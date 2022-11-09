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В ДНР спецслужбы за полгода обнаружили десятки тайников с оружием - РИА Новости, 09.11.2022
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В ДНР спецслужбы за полгода обнаружили десятки тайников с оружием
В ДНР спецслужбы за полгода обнаружили десятки тайников с оружием - РИА Новости, 09.11.2022
В ДНР спецслужбы за полгода обнаружили десятки тайников с оружием
Сотрудники спецслужб чуть более чем за полгода обнаружили десятки тайников с оружием, предотвратив сотни терактов, сообщил РИА Новости представитель силовых... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T15:06
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донецкая народная республика
мариуполь
россия
безопасность
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 9 ноя – РИА новости. Сотрудники спецслужб чуть более чем за полгода обнаружили десятки тайников с оружием, предотвратив сотни терактов, сообщил РИА Новости представитель силовых структур."На данный момент сотрудниками спецслужб только на территории Мариуполя и окраин с конца активных боевых действий были обнаружены десятки схронов с оружием. Это результат круглосуточной кропотливой работы. Тем самым было предотвращено сотни террористических актов на территории Донецкой Народной Республики. Работа в этом направлении продолжатся", - рассказал РИА Новости представитель силовых структур.
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Оружие, найденное спецслужбами в Мариуполе и на его окраинах
Спецслужбы предотвратили в ДНР сотни терактов, более чем за полгода обнаружив в Мариуполе и на его окраинах десятки схронов оружия, сообщили РИА Новости в силовых структурах
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, безопасность
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Безопасность
15:06 09.11.2022 (обновлено: 16:51 09.11.2022)
 
В ДНР спецслужбы за полгода обнаружили десятки тайников с оружием

Источник в силовых структурах рассказал о десятках обнаруженных в ДНР схронов с оружием

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 9 ноя – РИА новости. Сотрудники спецслужб чуть более чем за полгода обнаружили десятки тайников с оружием, предотвратив сотни терактов, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
"На данный момент сотрудниками спецслужб только на территории Мариуполя и окраин с конца активных боевых действий были обнаружены десятки схронов с оружием. Это результат круглосуточной кропотливой работы. Тем самым было предотвращено сотни террористических актов на территории Донецкой Народной Республики. Работа в этом направлении продолжатся", - рассказал РИА Новости представитель силовых структур.
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