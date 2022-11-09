https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830121638.html
Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона
Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона - РИА Новости, 09.11.2022
Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона
Государственный департамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов в РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T08:05
2022-11-09T08:05
2022-11-09T10:15
вашингтон (штат)
государственный департамент сша
анатолий антонов
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Государственный департамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю-две предупреждать Госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин", — сообщил он, отметив, что не понимает, какой в этом смысл.По словам посла, россияне вынуждены работать в условиях многочисленных ограничений, которые "постоянно придумывает принимающая сторона"."Посольство — тоже в каком-то роде передовая. К своим служебным обязанностям относимся с высокой долей ответственности", — сказал глава дипмиссии.Ранее Антонов отмечал, у российских и американских дипломатов в Вашингтоне есть лишь "фрагментарные контакты". По его словам, когда в столицу с поручениями прибывают представители Москвы, "их принимают в фойе или около Госдепартамента на скамеечке".США провели несколько раундов санкций против российских дипломатов. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков сотрудников дипмиссии и закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20221016/diplomatiya-1824304609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), государственный департамент сша, анатолий антонов, в мире
Вашингтон (штат), Государственный департамент США, Анатолий Антонов, В мире
08:05 09.11.2022 (обновлено: 10:15 09.11.2022)
Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона
Посол Антонов: российским дипломатам могут без объяснения запрещать выезд из Вашингтона
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Государственный департамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.
"Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю-две предупреждать Госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин", — сообщил он, отметив, что не понимает, какой в этом смысл.
По словам посла, россияне вынуждены работать в условиях многочисленных ограничений, которые "постоянно придумывает принимающая сторона".
"Посольство — тоже в каком-то роде передовая. К своим служебным обязанностям относимся с высокой долей ответственности", — сказал глава дипмиссии.
Ранее Антонов отмечал, у российских и американских дипломатов в Вашингтоне есть лишь "фрагментарные контакты". По его словам, когда в столицу с поручениями прибывают представители Москвы
, "их принимают в фойе или около Госдепартамента на скамеечке".
США провели несколько раундов санкций против российских дипломатов. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы
и Дональда Трампа
приняли решение о высылке десятков сотрудников дипмиссии и закрытии консульств в Сан-Франциско
и Сиэтле
, торгпредства России в Вашингтоне
и других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва
ответила встречными мерами.