https://ria.ru/20221109/dolschiki-1830251325.html

В России за 10 месяцев восстановили права 36 тысяч обманутых дольщиков

В России за 10 месяцев восстановили права 36 тысяч обманутых дольщиков - РИА Новости, 09.11.2022

В России за 10 месяцев восстановили права 36 тысяч обманутых дольщиков

В России за десять месяцев 2022 года восстановили права 36 тысяч дольщиков, пострадавших от действий застройщиков, сообщила пресс-служба Фонда развития... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T15:18

2022-11-09T15:18

2022-11-09T15:18

константин тимофеев

общество

жилье

россия

обманутые дольщики в россии

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В России за десять месяцев 2022 года восстановили права 36 тысяч дольщиков, пострадавших от действий застройщиков, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий.Он рассказал, что права 20 тысяч человек были восстановлены с применением федеральных механизмов фонда. 15 тысяч дольщиков получили выплаты на общую сумму 53,6 миллиарда рублей. Еще 5 тысяч человек получили или в ближайшее время получат квартиры в домах, строительство которых осуществлялось Фондом развития территорий и региональными фондами дольщиков.Он добавил, что за счет региональных механизмов за январь-октябрь 2022 года в правах восстановлены почти 16 тысяч человек. 11 тысяч граждан получат квартиры в домах, введенных в эксплуатацию первоначальными застройщиками либо привлеченными инвесторами. В отношении остальных дольщиков власти регионов использовали иные механизмы – денежные выплаты или предоставление компенсационного жилья.Как отметил декан факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики Евгений Михайленко, благодаря возросшему вниманию властей к проблемам обманутых дольщиков удалось восстановить права десятков тысяч пострадавших граждан. По его словам, этому способствовали совместные усилия Фонда развития территорий и региональных властей.Кроме того, подчеркнул Михайленко, навести порядок в сфере жилищного строительства в России также помог переход на эскроу-счета при покупке строящегося жилья.Тимофеев напомнил, что в целом за весь период работы фонда, с 2019 года по настоящее время, Фонд развития территорий и регионы восстановили права 144,4 тысячи пострадавших граждан.

https://ria.ru/20221101/kompensatsii-1828388212.html

https://ria.ru/20221026/nedostroi-1826881205.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

константин тимофеев, общество, жилье, россия, обманутые дольщики в россии, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)