того, подчеркнул Михайленко, навести порядок в сфере жилищного строительства в России также помог переход на эскроу-счета при покупке строящегося жилья.
"Комплексный подход к восстановлению прав пострадавших дольщиков и предотвращению появления новых, позволяет надеяться, что в основном проблемы обманутых дольщиков будут решены в обозначенные президентом сроки – до конца 2023 года", - сказал он.
Тимофеев напомнил, что в целом за весь период работы фонда, с 2019 года по настоящее время, Фонд развития территорий и регионы восстановили права 144,4 тысячи пострадавших граждан.
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Константин ТимофеевОбществоЖильеРоссияОбманутые дольщики в РоссииФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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