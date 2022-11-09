https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830121638.html

Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона

Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона - РИА Новости, 09.11.2022

Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона

Государственный департамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов в РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T08:05

2022-11-09T08:05

2022-11-09T10:15

вашингтон (штат)

государственный департамент сша

анатолий антонов

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Государственный департамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов в интервью РИА Новости."Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю-две предупреждать Госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин", — сообщил он, отметив, что не понимает, какой в этом смысл.По словам посла, россияне вынуждены работать в условиях многочисленных ограничений, которые "постоянно придумывает принимающая сторона"."Посольство — тоже в каком-то роде передовая. К своим служебным обязанностям относимся с высокой долей ответственности", — сказал глава дипмиссии.Ранее Антонов отмечал, у российских и американских дипломатов в Вашингтоне есть лишь "фрагментарные контакты". По его словам, когда в столицу с поручениями прибывают представители Москвы, "их принимают в фойе или около Госдепартамента на скамеечке".США провели несколько раундов санкций против российских дипломатов. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков сотрудников дипмиссии и закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221016/diplomatiya-1824304609.html

https://ria.ru/20221012/ugrozy-1823303244.html

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вашингтон (штат), государственный департамент сша, анатолий антонов, в мире